Bộ Công an gửi Thư khen Công an xã Mù Cả vượt khó cứu người

Chiều 12/7/2022, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an có Thư khen gửi Công an xã Mù Cả...

Ngay khi nhận được tin báo, Công an xã Mù Cả, huyện Mường Tè, Lai Châu đã nhanh chóng bố trí người và phương tiện đưa cháu Lý Công Vinh, sinh năm 2007 ở bản Mò Su, xã Mù Cả, huyện Mường Tè, Lai Châu bị viêm ruột thừa nặng, đi cấp cứu kịp thời. Ảnh: Công an Lai Châu



Hành động đáng khen của Công an xã Mù Cả, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu là đã không quản hiểm nguy, đã vượt tuyến đường 70km trong đêm tối, mưa gió, địa hình hiểm trở, đưa một cháu bé đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Nội dung thư ghi rõ: Lãnh đạo Bộ Công an được báo cáo: Hồi 19h30' ngày 10/7/2022, sau khi nhận được thông tin từ gia đình của cháu Lý Công Vinh (sinh năm 2007, trú tại bản Mò Su, xã Mù Cả, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu) về việc cháu Lý Công Vinh bị đau bụng dữ dội, nguy cơ đe dọa đến tính mạng nếu không được hỗ trợ y tế kịp thời. Lực lượng Công an xã Mù Cả đã nhanh chóng tổ chức đưa cháu bé vượt tuyến đường hơn 70 km trong đêm tối, mưa gió, đường dốc quanh co, trơn trượt, nhiều địa điểm bị sạt lở, bùn lầy đến Trung tâm Y tế huyện Mường Tè mổ cấp cứu, cứu sống cháu Lý Công Vinh. Hành động này của Công an xã được gia đình cháu Vinh tri ân, cấp ủy chính quyền địa phương và dư luận nhân dân ghi nhận, ca ngợi.

Việc làm trên của Công an xã Mù Cả là điển hình cho phương châm hành động của lực lượng Công an nhân dân "khi dân cần, khi dân khó có Công an", nhất là trong thực hiện chủ trương, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về triển khai lực lượng Công an xã chính quy, góp phần khẳng định tầm quan trọng của lực lượng Công an cơ sở trong bảo đảm an ninh, trật tự, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, tôi ghi nhận, biểu dương thành tích của lực lượng Công an xã Mù Cả, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu, mong các đồng chí phát huy kết quả đạt được, tiếp tục làm nhiều việc tốt để hỗ trợ giúp nhân dân và luôn "Sống trong lòng dân".

Đề nghị Cục Công tác đảng và công tác chính trị phối hợp với Công an tỉnh Lai Châu có hình thức khen thưởng xứng đáng đối với lực lượng Công an xã Mù Cả. Cục Truyền thông Công an nhân dân, Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an đăng tải, tuyên truyền tấm gương hành động của Công an xã Mù Cả để lan tỏa, khích lệ cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng phát huy truyền thống Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ.