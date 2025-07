Công an Tuyên Quang ra quân cao điểm, siết chặt kỷ cương, trấn áp tội phạm

Kiên quyết không để hình thành "điểm nóng"

Buổi lễ có sự tham dự và chỉ đạo của Đại tá Nguyễn Thành Chung, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Thành Chung, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang nhấn mạnh, đợt cao điểm lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Diễn ra trong bối cảnh bộ máy tổ chức của lực lượng công an vừa được kiện toàn sau sáp nhập, hợp nhất, yêu cầu giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được đặt lên hàng đầu.



Đại tá Nguyễn Thành Chung, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang.

Đại tá Nguyễn Thành Chung yêu cầu các đơn vị Công an toàn tỉnh cần bám sát nội dung kế hoạch đã đề ra, chấp hành nghiêm mệnh lệnh của Giám đốc Công an tỉnh, không để bị động bất ngờ, không để hình thành điểm nóng về an ninh trật tự.

Đợt cao điểm này là một mệnh lệnh hành động, đòi hỏi sự tập trung cao độ của toàn lực lượng. Theo đó, các đơn vị nghiệp vụ sẽ huy động tối đa lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ và quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ.

Lực lượng Công an tỉnh Tuyên Quang đồng loạt diễu hành, biểu dương lực lượng trên các tuyến phố chính đã thể hiện khí thế và quyết tâm mạnh mẽ. Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang.

Mục tiêu là chủ động phân tích, nhận diện các mối nguy cơ từ sớm, từ xa và ngay từ cơ sở, ngăn chặn hiệu quả các loại tội phạm, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn cho các sự kiện chính trị trọng đại sắp tới của tỉnh.

Sức mạnh từ sự đồng lòng của nhân dân

Tinh thần "thượng tôn pháp luật" không chỉ là mệnh lệnh trong ngành công an mà còn là lời kêu gọi, vận động lan tỏa đến toàn xã hội. Đợt ra quân lần này được kỳ vọng sẽ tạo ra một sự chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân trong công tác phòng, chống tội phạm.

Lực lượng cảnh sát cơ động tham gia diễu hành. Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang.

Ngay sau lễ phát động, hình ảnh các lực lượng Công an tỉnh đồng loạt diễu hành, biểu dương lực lượng trên các tuyến phố chính đã thể hiện khí thế và quyết tâm mạnh mẽ.

Hưởng ứng lời kêu gọi, 100% Công an cấp xã trên toàn tỉnh đã đồng loạt tổ chức các đội tuyên truyền lưu động, mang thông điệp về đợt cao điểm đến từng ngõ xóm, kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác, tích cực tham gia tố giác tội phạm, chung tay cùng lực lượng chức năng xây dựng một xã hội an toàn, lành mạnh.

Hưởng ứng lời kêu gọi, 100% Công an cấp xã trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã đồng loạt tổ chức các đội tuyên truyền lưu động. Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang.

Sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an cùng sự đồng lòng, ủng hộ của nhân dân được tin tưởng sẽ tạo thành một "thế trận lòng dân" vững chắc, góp phần đẩy lùi tội phạm, siết chặt kỷ cương, mang lại sự bình yên và phát triển bền vững cho tỉnh Tuyên Quang.