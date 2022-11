Công an Sơn La: Đấu tranh có hiệu với các loại tội phạm

Ngày 8/11, Đoàn công tác số 6 Bộ Công an do Thứ trưởng Nguyễn Văn Long làm Trưởng đoàn đã kiểm tra các mặt công tác tại Công an tỉnh Sơn La.

Công an Sơn La bắt, vận động đầu thú 39 đối tượng truy nã

Cùng dự có đồng chí Lò Minh Hùng Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Sơn La; đại diện lãnh đạo các Cục nghiệp vụ Bộ Công an; các đồng chí trong Ban giám đốc Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo các phòng nghiệp vụ; lãnh đạo Công an 12 huyện, thành phố.



Sau khi tiến hành kiểm tra theo chuyên đề, lĩnh vực tại các đơn vị trong Công an tỉnh, Đoàn kiểm tra của Bộ Công an đã đánh giá cao lực lượng Công an Sơn La đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ Bộ Công an giao, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ, góp phần phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Long Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: ANTV Sơn La

Lực lượng Công an Sơn La đã triển khai toàn diện các mặt công tác trên lĩnh vực bảo đảm ANTT; chủ động nắm tình hình, kịp thời ngăn chặn, đấu tranh có hiệu quả với âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; giải quyết tốt các vấn đề nổi lên, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Cụ thể: phạm pháp hình sự giảm 21,5% so với cùng kỳ 2021, điều tra làm rõ 1492 vụ (đạt 99,2%), điều tra giải quyết các vụ án đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%, đấu tranh triệt phá nhiều chuyên án lớn… Đã giải quyết 545/591 tin báo tố giác tội phạm, đạt 92,22%; bắt, vận động đầu thú 39 đối tượng truy nã.

Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được đẩy mạnh, ngày càng đi vào chiều sâu, có hiệu quả thiết thực; Công tác quản lý nhà nước về ANTT được Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh quan tâm chỉ đạo, nhất là trong thực hiện hiệu quả Đề án số 06 và 02 dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và CCCD…Ngoài kết quả đạt được, Đoàn công tác của Bộ Công an cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế và đề nghị khắc phục trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long biểu dương những thành tích, kết quả mà Công an tỉnh Sơn La đạt được trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị Công an Sơn La cần chủ động hơn nữa trong công tác nắm và dự báo tình hình; quyết liệt trong đấu tranh phòng chống tội phạm. Trong công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng, đồng chí Thứ trưởng đề nghị phải gắn công tác xây dựng Đảng với công tác xây dựng lực lượng, nhanh chóng tham mưu đưa Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị vào cuộc sống.

Đồng chí Lò Minh Hùng Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Sơn La phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: ANTV Sơn La

Đại diện các Cục nghiệp vụ Bộ Công an báo cáo kết quả kiểm tra. Ảnh: ANTV Sơn La

Đơn vị công an đầu tiên thực hiện Đề án "Nuôi em"

Cùng ngày, đồng chí Thứ trưởng Nguyễn Văn Long đã tới thăm, tặng quà trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang được Công an tỉnh Sơn La nhận nuôi dưỡng, chăm sóc tại Công an tỉnh theo Đề án "Nuôi em".

Đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an thân cần, động viên trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang được Công an tỉnh Sơn La nhận nuôi dưỡng, chăm sóc tại Công an tỉnh theo Đề án "Nuôi em". Ảnh: ANTV Sơn La

Đến nay tổng số có 23 em được Công an tỉnh trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng; các em đều không nơi nương tựa, không có người nuôi dưỡng, chăm sóc, bảo hộ, sống lang thang…. Đây là đơn vị công an đầu tiên trong cả nước thực hiện mô hình nhận nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trực tiếp tại Công an tỉnh. Dưới sự chăm sóc, nuôi dưỡng trực tiếp của các cô, chú công an, gần nửa năm qua, các em đã có được ngôi nhà thứ hai, được đến trường học tập như bao bạn bè cùng trang lứa khác.

Đồng chí Thứ trưởng tặng quà trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang được Công an tỉnh Sơn La nhận nuôi dưỡng, chăm sóc tại Công an tỉnh Sơn La. Ảnh: ANTV Sơn La

Đồng chí Thứ trưởng đã ân cần hỏi thăm và trao tặng những phần quà ý nghĩa đến các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đồng thời đề nghị Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh Sơn La và các đồng chí được phân công nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tiếp tục quan tâm, chăm lo, tạo điều kiện để các em có đời sống ngày một tốt hơn.