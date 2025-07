Sơn La: Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng

Sơn La dự báo mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất

Theo thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Sơn La, trong những ngày tới, trên địa bàn dự báo mưa to, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng tại các khu vực trũng thấp.

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 17 - 20 độ vĩ Bắc, kết hợp với hội tụ gió lên đến 5000m hoạt động mạnh, từ đêm 30/6 đến đêm 02/7, ở tỉnh Sơn La có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông (thời gian mưa lớn tập trung từ chiều tối đến sáng sớm).

Lượng mưa phổ biến từ 50 - 100mm, có nơi trên 150mm. Cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn (>80mm/3h). Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đến Sáng 03/7, ở tỉnh Sơn La tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to và rải rác có dông, lượng mưa phổ biến từ 20 - 40mm, có nơi trên 50mm. Từ chiều 03/7, mưa lớn có xu hướng giảm dần, ở tỉnh Sơn La có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến từ 10 - 20mm, có nơi trên 30mm.

Bản đồ dự báo mưa trong 24 giờ tới. Ảnh: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Sơn La

Sơn La chủ động các phương án phòng chống thiên tai

Mưa lớn kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội, ngập úng tại ở vùng trũng và đô thị

Trước những diễn biến phức tạp của thời tiết, các địa phương, người dân vùng nông thôn Tây Bắc cần chủ động các phương án phòng chống thiên tai, huy động lực lượng tại chỗ giảm thiểu mức thấp nhất do thiên tai gây ra.