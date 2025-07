Ngược chiều thế giới, giá cà phê trong nước tăng lên ngày thứ 2 liên tiếp

Giá cà phê hôm nay 28/6

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 7/2025 kết thúc phiên giao dịch sáng ngày 28/6 ở mức 3.661 USD/tấn, giảm nhẹ 0,11% (4 USD/tấn) so với phiên giao dịch trước; hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9 giảm 0,06% (2 USD/tấn), chốt ở mức 3.593 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 7/2025 cũng giảm nhẹ 0,62% (1,9 US cent/pound), về mốc 303,75 US cent/pound – mức thấp nhất trong 6 tháng rưỡi. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9 giảm 1% (3 US cent/pound), còn 297,4 US cent/pound.

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục tăng nhẹ 400 đồng/kg ở tất cả các tỉnh thành sản xuất trọng điểm, lên mức 93.900 – 94.200 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê tại hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông được thu mua ở mức giá cao nhất là 94.200 đồng/kg. Tiếp đến là giá cà phê tại Gia Lai, đứng ở mức 94.100 đồng/kg. Lâm Đồng tiếp tục là địa phương có giá cà phê thấp nhất, ở mức 93.900 đồng/kg.

Các số liệu kinh tế Mỹ cập nhật đã ảnh hưởng đến sàn giao dịch New York làm các nhà đầu cơ bán tháo mạnh. Điều này khiến cà phê Arabica giảm kéo theo cả sàn giao dịch London cũng giảm theo.

Thị trường cà phê đang bước vào đợt điều chỉnh mạnh sau thời gian dài tăng nóng, khi nguồn cung từ các nước sản xuất chủ lực như Brazil và Việt Nam dần hồi phục.

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), Brazil – quốc gia xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới – dự kiến duy trì sản lượng tăng nhẹ trong niên vụ 2025/2026 (từ tháng 7/2025 đến tháng 6/2026), ước đạt khoảng 65 triệu bao (loại 60 kg), tăng 0,5% so với vụ 2024/2025. USDA cho biết, mức tăng về sản lượng chủ yếu đến từ cà phê Robusta. Sản lượng Robusta dự báo đạt 24,1 triệu bao, tăng 15% so với vụ trước nhờ điều kiện thời tiết thuận lợi tại các vùng sản xuất chủ yếu.

Về nguồn cung cà phê từ Việt Nam, theo các chuyên gia, mùa vụ 2025 - 2026 có dấu hiệu cải thiện sản lượng nhờ thời tiết thuận lợi. Năm nay mùa khô, tình trạng khô hạn không quá nghiêm trọng và mưa cũng đến sớm hơn. Điều này giúp cho cây cà phê có đủ nước phát triển, quả cà phê nhiều và kích thước lớn. Qua đó giúp sản lượng cà phê năm nay có thể đạt tốt, cao hơn năm trước.

Theo USDA sản lượng cà phê Robusta của Việt Nam trong niên vụ 2025–2026 có thể tăng 7% so với năm trước, đạt mức cao nhất trong 4 năm với 30 triệu bao (loại 60 kg/bao).

Nhìn chung, sản lượng cà phê toàn cầu năm nay được dự báo cải thiện. Tuy nhiên, lượng tiêu thụ vẫn thấp hơn so với sản lượng. USDA dự báo sản lượng cà phê thế giới niên vụ 2025 - 2026 sẽ tăng thêm 4,3 triệu bao (loại 60 kg) so với niên vụ trước, đạt mức kỷ lục 178,7 triệu bao, trong khi tiêu thụ ước tính sẽ đạt đỉnh mới ở mức 169,4 triệu bao.

Số liệu được công bố bởi Cục Hải quan cho thấy, trong tháng 5, xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt 148.762 tấn, tương đương kim ngạch gần 860 triệu USD, tăng mạnh 60,5% về lượng và gần 2,2 lần về kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 5 tháng đầu năm, xuất khẩu cà phê đạt 823.908 tấn với kim ngạch thu về cao kỷ lục 4,7 tỷ USD, giảm nhẹ 0,6% về lượng nhưng tăng tới 62,3% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2024.