Giá cà phê đồng loạt quay đầu giảm khi có dự báo 'nóng' về tiêu thụ cà phê toàn cầu

Giá cà phê hôm nay 3/7

Kết thúc phiên giao dịch mới nhất, giá cà phê trực tuyến robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2025 trên sàn giao dịch London đóng cửa ở mức 3.602 USD/tấn, quay đầu giảm 1,58% (58 USD/tấn) so với ngày hôm trước; hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 giảm 1,42% (51 USD/tấn), xuống còn 3.551 USD/tấn.

Tương tự, trên sàn giao dịch New York, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 9/2025 tiếp tục giảm nhẹ 0,26% (0,75 US cent/pound), xuống còn 291,2 US cent/pound; hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 giảm 0,28% (0,8 US cent/pound), chỉ còn 285,35 US cent/pound.

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 94.700 – 95.200 đồng/kg tại các tỉnh thành trọng điểm, giảm 200 - 400 đồng/kg so với hôm qua.

Cụ thể, giá cà phê tại hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông đang được thu mua ở mức cao nhất là 95.200 đồng/kg.

Tại Gia Lai, giá cà phê là 95.200 đồng/kg. Lâm Đồng là địa phương có giá cà phê thấp nhất, ở mức 94.700 đồng/kg.



Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường – MAE) hồi năm 2021 đã phê duyệt kế hoạch phát triển cà phê đặc sản, đặt mục tiêu đến năm 2030 có 19.000 ha cà phê đặc sản (chiếm 3% diện tích trồng cà phê), sản lượng đạt 11.000 tấn. Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam (VICOFA) đang triển khai các hoạt động quảng bá cà phê đặc sản theo kế hoạch này, trong đó có tổ chức các cuộc thi nhằm giới thiệu sản phẩm cà phê đặc sản Việt Nam ra thế giới.

Rabobank dự báo tiêu thụ cà phê toàn cầu trong năm 2025 sẽ giảm 0,5%, do giá bán lẻ vẫn ở mức cao, mặc dù giá cà phê nhân xanh đã giảm trong thời gian gần đây.

Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) dự báo sản lượng cà phê của Việt Nam trong niên vụ 2025/26 đạt 31 triệu bao (quy đổi cà phê nhân xanh), do nông dân mở rộng sản xuất nhờ giá cà phê tăng cao. Trong đó, sản lượng Robusta ước đạt 30 triệu bao, còn Arabica đạt khoảng 1 triệu bao.

Cơ quan này giữ nguyên ước tính sản lượng cà phê niên vụ 2024/25 ở mức 29 triệu bao (gồm 28 triệu bao Robusta). Giá cà phê cao cùng điều kiện thời tiết thuận lợi đã góp phần nâng cao năng suất và sản lượng cà phê của Việt Nam.

Công ty tư vấn Safras & Mercado ước tính rằng tính đến cuối tháng 6 vừa qua, gần 51% sản lượng cà phê vụ mới của Brazil đã được thu hoạch. Thời tiết tại quốc gia này cũng khá thuận lợi dù đã xuất hiện những lo ngại tình trạng băng giá trong mùa Đông. Theo đánh giá của các nhà phân tích, thời tiết tại quốc gia sản xuất Arabica hàng đầu thế giới này hiện không ảnh hưởng đến sản lượng và thị trường cũng không lo ngại về lượng cà phê tồn kho toàn cầu ở mức thấp kỷ lục, bởi sẽ nhanh chóng được bù đắp khi nguồn cung hồi phục trong những tháng tới. Dự báo thời tiết khô ráo trong 5 ngày tới tại các vùng trồng cà phê của Brazil được kỳ vọng sẽ thúc đẩy quá trình thu hoạch nhanh hơn.

Indonesia là quốc gia sản xuất Robusta lớn thứ ba thế giới, sẽ sớm cần mưa để thúc đẩy sản xuất. Dữ liệu thương mại của chính phủ nước này cho thấy, đảo Sumatra – khu vực sản xuất cà phê chính – đã xuất khẩu 567.603 bao Robusta trong tháng 5/2025, tăng 392,95% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều kiện thời tiết thuận lợi cùng với giá hợp đồng tương lai Robusta cao được cho là yếu tố chính thúc đẩy xuất khẩu cà phê nhân xanh tăng mạnh so với cùng thời điểm năm ngoái.