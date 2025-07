Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Sơn La kiểm tra vận hành chính quyền địa phương 2 cấp ở xã vùng sâu, vùng xa

Chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động hiệu quả

Xã Long Hẹ được thành lập trên cơ sở sáp nhập 2 xã Long Hẹ và É Tòng. Xã Co Mạ được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã Co Mạ, Co Tòng và Pá Lông. Xã Mường Bám là một trong những xã không thực hiện sáp nhập.

Đây là những xã vùng sâu, vùng xa, điều kiện kinh tế, xã hội, giao thông còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, trong những ngày đầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, hoạt động tại các Trung tâm Phục vụ hành chính công của các xã vẫn đảm bảo thông suốt, không gián đoạn, đáp ứng yêu cầu của nhân dân.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Sơn La làm việc tại xã Long Hẹ. Ảnh: Duy Thái

Lãnh đạo các xã Long Hẹ, Co Mạ và Mường Bám đã báo cáo tình hình vận hành chính quyền 2 cấp sau khi đi vào hoạt động. Hiện nay, hầu hết các xã đều gặp khó khăn về cơ sở vật chất như: Thiếu phòng làm việc, phòng họp trực tuyến, hệ thống trang thiết bị máy tính, máy in, máy fax, biên chế làm việc và nhà công vụ cho cán bộ công chức cấp xã…

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Sơn La biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của cán bộ, công chức cấp xã trong việc sớm triển khai chính quyền địa phương 2 cấp, ổn định bộ máy và thực hiện tốt nhiệm vụ trong giai đoạn đầu chuyển đổi. Đồng chí đề nghị các xã tiếp tục khắc phục khó khăn, kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí nhân sự, tăng cường phục vụ nhân dân.

Đồng thời, khẩn trương chuẩn bị văn kiện Đại hội đại biểu cấp xã đảm bảo đúng tiến độ kế hoạch: Xã Long Hẹ tổ chức Đại hội vào cuối tháng 7, xã Co Mạ và xã Mường Bám tổ chức Đại hội trong tháng 8/2025.