Hội thao lực lượng Công an Sơn La năm 2022

Ngày 6/7, Công an Sơn La tổ chức khai mạc Hội thao năm 2022, chào mừng Kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng CSND (20/7/1962-20/7/2022)..

Tham dự Hội thao có 36 đoàn với gần 300 vận động viên đến từ các đơn vị công an tỉnh, công an huyện, thành phố và 7 đơn vị trên địa bàn tỉnh. Các vận động viên sẽ tham gia tranh tài ở các bộ môn: Quần vợt, bóng bàn, cầu lông và bóng chuyền hơi nữ.



Giải đấu nhằm tạo động lực, thúc đẩy phong trào rèn luyện thể thao của các đơn vị, địa phương phát triển ngày càng sâu rộng và toàn diện, góp phần xây dựng Công an Sơn La ngày càng tiến lên chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Đây cũng là dịp để Công an các đơn vị, địa phương và các VĐV trên địa bàn toàn tỉnh Sơn La có cơ hội giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, từ đó phát hiện các nhân tố xuất sắc làm tiền đề thúc đẩy phong trào thể dục, thể thao cũng như tăng cường hơn nữa mối quan hệ phối hợp, hiệp đồng tác chiến trong công tác đảm bảo an ninh trật tự thời gian tới.

Đại tá Bùi Tuấn Anh, Phó giám đốc Công an tỉnh phát biểu Khai mạc Hội thao. ANTV Sơn La

Hội thao lần này là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng CSND; tuyên truyền về truyền thống vẻ vang 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng CSND; động viên tinh thần CBCS trong toàn lực lượng CAND Sơn La hăng hái thi đua lập thành tích trên các mặt công tác.

Sôi nổi các môn thi đấu trong Hội thao lực lượng Công an Sơn La 2022. Ảnh: ANTV Sơn La

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Bùi Tuấn Anh, Phó giám đốc Công an tỉnh Sơn La đề nghị lực lượng trọng tài, huấn luyện viên, vận động viên và các CBCS cần vô tư, công bằng, khách quan, đoàn kết, chấp hành nghiêm các quy định để cống hiến cho Hội thao những trận thi đấu kịch tính, hấp dẫn. Thời gian tới, lực lượng Công an Sơn La cần tiếp tục đẩy mạnh phong trào thể dục, thể thao, rèn luyện sức khỏe nâng cao thể lực, bản lĩnh, ý chí chiến đấu cho CBCS.

Hội thao sẽ diễn ra từ ngày 6 đến ngày 7/7/2022.