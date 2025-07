Cách uống nước chanh pha nghệ buổi sáng để giải độc gan và tốt cho thận

Tác dụng của nước chanh nghệ với gan, thận

Khoa học hiện đại bước đầu ghi nhận một số lợi ích tiềm năng của hỗn hợp này với sức khỏe con người, đặc biệt là khi sử dụng đúng cách.

Chanh chứa hàm lượng cao vitamin C và chất chống oxy hóa, giúp cơ thể trung hòa các gốc tự do và hỗ trợ chức năng gan trong quá trình thải độc. Vitamin C có khả năng tăng cường hoạt động của enzym glutathione - chất giải độc tự nhiên trong gan. Bên cạnh đó, nước chanh còn kích thích tiết mật, góp phần loại bỏ độc tố khỏi cơ thể qua hệ tiêu hóa.

Nghệ, đặc biệt là hoạt chất curcumin, có tính kháng viêm mạnh và khả năng bảo vệ tế bào gan trước các tác nhân oxy hóa. Theo nghiên cứu, curcumin có thể làm giảm chỉ số men gan ALT và AST ở những người mắc bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu. Bên cạnh đó, curcumin có thể hỗ trợ chức năng thận, giảm viêm và cải thiện chỉ số lọc cầu thận ở bệnh nhân suy thận giai đoạn đầu.

Pha 2 hỗn hợp trên đúng cách là hòa tan 1/2 quả chanh vắt lấy nước, 1/2 muỗng cà phê bột nghệ nguyên chất trong 200ml nước ấm (khoảng 40–50°C).

Nên uống vào buổi sáng khi bụng còn đói để tăng khả năng hấp thu. Có thể thêm một chút mật ong nguyên chất để dễ uống và tăng cường tác dụng kháng khuẩn.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng nghệ có thể gây kích ứng dạ dày nếu dùng quá liều. Cũng không nên thay thế điều trị y tế bằng các biện pháp dân gian. Người có tiền sử sỏi mật hoặc đang dùng thuốc chống đông nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.

Nước chanh pha nghệ có thể là hỗn hợp hỗ trợ tốt cho gan và thận khi dùng đúng cách, đúng liều lượng và kết hợp cùng lối sống lành mạnh.

Một số lưu ý khi dùng nước chanh nghệ

Báo Sức khoẻ & Đời sống dẫn nguồn trang Verywell Health cho biết, cũng như bất kỳ xu hướng chăm sóc sức khỏe nào, điều quan trọng là phải cân nhắc đến những nhược điểm tiềm ẩn, đặc biệt là nếu bạn uống nước chanh nghệ hàng ngày.

Sau đây là những điều cần lưu ý:

- Men răng: Nước chanh có tính axit và có thể làm mòn men răng theo thời gian. Do đó, có thể uống bằng ống hút và súc miệng bằng nước sau đó, để bảo vệ răng.

- Các vấn đề về dạ dày: Đối với người có dạ dày nhạy cảm, thức uống này có thể gây kích thích khi bụng đói. Nghệ và chanh đều có thể gây kích ứng cho một số người.

- Không dùng quá nhiều nghệ: Sử dụng lượng nhỏ nghệ trong đồ uống thường an toàn, nhưng liều lượng cao, đặc biệt là từ các chất bổ sung, có thể gây ra các vấn đề về gan trong một số trường hợp hiếm gặp.

- Tương tác thuốc: Nghệ có thể tương tác với một số loại thuốc như thuốc làm loãng máu hoặc thuốc tiểu đường. Đối với người đang dùng thuốc, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi đưa thức uống này vào thói quen hàng ngày.

Nước chanh nghệ không phải là phương thuốc chữa bệnh kỳ diệu, nhưng việc thêm thức uống ấm này vào thói quen hàng ngày có thể hỗ trợ quá trình hydrat hóa, tiêu hóa và tốt cho sức khỏe tổng thể.