Những năm gần đây, phong trào Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc đã và đang khơi nguồn cho hội viên phụ nữ huyện Tân Uyên, Lai Châu tự tin vươn lên trong cuộc sống.

Clip: Nguồn lực tạo đà giúp phụ nữ Lai Châu thi đua làm giàu.

Phụ nữ Lai Châu thi đua làm giàu

Xã Pắc Ta, huyện Tân Uyên, Lai Châu bấy lâu nổi tiếng với thương hiệu gạo nếp tan Co Giàng, chất gạo dẻo, thơm ngon. Mong muốn đưa thương hiệu gạo nếp tan Co Giàng bay xa, nhóm phụ nữ tại bản Bó Lun đã thành lập tổ hợp tác phát triển sản phẩm nếp tan Co Giàng với 5 hội viên.

Được sự trợ giúp của các cấp hội phụ nữ, tổ mạnh dạn vay 25 triệu đồng từ quỹ "Hỗ trợ phụ nữ nghèo huyện Tân Uyên". Có vốn, chị em hội viên nỗ lực vượt khó, gieo hơn 4ha giống gạo nếp tan Co Giàng để nâng cao thu nhập.

Những năm gần đây, phong trào Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc đã và đang khơi nguồn cho hội viên phụ nữ huyện Tân Uyên, Lai Châu tự tin phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và vươn lên trong cuộc sống. Ảnh Tuấn Hùng

Nhờ nắm bắt kịp thời về khoa học kỹ thuật khi gieo trồng và chăm sóc, vụ đầu tiên lúa nếp tan Co Giàng cho sản lượng đạt 48 tạ/ha. Với giá bán ra 30 nghìn đồng/kg giúp các hội viên có cuộc sống khá hơn trước.

Chia sẻ với Dân Việt điện tử, chị Hoàng Thị Thợi, hội viên tổ hợp tác phát triển sản phẩm nếp tan Co Giàng, bản Bó Lun, Xã Pắc Ta, huyện Tân Uyên, Lai Châu hồ hởi cho hay: Trước đây, tôi có gieo trồng giống lúa này, nhưng hẹp nỗi thiếu vốn và kỹ thuật chăm sóc nên sản lượng không cao.

Nhờ sự trợ giúp từ các cấp Hội LHPN, tôi có thêm nguồn vốn mua phân bón về chăm sóc, đến nay 6.000m2 lúa nếp tan Co Giàng của gia đình đã cho năng suất vượt trội so với mọi năm.

Được hỗ trợ vay vốn, hội viên phụ nữ xã Pắc Ta, huyện Tân Uyên, Lai Châu đã phát triển thành công mô hình gạo nếp tan Co Giàng, qua đó nâng cao thu nhập, từng bước làm giàu. Ảnh Tuấn Hùng

Mạnh dạn vay vốn, nắm bắt khoa học kỹ thuật trong gieo trồng giúp chị em phụ nữ bản Bó Lun nâng cao hiệu quả sản xuất lúa, từ đó cuộc sống gia đình các hội viên trong tổ từng bước ổn định, chị em hồ hởi chia sẻ kinh nghiệm và truyền lửa cho các hội viên trong xã.

Chị em phụ nữ Lai Châu nhân rộng mô hình kinh tế

Hiệu quả từ mô hình phát triển lúa nếp tan Co Giàng được chính bàn tay chị em hội viên chứng minh, qua đó tạo niềm tin vững chắc cho nhiều hội viên phụ nữ xã Pắc Ta.

Nhờ sự hỗ trợ đắc lực của Hội LHPN tỉnh Lai Châu, đầu năm 2022 thêm một tổ hợp tác phát triển sản phẩm nếp tan Co Giàng được thành lập tại bản Nà Ún với 4 thành viên. Với nguồn vốn vay 117 triệu đồng, chị em tổ Nà Nú tích cực học hỏi kinh nghiệm nhóm đi trước trồng gần 2ha lúa, niềm vui không kể xiết khi sản lượng đạt gần 5 tấn.

Thành công từ mô hình phát triển gạo nếp tan Co Giàng cho thu nhập ổn định, chị em phụ nữ xã Pắc Ta, huyện Tân Uyên, Lai Châu đã mạnh dạn chia sẻ kinh nghiệm cho các hội viên khác học tập làm theo. Ảnh Tuấn Hùng

Chia sẻ với chúng tôi, chị Hoàng Thị Hoan, bản Nà Ún, xã Pắc Ta hồ hởi cho biết: "Ngoài việc được hỗ trợ vay vốn, tôi được tập huấn kỹ thuật trồng và chăm sóc lúa, nhờ vậy mà ngay tự vụ mùa đầu tiên trồng giống lúa mới đã cho gia đình chị một mùa bội thu, chỉ với diện tích chưa đến 1ha cho thu hoạch gần 3 tấn lúa.

Nói về hiệu quả hoạt động và sự nỗ lực trong công tác hỗ trợ hội viên phụ nữ phát triển kinh tế, chị Lương Thị Oanh, Chủ tịch Hội LHPN xã Pắc Ta, huyện Tân Uyên chia sẻ: Ngoài mô hình nếp tan Co Giàng, hội phụ nữ xã Pắc Ta đã chủ động phối hợp với các ban, ngành đoàn thể vận động chị em chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa cây, con giống mới vào sản xuất.

Theo chị Oanh, thời gian qua, Hội đã tạo điều kiện cho hội viên phụ nữ tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi, đồng thời phát triển các tổ nhóm tiết kiệm.

Hiện toàn xã Pắc Ta có 9 mô hình, tổ tín dụng tiết kiệm, vay vốn, tương trợ với trên 800 thành viên. Trong giai đoạn 2016-2021, hội đã hỗ trợ 10 hội viên phụ nữ vươn lên thoát nghèo và xây dựng nhiều mô hình, tổ phụ nữ liên kết tiêu thụ sản phẩm.

Từ nguốn vốn vay của các cấp Hội LHPN tỉnh Lai Châu, hội viên phụ nữ xã Pắc Ta huyện Tân Uyên, Lai Châu đã mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, qua đó nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống. Ảnh Tuấn Hùng

"Hội LHPN xã Pắc Ta đã thành công trong việc hỗ trợ phụ nữ xóa đói, giảm nghèo, qua đó khơi dậy ý thức, trách nhiệm, tin thần tương thân tương ái, phát huy nội lực giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo trong hội viên.

Nguồn vốn vay từ các cấp Hội đã và đang là động lực giúp hội viên phụ nữ mở rộng các loại hình kinh doanh dịch vụ, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên", chị Oanh chia sẻ thêm.