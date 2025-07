Nông thôn Tây Bắc: Hỗ trợ người dân di chuyển nhà ra khỏi vùng nguy hiểm do mưa lớn

Ổn định cuộc sống người dân

Tại địa bàn xã Mường Chiên và xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La trong những ngày qua mưa lớn kéo dài đã khiến một số vị trí có nguy cơ sạt lở, gây ảnh hưởng đến an toàn của người dân. Trước tình hình trên lực lượng Công an các xã đã huy động CBCS và lực lượng ANTT ở cơ sở hỗ trợ người dân di chuyển tài sản đến nơi an toàn.

Theo đó trong ngày 1 và 2/7, Công an xã Mường Chiên đã huy động lực lượng CBCS và lực lượng ANTT ở cơ sở cùng cấp ủy chính quyền địa phương, bà con dân bản Bon, xã Mường Chiên đến hỗ trợ gia đình ông La Văn Toản (trú tại bản Bon, xã Mường Chiên, tỉnh Sơn La) tiến hành di dời nhà, tài sản ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở.

Trung tá Nguyễn Hải Đăng, Trưởng Công an xã Mường Chiên cho biết: Gia đình ông Toản hiện nay có neo người, do vậy việc di chuyển tài sản cũng gặp nhiều khó khăn, do vậy Công an xã và cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng trên địa bàn đã nhanh chóng hỗ trợ di chuyển giúp gia đình nhằm đảm bảo an toàn trước điều kiện thời tiết trong những ngày qua có mưa kéo dài.

Trước ảnh hưởng do mưa lớn kéo dài Công an xã Mường Chiên và lực lượng tại chỗ đã hỗ trợ gia đình di chuyển tới nơi an toàn. Ảnh: Cao Thiên

Giống như xã Mường Chiên, trong những ngày qua tại xã Chiềng Mai cũng xảy ra mưa lớn, kéo dài gây sạt lở đất đã khiến ngôi nhà của ông Lò Văn Thiên (SN1960) bị hư hỏng, đồng thời đã khiến 4 ngôi nhà khác trong bản cũng bị ảnh hưởng cần di chuyển gấp.

Trung tá Nguyễn Xuân Thủy, Trưởng Công an xã Chiềng Mai thông tin nhanh: Công an xã đã huy động tập thể CBCS Công an xã, phối hợp cùng với 15 CBCS lực lượng PCCC và CNCH Công an tỉnh và cấp ủy, chính quyền địa phương và dân bản đã hỗ trợ tối đa về người để nhanh chóng di chuyển người và tài sản của các gia đình bị ảnh hưởng tới nơi an toàn.

Hình ảnh các CBCS Công an miệt mài hỗ trợ người dân trong mưa. Ảnh: Cao Thiên

Đối với gia đình bị ảnh hưởng Công an xã sẽ tham mưu Đảng ủy, HĐND, UBND xã bố trí chỗ ở tạm thời cho gia đình và hỗ trợ các điều kiện về cơ sở vật chất còn thiếu, nhằm đảm bảo ổn định cho gia đình trong lúc khó khăn.

Sự hỗ trợ nhanh chóng, kịp thời của Công an các xã đã góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân luôn tận tụy “vì nước quên thân, vì nhân dân phục vụ”, đảm bảo ổn định cho người dân vùng nông thôn Tây Bắc.