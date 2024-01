Ngày 5/12, UBND huyện Sông Mã đã tổ chức Lễ công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La công nhận xã Mường Sai đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023. lễ công bố có đồng chí Tráng Thị Xuân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh Sơn La.

Mường Sai đạt 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới

Mường Sai là xã vùng III, có 12 bản, 1.022 hộ, hơn 5.000 nhân khẩu, với 4 dân tộc cùng sinh sống. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), UBND xã đã tổ chức các hội nghị tuyên truyền phổ biến các quy định, quyết định, các văn bản có liên quan đến cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn; ban hành kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn và giao các bản thực hiện từng chỉ tiêu, tiêu chí xây dựng NTM. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên phụ trách các bản thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM.

Từ năm 2012 đến nay, xã Mường Sai đã huy động tổng kinh phí trên 85 tỷ đồng, trong đó ngân sách Nhà nước đầu tư trên 82,4 tỷ đồng, còn lại là nhân dân đóng góp để đầu tư xây dựng 3 công trình sắp xếp dân cư; 2 công trình đường giao thông; 7 công trình văn hóa thể thao; 1 công trình nhà lớp học. Nhân dân hiến trên 90.000 m2; đóng góp trên 5.000 ngày công lao động, 10.000 cây cối hoa màu để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng.

Lễ công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La công nhận xã Mường Sai đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023. Ảnh: Nguyễn Vinh

Đến nay, xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng NTM; tỷ lệ đường xã được bê tông hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện, đạt 100%; tỷ lệ đường bản, liên bản được cứng hóa, đường ngõ, xóm sạch và đảm bảo đi lại thuận tiện quanh năm. Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước đạt trên 80% trở lên. 12/12 bản có nhà văn hóa và nơi sinh hoạt văn hóa, thể thao phục vụ cộng đồng.

Xã có 305 ha cây ăn quả các loại đã cho sản phẩm, gồm: Nhãn, xoài, dứa; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 42,2 triệu đồng/năm; các trường học, trạm y tế được đầu tư xây dựng đạt chuẩn; hoàn thành công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát; tỷ lệ hộ nghèo còn 9,69%.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La trao Bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023. Ảnh: Nguyễn Vinh

Mường Sai tiến tới nông thôn mới nâng cao

Ông Lò Văn Sinh, Chủ tịch UBND huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La cho biết: Trong những năm qua, xã Mường Sai đã có những chuyển mình đổi thay tích cực theo xu thế phát triển chung của tỉnh, của đất nước; cơ sở hạ tầng, Văn hoá, Y tế, Giáo dục có chuyển biến tích cực; an sinh xã hội được đảm bảo; Quốc phòng; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được củng cố và tăng cường, đời sống vật chất tinh thần của Nhân dân ngày một nâng cao. Đảng bộ, Chính quyền xã, liên tục nhiều năm được công nhận là Đảng bộ, Chính quyền trong sạch vững mạnh, hoạt động của Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội có nề nếp, tạo ra sự đoàn kết, thống nhất. Đó là nền móng vững chắc để các phong trào của xã tiếp tục có bước phát triển đi lên.

Chính từ các điều kiện trên nên Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đã thống nhất trình UBND tỉnh chọn Mường Sai là xã để tập trung chỉ đạo xây dựng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023. Với các tiền đề, điều kiện thuận lợi; đồng thời là xã có đội ngũ cán bộ, công chức đầy nhiệt huyết, xã Mường Sai có đầy đủ tiềm năng, điều kiện và cơ hội để phát triển và hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo đúng kế hoạch. Với quyết tâm cao, những việc làm sáng tạo, tự tin Đảng bộ và nhân dân xã Mường Sai đã chung sức, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, vừa học vừa làm, vừa rút kinh nghiệm, đánh giá tổng kết và tiếp tục triển khai thực hiện, xây dựng lộ trình từng bước hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới.

Đồng chí Tráng Thị Xuân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La phát biểu tại lễ công bố. Ảnh: Nguyễn Vinh

Điều đặc biệt đáng tự hào của xã Mường Sai là trong quá trình xây dựng nông thôn mới xã đã huy động được sức mạnh tổng hợp từ mọi nguồn lực của địa phương và người dân. Tổng kinh phí đầu tư cho xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn vừa qua của xã là 85,113 tỷ đồng. Trong đó: Ngân sách nhà nước: 80,713 tỷ đồng, chiếm 94,8%. Nhân dân đóng góp: 2 tỷ đồng, chiếm 2,4%. Vốn khác: 2,4 tỷ đồng, chiếm 2,8%. Nhân dân hiến đất để xây dựng đường và các công trình trên 90.000 m3; đóng góp trên 5.000 ngày công; hiến cây cối, hoa màu trên 10.000 cây các loại.

Cũng theo Chủ tịch UBND huyện Sông Mã, việc được UBND tỉnh công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới là bước ngoặt quan trọng, là sự khởi đầu mới trong sự phát triển của địa phương, để hướng tới mục tiêu nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.... Do vậy, Đảng bộ và Nhân dân xã Mường Sai cần phải quyết tâm, nỗ lực phấn đấu, phải tiếp tục tập trung huy động mọi nguồn lực và cùng nhau đoàn kết, góp công, góp của, góp trí tuệ để xây dựng, hoàn thiện xã nông thôn mới và trở thành một xã điển hình trong phát triển kinh tế- văn hóa- xã hội của huyện.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La trao tặng quả cho xã Mường Sai. Ảnh: Nguyễn Vinh

Phát biểu tại lễ công bố, đồng chí Tráng Thị Xuân đề nghị huyện Sông Mã tiếp tục gắn xây dựng NTM với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và thực hiện các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong từng năm và giai đoạn. Từ đó xây dựng các chương trình, kế hoạch, mục tiêu, giải pháp thực hiện trong năm và những năm tiếp theo một cách bài bản, cụ thể, sát thực tiễn; phát huy tính năng động, chủ động, sáng tạo, lựa chọn cách làm và bước đi phù hợp với điều kiện, đặc điểm cụ thể của từng địa phương, nhất là đối với các xã, thôn, bản; coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của các địa phương để huy động nguồn lực và tập trung chỉ đạo thực hiện.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp và đoàn kết nhân dân phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM. Đối với xã Mường Sai tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, những kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo để giữ vững các tiêu chí, chỉ tiêu về xã NTM; tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí để tiến tới đạt bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao; tạo cảnh quan môi trường nông thôn sáng- xanh - sạch - đẹp.

Chỉ đạo, khuyến khích phát triển, nhân rộng các mô hình kinh tế có hiệu quả trên địa bàn xã để nâng cao thu nhập của nhân dân. Tranh thủ các nguồn vốn hỗ trợ, lồng ghép từ các chương trình triển khai thực hiện trên địa bàn, làm tốt công tác vận động các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân cùng chung tay, góp sức xây dựng, duy trì, nâng chất các tiêu chí nông thôn mới…Nhân dịp này, UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 4 tập thể, 8 cá nhân; UBND huyện Sông Mã đã tặng giấy khen cho 7 tập thể, 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình xây dựng NTM.

Một số hình ảnh tại lễ công bố xã Mường Sai đạt chuẩn nông thôn mới. Ảnh: Nguyễn Vinh