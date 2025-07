Giá cà phê hôm nay 29/6

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 7/2025 đóng cửa tuần qua ở mức 3.661 USD/tấn, giảm mạnh 5,8% (226 USD/tấn) so với tuần trước; hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9 giảm 3,9% (144 USD/tấn), chốt ở mức 3.593 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 7/2025 cũng giảm mạnh 3,6% (11,3 US cent/pound) so với tuần trước, về mốc 303,75 US cent/pound – mức thấp nhất trong 6 tháng rưỡi. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9 giảm 4% (12,6 US cent/pound), còn 297,4 US cent/pound.

Kết thúc tuần, giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 93.900 – 94.200 đồng/kg tại các tỉnh thành trọng điểm, giảm 1.600 – 1.900 đồng/kg so với tuần trước, tuần giảm giá thứ 9 liên tiếp của thị trường cà phê nội địa Việt Nam.

Cụ thể, giá cà phê tại hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông đang được thu mua ở mức cao nhất là 94.200 đồng/kg, giảm 1.800 đồng/kg so với tuần trước.

Tại Gia Lai, giá cà phê hiện chỉ còn 94.100 đồng/kg, giảm 1.900 đồng/kg trong tuần qua.

Trong khi đó, Lâm Đồng tiếp tục là địa phương có giá cà phê thấp nhất, ở mức 93.900 đồng/kg, giảm 1.600 đồng/kg.

Thị trường Arabica đã đụng tới mức thấp nhất trong hơn 6 tháng qua. Hy vọng về một vụ thu hoạch được cho là bội thu của Brazil đã gây áp lực lên giá. Cục Phụ trách Nông nghiệp Nước ngoài FAS thuộc Bộ Nông nghiệp Mỹ dự báo sản lượng cà phê năm 2025/26 của Brazil sẽ tăng 0,5%, lên 65 triệu bao và sản lượng cà phê năm 2025/26 của Việt Nam cũng được dự báo tăng 6,9% so với cùng kỳ năm trước lên mức cao nhất trong 4 năm là 31 triệu bao.

Vụ thu hoạch cà phê đang tiến triển ở Brazil cũng đang gây áp lực lên giá cà phê. Hợp tác xã cà phê Cooxupe của Brazil thông báo các thành viên của họ đã thu hoạch vụ hiện nay hoàn thành được khoảng 24,3% tính đến ngày 20/6, so với cùng kỳ năm ngoái là 34,2%. Vụ thu hoạch Arabica của Brazil đã chậm lại do mưa lớn ở một số khu vực.

Giá cà phê cũng chịu áp lực rơi ngược trong tuần sau khi nguy cơ sương giá được loại bỏ khỏi dự báo thời tiết ở các vùng trồng cà phê của Brazil, bao gồm São Paulo và Minas Gerais là 2 bang trồng lớn nhất.

Với lệnh tạm dừng trong 90 ngày đối với việc tăng thuế nhập khẩu cà phê và các mặt hàng khác vào Hoa Kỳ, dự kiến ​​hết hạn vào ngày 9/7, môi trường thương mại đối với cà phê và các mặt hàng khác vẫn còn nhiều bất ổn. Khi lệnh tạm dừng kết thúc, các doanh nghiệp trên khắp chuỗi cung ứng chuẩn bị cho khả năng áp dụng lại thuế quan cao hơn ngay cả khi các lô hàng đã được chuyển đến quốc gia này. Việc giảm nhẹ tạm thời đã mang lại một khoảng thời gian ngắn để dự đoán, nhưng triển vọng thực thi thuế quan một lần nữa gây áp lực lên kế hoạch chiến lược và giá cả trên toàn chuỗi giá trị. Hiệp hội Cà phê Quốc gia Hoa kỳ (NCA) tiếp tục vận động loại cà phê khỏi chế độ phải chịu thuế quan.

Khi thời hạn 9/7 đang đến gần, các bên liên quan trong ngành ngày càng lo ngại rằng việc quay trở lại thực thi thuế quan nghiêm ngặt hơn có thể làm gián đoạn dòng chảy thương mại và làm tăng chi phí trong toàn bộ chuỗi cung ứng.

Mặc dù những nỗ lực chủ động của NCA vẫn có thể mang lại kết quả, nhưng việc thiếu sự rõ ràng khiến các nhà nhập khẩu và rang xay cà phê khó có thể xác định các chiến lược mua hàng dài hạn.

Quy định EUDR về phá rừng của Liên minh châu Âu, ban đầu được ấn định có hiệu lực vào cuối tháng 12/2024, hiện sẽ có hiệu lực vào ngày 30/12/2025. Việc gia hạn 12 tháng này được cấp để bảo đảm thực hiện suôn sẻ hơn.

Giá cà phê trong nước đã giảm xuống dưới mốc 100.000 đồng/kg trong tuần, chịu áp lực từ giá trên sàn giảm mạnh và hoạt động giao dịch chậm chạp do nguồn cung hạn chế.