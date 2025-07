Giá tiêu bất ngờ quay đầu giảm sau 7 ngày tăng liên tiếp

Giá tiêu hôm nay ở trong nước (4/7)

Thị trường tiêu trong nước hôm nay: Giá hạt tiêu trong nước hôm nay giao dịch ở mức 140.000 – 145.000 đồng/kg.

Giá tiêu cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm hồ tiêu (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước) được ghi nhận ở mức 145.000 đồng/kg.

Cụ thể: Tại tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk giá tiêu ở mức 140.000 - 145.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai mức giá tiêu là 140.000 đồng/kg. Đồng Nai có giá tiêu là 140.000 đồng/kg.

Tại Bình Phước và Bà Rịa - Vũng Tàu giá tiêu hôm nay ở mức 141.000 đồng/kg.

Như vậy, giá tiêu hôm nay ổn định, tại thị trường trong nước, hiện có mức giá thấp nhất là 140.000 đồng/kg.

Giá tiêu trực tuyến hôm nay (4/7)

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thời điểm này, giá tiêu Indonesia tăng với tiêu trắng, tăng với tiêu đen so với ngày hôm qua; giá tiêu Brazil tăng, tiêu Malaysia giảm. Giá tiêu Việt Nam niêm yết hôm nay ổn định, với tiêu trắng ở mức 8.950 USD/tấn.

Giá tiêu đen Lampung tại Indonesia ở mức 7.539 USD/tấn.

Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 6.250 USD/tấn.

Giá tiêu đen Kuching tại Malaysia ASTA ổn định ở mức 8.900 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok Indonesia loanh quanh ở mức 10.184 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 11.750 USD/tấn.

Giá tiêu đen của Việt Nam đứng ở mức thấp nhất là 6.240 USD/tấn đối với loại 500 g/l và mức 6.370 USD/tấn với loại 550 g/l. Giá hạt tiêu trắng xuất khẩu đạt 8.950 USD/tấn.

Cuối tháng 6/2025, giá hạt tiêu tại thị trường trong nước giảm mạnh so với cuối tháng 5/2025. Ngày 27/6/2025, giá hạt tiêu tại các địa phương giảm từ 18.000 -20.000 đồng/kg so với ngày 27/5/2025, dao động trong khoảng từ 127.000-128.000 đồng/kg.

Cụ thể: Giá hạt tiêu ngày 27/6/2025 tại tỉnh Bình Phước giảm mạnh nhất, giảm 20.000 đồng/kg so với ngày 27/5/2025, xuống mức 127.000 đồng/kg. Giá hạt tiêu tại Gia Lai và Đồng Nai đều giảm 19.000 đồng/kg, xuống 127.000 đồng/kg.

Giá hạt tiêu tại các địa phương như Đắk Lắk, Đắk Nông và Bà Rịa – Vũng Tàu giảm ít hơn, giảm từ 18.000-18.500 đồng/kg, xuống mức 128.000 đồng/kg.

Tuy nhiên, giá hạt tiêu trong nước đã có tín hiệu phục hồi nhẹ trong những ngày cuối tháng 6/2025.

Dự báo: Trong ngắn hạn, giá hạt tiêu trong nước sẽ vẫn duy trì ở mức thấp, nhiều nông dân và nhà đầu cơ vẫn đang giữ hàng, chưa vội bán ra với kỳ vọng giá sẽ phục hồi tốt hơn vào quý 3 và quý 4 năm nay. Việc tích trữ này diễn ra do dự đoán giá sẽ tăng mạnh trong thời gian tới, góp phần làm giảm nguồn cung tức thời trên thị trường.

Theo thống kê sơ bộ từ số liệu của Cục Hải quan, trong 5 tháng đầu năm 2025, Việt Nam xuất khẩu chủ yếu hạt tiêu đen, chiếm 67,7% tổng lượng và chiếm 64,4% tổng trị giá, với lượng xuất khẩu đạt 67,69 nghìn tấn, trị giá 444,76 triệu USD, giảm 15,6% về lượng, nhưng tăng 36,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024.

Trong 5 tháng đầu năm 2025, xuất khẩu hạt tiêu đen giảm đáng kể so với cùng kỳ năm 2024, giảm 15,6% về lượng, khiến xuất khẩu mặt hàng hạt tiêu nói chung của Việt Nam giảm. Xuất khẩu chủng loại hạt tiêu trắng xay cũng giảm 3,8% về lượng. Ngược lại, xuất khẩu hạt tiêu đen xay và hạt tiêu trắng trong 5 tháng đầu năm 2025 tăng so với cùng kỳ năm 2024, tăng lần lượt 1,9% và 6,0% về lượng.

Xét về trị giá, giá xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam tăng mạnh trong 5 tháng đầu năm 2025 khiến trị giá xuất khẩu các chủng loại hạt tiêu của Việt Nam đều tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, trị giá xuất khẩu hạt tiêu trắng xay tăng mạnh nhất, tăng 51,8% so với cùng kỳ năm 2024.

Mặc dù trị giá xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam tăng, nhưng tốc độ tăng đã chậm lại trong những tháng gần đây do giá hạt tiêu xuất khẩu tăng chậm lại, thậm chí giảm trong tháng 4 và 5 so với tháng trước đó.

Hạt tiêu đen là chủng loại hạt tiêu xuất khẩu nhiều nhất của Việt Nam, do đó, những biến động về lượng hay giá xuất khẩu chủng loại này cũng sẽ ảnh hưởng đến tình hình xuất khẩu mặt hàng hạt tiêu nói chung. Giá bình quân xuất khẩu hạt tiêu đen của Việt Nam sau khi đạt mức đỉnh vào tháng 3/2025, đạt 6.685 USD/tấn, đã giảm trở lại trong tháng 4 và 5, giảm lần lượt là 0,6% và 2,7% so với tháng liền kề trước đó. Tính chung 5 tháng đầu năm 2025, giá bình quân xuất khẩu hạt tiêu đen của Việt Nam đạt 6.570 USD/tấn, tăng 62,1% so với cùng kỳ năm 2024.