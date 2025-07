Giá cà phê tăng mạnh bất chấp dự báo thị trường có thể dư cung trong niên vụ tới

Giá cà phê hôm nay 27/6

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 7/2025 đóng cửa phiên giao dịch gần nhất ở mức 3.665 USD/tấn, đảo chiều tăng mạnh 4% (141 USD/tấn) so với phiên giao dịch trước; hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9 tăng 3,48% (121 USD/tấn), lên mức 3.595 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 7/2025 tăng nhẹ 0,38% (1,15 US cent/pound), đạt 305,65 US cent/pound; hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9 tăng 0,54% (1,65 US cent/pound), đạt 300,4 US cent/pound.

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên đảo chiều tăng trở lại sau hai ngày giảm sâu, với mức tăng 2.800 – 3.000 đồng/kg, đưa giá lên mức 93.500 – 93.800 đồng/kg.

Cụ thể, tại hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông, giá thu mua cà phê được điều chỉnh tăng 2.800 đồng/kg, giao dịch ở mức cao nhất là 93.800 đồng/kg.

Tỉnh Gia Lai ghi nhận mức giá 93.700 đồng/kg, tăng 2.900 đồng/kg so với ngày hôm trước.

Trong khi đó, Lâm Đồng tiếp tục là địa phương có giá cà phê thấp nhất, ở mức 93.500 đồng/kg. Tuy nhiên, đây cũng là nơi ghi nhận mức tăng mạnh nhất, lên tới 3.000 đồng/kg.

Theo giới kinh doanh, nguyên nhân chính của đợt giảm giá trong những phiên trước là do lực bán tăng vọt từ nông dân và các đại lý trong khi lượng đơn hàng xuất khẩu mới từ châu Âu và Mỹ chưa khởi động trở lại sau kỳ nghỉ.



Nỗi lo thời tiết xấu có thể ảnh hưởng đến cây cà phê tại Brazil, trong khi nhu cầu dường như cũng sụt giảm đôi chút sau khi giá bán lẻ tăng.

Trong báo cáo mới nhất của Ngân hàng Rabobank, nhu cầu cà phê toàn cầu được dự báo giảm 0,5% vào năm 2025, chủ yếu do giá tăng cao khi các công ty cà phê tiếp tục chuyển phần chi phí cao hơn trong quá trình bổ sung hàng tồn kho sang người tiêu dùng.

Với sản lượng cao hơn và nhu cầu chậm lại, Rabobank dự đoán cán cân cung cầu cà phê toàn cầu sẽ chuyển từ mức thâm hụt nhỏ 900.000 bao trong niên vụ 2024/25 sang thặng dư 1,4 triệu bao trong niên vụ 2025/26.

Các chuyên gia nhận định, sau hai năm liên tiếp nguồn cung thấp hơn nhu cầu – dẫn đến việc cạn kiệt dần các kho dự trữ tại cả các nước sản xuất và tiêu dùng – thì lượng dư cung nếu diễn ra đúng như dự báo sẽ đóng vai trò tích cực trong việc tái bổ sung dự trữ cho chuỗi cung ứng toàn cầu vào nửa cuối năm 2026.