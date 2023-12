Ngày 28/12, huyện Yên Châu (Sơn La) tổ chức Lễ công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La công nhận xã Sặp Vạt đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023.

Clip: Sặp Vạt đạt chuẩn nông thôn mới

Xã Sặp Vạt đạt nhiều thành tích nổi bật trong xây dựng nông thôn mới

Tới dự lễ công bố có đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh Sơn La; Cùng các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện Yên Châu; Lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn, lãnh đạo các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, nhân dân xã ặp Vạt.



Lễ công bố xã Sặp Vạt, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La đạt chuẩn nông thôn mới. Ảnh: Hoàng Dương

Những năm qua, triển khai, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, với ý chí quyết tâm cao, sự đồng thuận nhất trí của cả hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc trong xã, Sặp Vạt đã đạt được nhiều thành tích nổi bật. Đến nay, xã đã hoàn thành 19 tiêu chí với 57 chỉ tiêu trong xây dựng NTM. Thu nhập bình quân đầu người của xã đạt trên 42,1 triệu đồng/người/năm; giá trị sản xuất đất nông nghiệp đạt trên 70 triệu đồng/ha; tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt 70%.

Đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, phát biểu tại lễ công bố. Ảnh: Hoàng Dương

Từ năm 2013 đến nay, xã đã hoàn thành xây dựng 7,4 km đường giao thông nông thôn và 11,4 km đường trục chính nội đồng với tổng kinh phí trên 8,4 tỷ đồng; trong đó vốn từ ngân sách Nhà nước 2,8 tỷ đồng, nhân dân đóng góp trên 5,3 tỷ đồng. Hiện tại, xã có 95% số hộ được sử dụng điện thường xuyên, an toàn; các trường học, trạm y tế trên địa bàn được đầu tư xây dựng đạt chuẩn; hoàn thành công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát; tỷ lệ hộ nghèo xã còn 12,8%, An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Các đại biểu tham dự Lễ công bố xã Sặp Vạt, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La đạt chuẩn nông thôn mới. Ảnh: Hoàng Dương

Sặp Vạt phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao

Phát biểu tại lễ công bố, đồng chí Nguyễn Thành Công - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Sặp Vạt đã đạt được, đồng thời đề nghị xã tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, giữ vững, nâng cao các chỉ tiêu, tiêu chí; khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế về đất đai, khí hậu, nông nghiệp, nhân rộng các mô hình kinh tế, phát triển du lịch cộng đồng; thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào chế biến nông sản; bảo tồn, giữ gìn truyền thống văn hóa đặc sắc của các dân tộc; tiếp tục củng cố hệ thống chính trị, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn, từng bước xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao...

Đồng chí Nguyễn Thành Công trao Bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023 cho xã Sặp Vạt, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La. Ảnh: Hoàng Dương

Nhân dịp này, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 3 tập thể, 8 cá nhân; UBND huyện Yên Châu đã tặng giấy khen cho 6 tập thể, 17 cá nhân; UBND xã Sặp Vạt tặng giấy khen cho 21 tập thể, 24 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình xây dựng NTM.

Một số hình ảnh tại lễ công bố xã Sặp Vạt, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La đạt chuẩn nông thôn mới. Ảnh: Hoàng Dương