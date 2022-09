Sông Mã chuyển mình trong phát triển kinh tế - xã hội

Trong 8 tháng đầu năm 2022, huyện Sông Mã đã đạt được nhiều thành tích trên các lĩnh vực.

Thu hoạch, chế biến, tiêu thụ nông sản ở Sông Mã đạt khoảng 57.800 tấn nhãn

Trong 8 tháng đầu năm 2022, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Sơn La, cùng với sự quyết tâm, đoàn kết, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc, huyện Sông Mã đã đạt được nhiều thành tích trên các lĩnh vực. Kinh tế huyện Sông Mã tiếp tục phát triển khá, thu ngân sách trên địa bàn ước đạt trên 117, 946 tỷ đồng, bằng 84,85 % dự toán UBND tỉnh giao; giải ngân vốn đầu tư đạt 63,9%. Hoạt động thương mại dịch vụ được duy trì ổn định, cơ bản đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của Nhân dân; tổng mức hàng hóa bán lẻ và dịch vụ tiêu dùng xã hội ước đạt 436,3 tỷ đồng, giảm 12,7% so với cùng kỳ năm trước.

Sản xuất nông nghiệp có sự chuyển biến tích cực theo hướng sản xuất hàng hoá, đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, duy trì thương hiệu sản phẩm "Nhãn Sông Mã" và "Mía tím Sông Mã", xây dựng chuỗi cung ứng tiêu thụ sản phẩm an toàn.

Huyện Sông Mã tổ chức thành công lễ hội Ngày hội nhãn Sông Mã năm 2022. Ảnh: Tuệ Linh.

Tập trung chăm sóc 10.320 ha cây ăn quả, trong đó: Diện tích nhãn là 7.480 ha, 1.800 ha xoài, 1.040 ha cây ăn quả khác. Tổ chức thành công ngày hội nhãn năm 2022; cấp quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận cho 25 hợp tác xã, 29 mã vùng trồng cho 38/67 hợp tác xã phục vụ xuất khẩu sang Úc, Mỹ, Trung Quốc...

Nhân dân trên địa bàn huyện đã thu hoạch, chế biến, tiêu thụ khoảng 57.800 tấn nhãn, giá trị ước đạt 1.079 tỷ đồng. Toàn huyện có 2.762 lò chế biến long nhãn, trong đó có 478 lò sấy hơi nhiệt.

Triển khai phát triển vùng nguyên liệu dứa Queen trên địa bàn huyện Sông Mã được 37 ha, nâng tổng vùng nguyên liệu dứa Queen cho nhà máy Doveco lên 87 ha. Đã trồng được trên 685,55 ha cây quế, phấn đấu hết năm 2022 trồng được 1.000 ha quế trên địa bàn huyện.

Ngày 23/7/2022, lãnh đạo tỉnh Sơn La và huyện Sông Mã đã cắt băng khởi hành 20 tấn quả nhãn tươi Sông Mã xuất khẩu sang thị trường EU và 8 tấn long nhãn xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Ảnh: Văn Ngọc.

Hiện, trên địa bàn huyện Sông Mã hiện có 71 hợp tác xã. Huyện đang tập trung hướng dẫn các HTX xây dựng chuỗi liên kết sản xuất, cung ứng, tiêu thụ các sản phẩm nông sản an toàn; quảng bá xúc tiến thương mại các sản phẩm chủ lực của huyện. UBND tỉnh Sơn La công nhận 2 làng nghề sản xuất Long nhãn: Làng nghề Hồng Nam và Hải Sơn thuộc xã Chiềng Khoong.

Kết cấu hạ tầng được quân tâm đầu tư

Kết cấu hạ tầng tiếp tục được quan tâm đầu tư, phát triển theo hướng đồng bộ, diện mạo từ đô thị đến nông thôn có nhiều khởi sắc. Tổng số dự án nguồn vốn ngân sách nhà nước thực hiện đầu tư xây dựng kế hoạch năm 2022 là 44 dự án, trong đó: chuyển tiếp từ năm 2021 là 22 dự án, khởi công mới năm 2022 là 22 dự án.

Tiếp tục thực hiện công tác giải phóng mặt bằng khu 6, khu 9, thị trấn Sông Mã tạo quỹ đất sạch để xây dựng nhà ở thương mại, dịch vụ và hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Hưng Mai; dự án sắp xếp dân cư bản Ta Lát, xã Mường Cai; dự án đường tỉnh lộ 113 (đoạn Phiêng Phụ - Thị trấn Sông Mã).

Lãnh đạo huyện Sông Mã kiểm tra tiến độ thi công khu đô thị mới Hưng Mai. Ảnh: Tuệ Linh.

Xây dựng các công trình chào mừng 70 năm thành lập huyện Sông Mã (07/3/1953 - 07/3/2023): Xây dựng vườn hoa cây xanh Quyết Thắng, cầu cứng qua sông Mã tại tổ dân phố 5 thị trấn sông Mã; xây dựng sân vận động huyện; công viên cây xanh vườn hoa bờ kè Sông Mã; kè bờ hữu Sông Mã.

Hiện, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Sông Mã đang chỉ đạo các nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án. Đồng thời, chỉ đạo cán bộ kỹ thuật thường xuyên giám sát tại công trình, kịp thời phát hiện các sai sót, vướng mắc để các đơn vị khắc phục.

Tỷ lệ trường chuẩn quốc gia đạt trên 80%

Đến nay, huyện Sông Mã hiện có 57 đơn vị trường học và 1 Trung tâm GDTX. Toàn huyện đã có 47/57 đơn vị trường đạt chuẩn quốc gia, đạt 82,5%. Giữ vững kết quả đạt chuẩn phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập tiểu học đạt mức độ 3, phổ cập giáo dục THCS mức độ 2, phổ cập giáo dục xóa mù chữ mức độ 2.

Năm học 2021-2022, tỷ lệ huy động huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%; tỷ lệ trẻ 11 tuổi vào học lớp 6 đạt 99,9%; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS đạt 100%; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT đạt 99,75%.

Kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn được huyện Sông Mã quân tâm đầu tư xây dựng tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại và vận chuyển nông sản. Ảnh: Tuệ Linh.

Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi bậc THCS, với 69 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi,76 giáo viên chủ nhiệm giỏi, 132 học sinh đạt học sinh giỏi cấp huyện: Hội thi hùng biện Tiếng Anh bậc tiểu học và THCS cấp huyện với 38 học sinh đạt giải; giao lưu học sinh giỏi cấp huyện từ lớp 3 đến lớp 8, với 200 học sinh đạt giải; giao lưu học sinh giỏi cấp huyện lớp 10, 11 với 199 học sinh đạt giải.

Tham gia các kỳ thi, hội thi cấp tỉnh đạt nhiều kết quả quan trọng. Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh bậc THCS, với 74 em đạt giải, trong đó có 3 giải nhất, đứng thứ 4 toàn tỉnh…

Trong 8 tháng đầu năm, đã huy động xã hội hoá được trên 34 tỷ đồng, xây dựng được 65 phòng học, 2 phòng công vụ, 3 phòng máy Lab, cùng nhiều công trình phụ trợ, thiết bị học tập khác.

Sông Mã nâng cao đời sống văn hóa - xã hội

Công tác chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân tiếp tục được chú trọng, quan tâm; thực hiện khám cho 22.671 lượt bệnh nhân. Đẩy mạnh các giải pháp tiêm vaccine Covid-19 trên địa bàn huyện cho các đối tượng.

Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được quan tâm và phát triển mạnh mẽ, thực hiện tốt công tác tuyên truyền các ngày lễ, sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh, huyện.

Tiếp tục quan tâm lãnh đạo chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, đặc biệt là các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, người có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa..

Thực hiện kịp thời, đầy đủ các chính sách của Nhà nước và thăm hỏi nhân dịp lễ, tết đối với Người có công, thân nhân Người có công với cách mạng từ nguồn ngân sách Trung ương và địa phương tổng kinh phí trên 5,520 tỉ đồng.

Trong 8 tháng đầu năm, đã thực hiện đúng, đủ, kịp thời các chính sách trợ cấp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội với tổng kinh phí trên 31,968 tỉ đồng. Hỗ trợ gạo cho hộ nghèo có nguy cơ thiếu đói trong dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 cho 575 hộ với 2.520 khẩu với số gạo hỗ trợ 37.800 kg

Tổng kinh phí vận động xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo trong 8 tháng đầu năm 2022 là 9,776 tỉ đồng, đã hỗ trợ 370 gia đình xoá nhà tạm, nhà dột nát.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Sông Mã đã tập trung lãnh đạo thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/HU ngày 14/12/2020 về thực hiện Đề án xây dựng nông thôn mới huyện Sông Mã giai đoạn 2020 - 2025. Đến nay huyện Sông Mã có 2 xã đã có quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn; 11 xã đạt 10 - 14 tiêu chí; 03 xã đạt 09 tiêu chí: 2 xã đạt 08 tiêu chí. Huyện đang tập trung nhiều giải pháp, nguồn lực phấn đấu từ nay đến năm 2025 có thêm 33 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó xã Mường Lầm đạt trong năm 2022.

Quốc phòng - an ninh ở Sông Mã được giữ vững

Quốc phòng được củng cố, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, chủ quyền an ninh biên giới được tăng cường, giữ vững. Công tác đối ngoại tiếp tục được tăng cường, củng cố, tổ chức nhiều hoạt động chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào.

Công tác xây dựng đảng, củng cố hệ thống chính trị được coi trọng và có nhiều chuyển biến tích cực. Đảng bộ huyện có 37 chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc. Có 538 chi bộ trực thuộc Đảng uỷ cơ sở với 7.558 đảng viên. Kết nạp 117 đảng viên; tổ chức trao tặng Huy hiệu Đảng cho 88 đồng chí.