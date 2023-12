Phát huy tinh thần đoàn kết, sự đồng lòng, chung tay, góp sức là bài học quý giá, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Sặp Vạt phấn đấu xây dựng thành công xã nông thôn mới.

Clip: Đồng lòng, sáng tạo xây dựng xã nông thôn mới ở Sặp Vạt

Đồng lòng xây dựng nông thôn mới

Đến xã Sặp Vạt, bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới khi không còn những con đường lầy lội như trước mà thay vào đó là những con đường được nhựa hóa, bê tông hóa, hai bên lề đường được chỉnh trang sạch đẹp.

Đường liên bản đều được cứng hóa phục vụ nhu cầu vận chuyển hàng hóa và đi lại của người dân thuận tiện hơn, đời sống vật chất lẫn tinh thần của người dân cũng được nâng cao hơn, các mô hình sản xuất được hình thành như mô hình kinh tế hợp tác như: HTX nông nghiệp Xuân Tiến, HTX nông nghiệp Tâm Thịnh đã tăng thu nhập cho các thành viên trong HTX.

Với tinh thần đoàn kết, cần cù chịu thương chịu khó, tận dụng tiềm năng lợi thế sẵn có của địa phương các hộ nông dân đã tham gia sản xuất, phát triển kinh tế từ đất ruộng hai vụ lúa lên trồng cây vụ 3 và làm giàu chính đáng, nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo.

Diện mạo nông thôn mới xã Sặp Vạt đến nay đã có nhiều đổi thay. Ảnh: Văn Ngọc

Ông Trần Văn Hoàng, Chủ tịch xã Sặp Vạt, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La thông tin: Sặp Vạt là một xã vùng III, thuộc xã loại II, nằm ở phía Đông của huyện Yên Châu cách trung tâm huyện 03 km. Vị trí địa lý: Phía đông giáp xã Chiềng Hặc huyện Yên Châu; Phía tây giáp xã Chiềng Đông, xã Viêng Lán và Xã Sặp Vạt; phía nam giáp xã Chiềng Khoi huyện Yên Châu; Phía bắc giáp xã Hua Nhàn, xã Phiêng Côn huyện Bắc Yên. Tổng diện tích tự nhiên của xã là 5,432.87 ha trong đó đất nông nghiệp là 4,798.92 ha; đất phi nông nghiệp là 241.30 ha; đất chưa sử dụng là 392.64 ha.

Xã Sặp Vạt có 11 bản với 1.070 hộ; 4.636 nhân khẩu, trong đó: Nam 2.268 người chiếm 49%; Nữ 2.373 người chiếm 51%, gồm có 03 dân tộc: Dân tộc thái, dân tộc Kinh và dân tộc Mông, trong đó dân tộc Kinh 262 người chiếm 5,6%, dân tộc Mông 451 người chiếm tỷ lệ 9,7%, dân tộc thái 3.923 người chiếm 84,6%.

Triển khai xây dựng nông thôn mới, các Cấp ủy, Chính quyền xã Sặp Vạt đã ban hành kế hoạch, các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn và giao chỉ tiêu cho các bản thực hiện từng chỉ tiêu, tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đồng thời duy trì các cuộc họp, giao ban theo quy chế.

Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên phụ trách địa bàn bản thường xuyên xuống chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc bản và các hộ gia đình triển khai, thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM. Các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội thường xuyên thực hiện công tác tuyên truyền, vận động, triển khai thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn xã; nội dung chi tiết, cụ thể, dễ hiểu, dễ làm.

Cấp ủy, Chính quyền, người dân xã Sặp Vạt huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La đồng lòng xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Văn Ngọc

Diện mạo nông thôn mới với nhiều đổi thay

Chị Hoàng Thị Lan, xã Sặp Vạt, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La chia sẻ: Sặp Vạt, bây giờ đã từng bước thay da, đổi thịt, Trường học, Trạm Y tế, Nhà văn hóa bản đang được được xây dựng khang trang, kiên cố, khuôn viên nhà cửa được chỉnh trang sạch đẹp; nhiều nhà mới xây, con em trong xã phấn khởi được học trong những phòng học kiên cố, cơ sở vật chất đầy đủ hơn, hệ thống mạng internet, thông tin liên lạc đến từng bản, từng nhà, phục vụ chăm sóc sức khỏe người dân ở nông thôn tốt hơn, an ninh trật tự ổn định.

Đến nay, xã đã hoàn thành xây dựng tổng chiều dài các tuyến đường là 7,4 Km đạt 100%; đường ngõ, xóm sạch và không lầy lội vào mùa mưa và 11,43 km đường trục chính nội đồng đảm bảo vận chuyển hàng hóa thuận tiện quanh năm. Tổng kinh phí thực hiện đầu tư xây dựng các công trình về giao thông trên địa bàn xã từ năm 2013 đến năm 2023 là: 8.490 triệu đồng trong đó: Vốn từ ngân sách nhà nước là 2.880 triệu đồng. Nhân dân đóng góp là 5.365 triệu đồng.

Trên địa bàn xã đã đạt trên 95% số hộ được sử dụng điện thường xuyên, an toàn. Các trường học trên địa bàn được đầu tư xây dựng đạt chuẩn cơ sở vật chất theo quy định. Trạm y tế xã đã được công nhận đạt chuẩn Quốc gia.

Người dân xã Sặp Vạt thi đua phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Ảnh: Văn Ngọc

Đời sống nhân dân được nâng cao, đến nay tại xã đã xóa được nhà tạm, nhà dột nát. Hộ nghèo giảm rõ rệt, đến năm 2023 tỷ lệ hộ nghèo xã còn 12,83%. Học sinh học hết trung học cơ sở tiếp tục học lên các bậc cao hơn trên 83%. Số bản đạt danh hiệu bản văn hóa 11/11 bản. Số hộ được dùng nước hợp vệ sinh đạt 100%, Số hộ dùng nước sạch tỷ lệ đạt trên 28%.

11/11 bản có đường trục bản, tiểu khu, đường ngõ xóm xanh sạch đẹp. Các bản có đủ hệ thống chính trị đảm bảo phối hợp hoạt động tốt. Trên địa bàn xã không còn điểm nóng về ma túy cũng như tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự. Số bản được công nhận đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh, trật tự 12/12 bản.

Đời sống, tinh thần vật chất người dân xã Sặp Vạt ngày càng được nâng cao. Ảnh: Văn Ngọc

"Để tiếp tục nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân trong thời gian tới, UBND xã Sặp Vạt quyết tâm triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng nông thôn mới để tiếp tục duy trì giữ vững danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới và đẩy mạnh phát triển hơn nữa Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới", Chủ tịch xã Sặp Vạt nói.