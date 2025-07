Giá cà phê tăng nhẹ đầu tuần, thị trường chịu ảnh hưởng từ các cuộc đàm phán thuế quan của Mỹ

Giá cà phê hôm nay 30/6

Phiên giao dịch hôm nay (30/6), giá cà phê Robusta trên sàn ICE Futures Europe London kỳ hạn giao hàng tháng 7/2025 giảm 4 USD giao dịch tại 3.661 USD/tấn. Kỳ hạn giao hàng tháng 9/2025 giảm 2 USD, giao dịch tại 3.593 USD/tấn. Khối lượng giao dịch trung bình.

Giá cà phê Arabica trên sàn ICE Futures US New York tăng, kỳ hạn giao hàng tháng 7/2025 giảm 1,9 Cent, giao dịch tại 303,75 Cent/lb. Kỳ hạn giao tháng 9/2025 giảm 3 Cent giao dịch tại 297,40 Cent/lb. Khối lượng giao dịch trung bình cao.

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 94.200 – 94.500 đồng/kg tại các tỉnh thành trọng điểm, tăng 300 đồng/kg so với tuần trước.

Cụ thể, giá cà phê tại hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông đang được thu mua ở mức cao nhất là 94.500 đồng/kg.

Tại Gia Lai, giá cà phê là 94.400 đồng/kg. Lâm Đồng là địa phương có giá cà phê thấp nhất, ở mức 94.200 đồng/kg.

Những ngày giữa tháng 6/2025, giá cà phê thế giới chịu áp lực giảm do nguồn cung dồi dào và căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông. Tính đến ngày 17/6/2025, giá cà phê Arabica đã giảm xuống mức thấp nhất trong 2 tuần, trong khi giá cà phê Robusta trên sàn ICE giảm xuống mức thấp nhất trong 10 tháng do tiến độ thu hoạch tại Indonesia, Brazil thuận lợi và triển vọng cải thiện ở Việt Nam.

Theo dự báo của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), sản lượng cà phê Robusta của Việt Nam niên vụ 2025-2026 sẽ tăng 7% lên mức cao nhất trong 4 năm, đạt khoảng 31 triệu bao. Sản lượng cà phê của Brazil sẽ tăng 0,5% so với niên vụ trước, lên 65 triệu bao. Tại Honduras, nước sản xuất cà phê lớn nhất Trung Mỹ, sản lượng cà phê dự báo sẽ tăng 5,1% lên 5,8 triệu bao. Tại Indonesia, sản lượng cà phê vụ 2025- 2026 dự báo đạt 11,25 triệu bao, tăng 5,14% so với niên vụ trước; Trong đó, sản lượng cà phê Robusta đạt 9,8 triệu bao (tăng 5,38% so với niên vụ trước) và Arabica đạt 1,45 triệu bao (tăng 3,57% so với niên vụ trước).

Điều kiện thời tiết tại Brazil tiếp tục thuận lợi và vụ thu hoạch 2025-2026 tiến triển tốt khiến giá cà phê có thể tiếp tục giảm trong thời gian tới.

Theo số liệu thống kê của Cục Hải quan, xuất khẩu cà phê của Việt Nam tháng 5/2025 đạt 148,8 nghìn tấn, trị giá 859,9 triệu USD, giảm 10,7% về lượng và giảm 11,0% về trị giá so với tháng 4/2025, nhưng tăng 60,5% về lượng và tăng 117,2% về trị giá so với tháng 5/2024. Trong 5 tháng đầu năm 2025, xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt 823,9 nghìn tấn, trị giá 4,7 tỷ USD, giảm 0,6% về lượng nhưng tăng mạnh 62,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024. Mặc dù khối lượng xuất khẩu giảm nhẹ, nhưng nhờ giá cà phê tăng cao nên kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này vẫn đạt mức kỷ lục.

Về giá: Tháng 5/2025, giá bình quân xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt 5.780 USD/tấn, giảm 0,3% so với tháng 4/2025; tuy nhiên so với tháng 5/2024 tăng 35,3%. Tính chung 5 tháng đầu năm 2025, giá bình quân xuất khẩu mặt hàng này đạt 5.709 USD/tấn, tăng 63,2% so với cùng kỳ năm 2024.

Cơ cấu thị trường: Tháng 5/2025, Việt Nam xuất khẩu cà phê sang hầu hết các thị trường lớn đều tăng mạnh về lượng so với tháng 5/2024 như: Đức, Italy, Tây Ban Nha, Hoa Kỳ, Nhật Bản…, ngoại trừ xuất khẩu sang thị trường Nga giảm.

Lũy kế 5 tháng đầu năm 2025, lượng xuất khẩu cà phê sang các thị trường lớn như: Hoa Kỳ, Algieria, Hà Lan, Bỉ và đặc biệt là Mexico tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2024.

Nhìn chung, xuất khẩu cà phê sang các thị trường truyền thống như Hoa Kỳ, EU… tăng trưởng ổn định. Đáng chú ý, các thị trường châu Phi, Trung Đông và châu Mỹ đang trở thành điểm sáng mới trong cơ cấu thị trường xuất khẩu cà phê của Việt Nam.