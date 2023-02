Những đồ vật gắn với đời sống tinh thần người Mông miền "đất gió"

Anh Mùa A Lâu, bản Đán Tọ, xã Tà Mung (Than Uyên, Lai Châu) cho biết: Cối xay của đồng bào Mông dùng để xay ngô, xay cám lợn... Trước đây, cuộc sống của người dân đồng bào Mông còn khó khăn, trong 1 năm thì hơn 6 tháng thì ăn cơm còn lại ăn ngô thay cơm. Người dân ăn ngô bằng cách xay ra để làm mèn mén. Hiện nay, đồng bào mông Than Uyên đã ít ăn mèn mén, như ở Hà Giang họ vẫn đang còn ăn mèn mén. "Cối xay là đồ vật không thể thiếu đối với đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào Mông Than Uyên nói riêng và Tây Bắc nói chung" - anh Lâu nói.