Sơn La: Triệt xóa nhóm đối tượng "tín dụng đen"

Công an Sơn la vừa triệt xóa nhóm đối tượng hoạt động "Tín dụng đen" dưới hình thức Công ty TNHH Tài Chính.

Clip: Triệt xoá nhóm đối tượng "tín dụng đen"

"Tín dụng đen" dưới hình thức Công ty tài chính

Theo đó, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Sơn La) cho biết đơn vị vừa chủ trì phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an huyện Sốp Cộp và Công an thành phố Sơn La tấn công, triệt xoá nhóm đối tượng hoạt động "Tín dụng đen" dưới hình thức Công ty TNHH Tài Chính 24H Minh Công có hai cơ sở là Chi nhánh tại Sốp Cộp và Chi nhánh tại Thành phố Sơn La do Lường Minh Công cầm đầu làm "Giám đốc". Kết quả khám xét, thu giữ một số bộ máy tính, máy in, hồ sơ, giấy tờ và ô tô, xe máy liên quan đến việc cầm đồ, cho vay lãi nặng.

Các đối tượng và tang vật tại cơ quan Công an. Ảnh: ANTV Sơn La

Quá trình đấu tranh 07 đối tượng có liên quan khai nhận: Từ tháng 5/2021, Lường Minh Công, sinh năm 1995, trú tại Bản Sốp Nặm, xã Sốp Cộp, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La đã thành lập Công ty TNHH Tài Chính 24H Minh Công có trụ sở chính tại xã Sốp Cộp, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La sau đó thành lập một chi nhánh tại phường Quyết Tâm, thành phố Sơn La.

Công núp bóng Công ty TNHH Tài chính 24H Minh Công để thực hiện hoạt động cầm đồ, cho vay lãi nặng với mức lãi suất rất cao từ 3.000 đồng/01 triệu đồng/ 01 ngày đến 5.000 đồng/01 triệu đồng/01 ngày. Từ tháng 5/2021 đến tháng 12/2022 Lường Minh Công cùng đồng bọn thực hiện hoạt động cho vay lãi nặng với tổng số tiền giao dịch lên đến hàng tỷ đồng.

Các lực lượng chức năng bóc mở niêm phong tang vật. Ảnh: ANTV Sơn La

Tang vật liên quan đến vụ án (xe máy). Ảnh: ANTV Sơn La

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Sơn La đang điều tra làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng theo quy định của pháp luật.