Công an Lai Châu: Trả lại tài sản cho 2 du khách Pháp

Ngày 07/7, bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an huyện Tân Uyên, Lai Châu đã nhanh chóng tìm lại tài sản bị mất cho 2 khách du lịch người Pháp.

Theo đó, vào hồi 10 sáng ngày 7/7, Công an huyện Than Uyên, Lai Châu tiếp nhận tin báo từ hai công dân có tên: ACIX, 26 tuổi và SCOII, 27 tuổi đều mang quốc tịch Pháp về việc trong khoảng thời gian từ 10 – 11h sáng cùng ngày khi di chuyển bằng mô tô từ thị trấn Than Uyên theo quốc lộ 32 đi thị xã Sa Pa để du lịch, đã thì đánh rơi 01 balo màu đen nhãn hiệu DAKINE, bên trong balo gồm có 01 máy Flycam và một số tài khác trị giá khoảng hơn 50.000.000 VNĐ.

Ngay sau khi nhận tin trình báo, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Tân Uyên đã khẩn trương ra thông báo truy tìm số tài sản trên gửi đến Công an các xã, thị trấn và người dân trên địa bàn hai huyện Than Uyên, huyện Tân Uyên, đồng thời cử lực lượng rà soát dọc tuyến đường Quốc lộ 32.

Đến 10 giờ 30 phút ngày 8/7, Công an huyện Tân Uyên tiếp nhận thông tin từ công dân Tòng Thị Oanh (sinh năm 1989) trú tại bản Bó Lun, xã Pắc Ta, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu trình báo về việc: ngày 7/7 khi chị Oanh đang trên đường đi làm về thì phát hiện trên đường Quốc lộ 32 đi đoạn qua bản Bó Lun, xã Pắc Ta có 01 balo màu đen nên đã mang về nhà cất giữ.

Đến 19 giờ 30 phút cùng ngày 8/7 chị Oanh biết Công an xã Pắc Ta đang có thông báo về việc truy tìm tài sản của người nước ngoài đánh rơi khi đi qua địa bàn nên đã kiểm tra sơ bộ chiếc balo mà mình đã nhặt được thấy tài sản có trong balo có đặc điểm giống với thông báo của cơ quan Công an, chị Oanh đã chủ động liên hệ với Công an huyện Tân Uyên để trình báo và bàn giao lại tài sản cho Công an huyện để trả lại cho người bị mất theo quy định của pháp luật.

Đại diện Công an huyện Tân Uyên bàn giao trả lại tài sản bị rơi cho anh ACIX, quốc tịch Pháp. Ảnh Công An Lai Châu.

Cùng ngày 08/7/2022, tại trụ sở Công an huyện Tân Uyên, Lai Châu, lực lượng Công an huyện Tân Uyên đã tiến hành trao trả lại tài sản chiếc balo cho anh ACIX chủ sở hữu hợp pháp.

Sau khi nhận lại được được tài sản, anh ACIX rất xúc động và vui mừng, anh ACIX đánh giá rất cao sự giúp đỡ nhiệt tình của cán bộ, chiến sỹ công an huyện Tân Uyên và gửi lời cảm ơn sấu sắc tới lực lượng Công an tỉnh Lai Châu và cá nhân chị Tòng Thị Oanh.