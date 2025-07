Tuyên Quang: Ấm lòng hình ảnh Công an xã và người dân cưu mang bé gái 14 tuổi đi lạc

Ngày 4/7, thông tin từ Công an xã Thái Sơn, tỉnh Tuyên Quang cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng người dân giúp đỡ, tìm người thân cho một bé gái người dân tộc Mông đi lạc trên địa bàn.

Theo đó, vào khoảng 10h sáng ngày 3/7/2025, người dân tại Thôn 3 Thái Thuỷ, xã Thái Sơn phát hiện một bé gái khoảng 12-14 tuổi có biểu hiện mệt mỏi, hoang mang, đi một mình. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, người dân đã nhanh chóng báo tin cho lực lượng Công an xã Thái Sơn.

Cháu Thảo và người thân tại Công an xã Thái Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Lý Lan.

Ngay sau khi nhận được tin báo, cán bộ Công an xã đã lập tức có mặt, tiếp cận và đưa cháu bé về trụ sở. Tại đây, các chiến sĩ công an đã ân cần động viên, trấn an tinh thần để cháu bớt lo sợ, đồng thời bố trí chỗ nghỉ ngơi, chuẩn bị đồ ăn, nước uống cho cháu.

Qua xác minh, được biết cháu tên là Lý Thị Thảo, sinh năm 2011, là người dân tộc Mông, trú tại thôn Quang Phìn, xã Mèo Vạc, tỉnh Tuyên Quang.

Cháu Thảo cho biết, chiều ngày 02/7, gia đình bắt xe khách cho cháu từ bến xe Hà Giang xuống Hà Nội để tìm việc làm.

Thư cảm ơn của gia đình cháu Thảo.

Khi xe dừng nghỉ tại địa phận xã Thái Sơn, do chờ đợi quá lâu, cháu đã tự ý xuống xe với ý định tìm một chiếc xe khác để đi tiếp.

Tuy nhiên, do đây là lần đầu tiên đi xa, không thông thạo đường sá, trong người không có tiền bạc hay điện thoại di động, khả năng nói tiếng phổ thông còn hạn chế nên cháu đã bị lạc.

Từ những thông tin do cháu Thảo cung cấp, Công an xã Thái Sơn đã khẩn trương tiến hành xác minh, liên hệ với chính quyền địa phương và đã kết nối được với gia đình cháu.

Đến 20h cùng ngày, người thân của cháu Thảo đã có mặt tại trụ sở Công an xã Thái Sơn và nhận bàn giao cháu từ lực lượng công an.

Xúc động trước sự giúp đỡ nhiệt tình, chu đáo, gia đình cháu Thảo đã gửi thư cảm ơn sâu sắc đến tập thể Công an xã Thái Sơn và bà con nhân dân Thôn 3 Thái Thuỷ.

Hành động kịp thời, đầy trách nhiệm và tình người của các chiến sĩ Công an cùng người dân không chỉ giúp cháu Thảo an toàn trở về với gia đình, mà còn lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh đẹp về tinh thần "tương thân tương ái" và phẩm chất cao đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân "Vì Nhân dân phục vụ".