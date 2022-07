Công an Lai Châu: "Lá chắn thép" giữ bình yên nơi biên giới

Mưu trí, dũng cảm, mềm dẻo, khôn khéo lực lượng Công an tỉnh Lai Châu lập nhiều chiến công xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm.

Công an Lai Châu: hiệu quả và khôn khéo, phá án nhanh gọn

Thời gian qua, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Lai Châu được Công an Lai Châu giữ vững, không xảy ra những tình huống bị động, đột xuất, bất ngờ. Có được kết quả đó, Công an tỉnh đã thực hiện nhiệm vụ với tinh thần "chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả".

Đồng thời, mở các đợt cao điểm ra quân tấn công, trấn áp các loại tội phạm theo phương châm "cắt ngọn, tỉa cành, cưa thân, đào gốc, trốc rễ". Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2022, lực lượng công an Lai Châu đã điều tra, khám phá 81/88 vụ phạm tội và vi phạm pháp luật về trật tự xã hội, trong đó bắt xử lý 132 đối tượng, làm rõ 6 vụ án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng.

Đại tá Nguyễn Viết Giang, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm. Ảnh Bảo Anh

Phát hiện bắt, tiếp nhận 312 vụ liên quan đến ma túy, thu 38,15kg hêrôin, 4,42kg thuốc phiện, 0,37kg ma túy tổng hợp. Riêng vụ vi phạm về kinh tế, tham nhũng, môi trường 220 vụ, khởi tố 19 vụ, xử phạt hành chính gần 1,7 tỷ đồng và tịch thu nhiều tang vật có giá trị.

Điển hình vào khoảng 23 giờ ngày 19/1/2022, nhận tin báo của quần chúng nhân dân tại khu vực bản Sàng Giang (xã Mù Sang, huyện Phong Thổ, Lai Châu) phát hiện 1 thi thể nằm trên đường, vùng đầu bị biến dạng, không xác định được danh tính.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo các phòng chuyên môn phối hợp Công an huyện Phong Thổ tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Qua điều tra danh tính nạn nhân là Phàn Vần Khai (SN 1981, ở bản Lùng Than, xã Mù Sang).

Xác định đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, có dấu hiệu của tội phạm giết người, xảy ra tại khu vực biên giới, ít người qua lại, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo xác lập Chuyên án truy xét số 0122G.

Đồng thời, huy động tối đa lực lượng, phương tiện để đấu tranh làm rõ, tiến hành sàng lọc các đối tượng nghi vấn và bố trí hơn 50 cán bộ, chiến sỹ chốt chặn tại các đường mòn khu vực biên giới đề phòng các đối tượng bỏ trốn sang Trung Quốc. Sau 83 giờ điều tra, Ban Chuyên án đã làm rõ và bắt giữ đối tượng Phàn Sần Tông (SN 1989, trú tại bản Tân Séo Phìn, xã Mồ Sì San, huyện Phong Thổ) về hành vi giết người.

Công an tỉnh Lai Châu vừa phá 4 chuyên án ma tuý, bắt 5 đối tượng, thu giữ 25 bánh heroin và 42 nghìn viên ma tuý tổng hợp. Ảnh Bảo Anh

Hay vào hồi 13 giờ ngày 9/2/2022, tại km79, quốc lộ 4D, thuộc địa phận xã Sơn Bình (huyện Tam Đường, Lai Châu) lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Lai Châu phối hợp với các lực lượng chức năng của tỉnh bắt quả tang Sùng A Lù (SN 1993, thường trú tại bản Hô Bon, xã Phúc Khoa, huyện Tân Uyên, Lai Châu) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ 21 bánh hêrôin, 1 xe máy và 2 điện thoại di động, cùng một số tang vật khác có liên quan; tại cơ quan công an, bước đầu Lù khai nhận vận chuyển thuê số hêrôin trên cho 1 đối tượng tại huyện Mường Nhé (tỉnh Điện Biên), khi đang trên đường vận chuyển thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Ngày 8/7 tại thị trấn Sìn Hồ (Sìn Hồ, Lai Châu), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Lai Châu chủ trì phối hợp đơn vị chức năng phá thành công Chuyên án 0722H, bắt quả tang đối tượng đối tượng Hồ Ngấn Hoản (31 tuổi) khi đang vận chuyển trái phép chất ma túy. Ảnh Bảo Anh

Công an Lai Châu: Mưu trí, dũng cảm đấu tranh với các loại tội phạm

Chia sẻ với phóng viên báo Dân Việt /Trangtraiviet điện tử, đại tá Phạm Hải Đăng, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Hiện nay phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm ngày càng tinh vi, xảo quyệt nhằm che dấu hành vi phạm tội, đối phó với cơ quan chức năng.

Bên cạnh đó, các đối tượng còn lợi dụng không gian mạng để ẩn mình hoạt động phạm tội, ngoài ra nguyên nhân khiến việc vi phạm pháp luật, phạm tội ngày càng diễn biến phức tạp do công tác quản lý nhà nước trên nhiều lĩnh vực còn những kẽ hở, một số mâu thuẫn không được giải quyết triệt để, việc sử dụng chất kích thích như rượu, bia gây ra những hành động tội phạm bộc phát.

Không chỉ giỏi phá án, lực lượng công an Lai Châu còn hết mình không kể ngày đêm hết lòng giúp đỡ người dân vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới những lúc khó khăn với phương châm"khi dân cần, khi dân khó có Công an". Ảnh Bảo Anh



Để tiếp tục đấu tranh với các loại tội phạm, thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục triển khai các chủ trương, biện pháp nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sức mạnh của toàn dân thực hiện nhiệm vụ giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, hình thành được "thế trận toàn dân phòng, chống tội phạm".

Cùng với đó, kết hợp chặt chẽ và hiệu quả giữa nhiệm vụ giữ gìn trật tự, an toàn xã hội với thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh.

Đẩy mạnh truyền thông, giáo dục, nhất là truyền thông giáo dục về đạo đức, lối sống, chính sách, pháp luật nhằm chống suy thoái đạo đức, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân và gia đình.

Công an huyện Mường Tè nhanh chóng cứu cháu bé bị viêm ruột thừa trong đêm và được Bộ Công an khen thưởng. Ảnh Bảo Anh

Đấu tranh, xử lý mạnh mẽ các vi phạm pháp luật với phương châm "không có vùng cấm" với tinh thần "thượng tôn pháp luật", xử lý đúng người đúng tội, không bỏ lọt tội phạm. Kiên quyết không để các đối tượng vi phạm lộng hành, không để tình hình tội phạm diễn biến phức tạp.

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về ANTT, trọng tâm là quản lý cư trú, quản lý người nước ngoài, quản lý xuất nhập cảnh, quản lý các ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Đồng thời, đẩy mạnh phong trào "Toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm và quản lý, giáo dục người phạm tội trong gia đình, ở địa bàn dân cư" nhằm phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.