Nhanh chóng ổn định, triển khai nhiệm vụ ngay sau khi sáp nhập

Nhanh chóng ổn định, sau sáp nhập

Từ 1/7/2025, cùng với các địa phương khác trên cả nước, Công an 8 phường và 67 xã trên địa bàn tỉnh Sơn La bắt đầu đi vào hoạt động theo đơn vị hành chính mới. Việc sắp xếp, tổ chức Công an cấp xã theo chủ trương sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp là một bước chuyển mình lịch sử trong “kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”. Theo đó, Công an xã Mai Sơn cùng Công an các xã, phường khác trên địa bàn đã nhanh chóng ổn định tổ chức, triển khai ngay các mặt công tác, kịp thời đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Khi có chủ trương sắp xếp Công an cấp xã theo đơn vị hành chính mới, Thượng tá Trần Tuấn Anh, Phó trưởng Phòng An ninh nội địa Công an tỉnh Sơn La đã xung phong xuống làm Trưởng Công an xã Mai Sơn.

Sắp xếp lại tài liệu, đồ đạc cá nhân, bàn giao nốt những công việc còn dang dở, anh đến nhận công tác ở đơn vị mới với một tâm thế hứng khởi, sẵn sàng và bắt tay ngay vào công việc. Mặc dù đơn vị mới cách xa nhà hơn 30 km, môi trường công tác hoàn toàn khác biệt nhưng với thượng tá Trần Tuấn Anh đây vừa là trách nhiệm, nhưng cũng là vinh dự vì được đóng góp công sức của mình cho bước chuyển mình mới của cả dân tộc.

Công an xã Mai Sơn họp triển khai công tác ngay trong ngày đầu sáp nhập. Ảnh: Minh Phong

Thượng tá Trần Tuấn Anh, Trưởng Công an xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La chia sẻ: Rời xa đơn vị đã gắn bó nhiều năm, bản thân tôi cũng có nhiều cảm xúc nhưng dù là ở vị trí công tác nào cũng là cống hiến, là góp sức vào sự nghiệp bảo đảm ANTT trên địa bàn tỉnh Sơn La cho nên tôi luôn sẵn sàng đón nhận và thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.

Mai Sơn là xã sáp nhập từ thị trấn Hát Lót, xã Cò Nòi, xã Hát Lót, huyện Mai Sơn cũ, rộng trên 164km2, có 67 bản, tiểu khu với dân số trên 52 nghìn người. Xã Mai Sơn cũng tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp về ANTT, nhất là tội phạm hình sự và mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy.

Được bố trí 28 đồng chí, trong điều kiện còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất do chưa có trụ sở làm việc mới nhưng CBCS Công an xã Mai Sơn đã nhanh chóng ổn định sau sáp nhập và bắt tay thực hiện ngay các nhiệm vụ được giao, như: nắm tình hình địa bàn, chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương các chủ trương, biện pháp, chương trình công tác, kế hoạch đảm bảo ANTT trên địa bàn, trước mắt là tập trung bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn việc triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của Trung ương, của tỉnh về sáp nhập đơn vị hành chính và tinh gọn tổ chức bộ máy.

Công tác tiếp dân, giải quyết các thủ tục hành chính vẫn được duy trì thường xuyên, không để người dân phải chờ đợi. Đồng thời, Công an xã cũng hoàn thành việc tiếp nhận các công việc, tài chính và tài sản từ Công an thị trấn Hát Lót, xã Cò Nòi và xã Hát Lót cũ để phân công cán bộ thụ lý, giải quyết ngay, không để quên việc, sót việc, chậm muộn, ảnh hưởng đến người dân và tổ chức trên địa bàn.

CBCS Công an xã Mai Sơn hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính. Ảnh: Minh Phong

Thực hiện tốt mọi nhiệm vụ sau sáp nhập

Thượng tá Trần Tuấn Anh, Trưởng Công an xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La cho biết: Đây là một vinh dự lớn, đặc biệt là trong thời khắc lịch sử này thì nhiệm vụ công tác bảo đảm ANTT sẽ có nhiều vấn đề mới được đặt ra, đòi hỏi phải có sự đổi mới về tư duy, về phương pháp, về cách thức thực hiện.

Tôi đã cùng với tập thể chỉ huy của Công an xã mới bàn và thực hiện tốt công tác chuyển giao để đảm bảo cho hoạt động của lực lượng Công an xã trên địa bàn chúng tôi có thể phục vụ nhân dân ngay lập tức, giải quyết những khó khăn vướng mắc trước mắt, bắt tay ngay thực hiện nhiệm vụ để hoạt động của lực lượng Công an xã đi vào nề nếp.

CBCS Công an xã Mai Sơn hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính. Ảnh: Minh Phong

Việc tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã không chỉ đơn thuần là sự thay đổi về địa giới hành chính mà là bước ngoặt về tư duy quản trị quốc gia. Xây dựng chính quyền gần dân, sát dân, vì Nhân dân phục vụ, đặc biệt là đối với vùng nông thôn Tây Bắc. Do vậy, Công an xã bắt tay thực hiện nhiệm vụ ngay sau sáp nhập, đảm bảo liên tục, không bị gián đoạn, ngắt quãng là yêu cầu tất yếu của quá trình này.

Vận hành tổ chức bộ máy ở đơn vị hành chính mới, chắc chắn Công an xã Mai Sơn sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách. Nhưng với quyết tâm cao, và có sự quan tâm chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền địa phương, cán bộ chiến sĩ Công an xã Mai Sơn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới, tận tụy trong công tác và chiến đấu với phương châm “đâu cần, Công an có; đâu khó có Công an".

CBCS Công an xã Mai Sơn trao đổi nghiệp vụ. Ảnh: Minh Phong

Bà Lò Lệ Thu, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La cho biết: Dù còn bộn bề khó khăn do vừa sáp nhập, nhưng Cấp uỷ chính quyền xã Mai Sơn cũng đã tích cực phối hợp với Công an tỉnh trong việc khẩn trương kiện toàn bộ máy về nhân sự, tổ chức, và cũng dự kiến các phương án bố trí về trụ sở và các điều kiện cần thiết khác như trang thiết bị, đảm bảo cho lực lượng Công an xã sẵn sàng đi vào hoạt động, thực hiện nhiệm vụ quan trọng của mình là bảo vệ trật tự an toàn, an ninh chính trị trên địa bàn xã Mai Sơn.

Đảm bảo vận hành thông suốt từ 1/7/2025, Công an xã Mai Sơn cũng như nhiều Công an xã, phường trên địa bàn toàn tỉnh Sơn La đã và đang khẳng định rõ nét vai trò gương mẫu, đi đầu, nêu cao tình thần “Vì Nhân dân phục vụ”, tập trung thực hiện nhiệm vụ ngay với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, đảm bảo giữ vững ANTT trên địa bàn toàn tỉnh Sơn La dù trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào.