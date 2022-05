Công an tỉnh Sơn La: Khảo sát xây dựng 3 điểm trường trị giá 1,5 tỷ đồng

Đoàn công tác của Công an tỉnh Sơn La đã làm việc với UBND huyện Yên Châu thống nhất triển khai tài trợ xây dựng 3 điểm trường và thực hiện dự án “Nuôi em Mộc Châu” trên địa bàn huyện.

Clip: Công an tỉnh Sơn La triển khai khảo sát 3 điểm trường tại huyện Yên Châu.

Các điểm trường được tiến hành khảo sát để triển khai xây dựng "trường đẹp cho em" lần này là: Điểm trường bản Huổi Pù thuộc trường mầm non Bình Minh, xã Chiềng Đông (gồm 1 phòng học, 1 phòng công vụ và 1 nhà vệ sinh); điểm trường bản Pa Sang, thuộc trường mầm non Hòa Bình, xã Sặp Vạt (gồm 2 phòng học); điểm trường bản Đin Chí thuộc trường Tiểu học Chiềng Tương, xã Chiềng Tương (gồm 2 phòng học) với tổng số tiền tài trợ là gần 1 tỷ 500 triệu đồng.

Đoàn Công tác Công an tỉnh Sơn La làm việc với UBND huyện Yên Châu về khảo sát để triển khai xây dựng 3 điểm trường tại huyện. Ảnh: Hà Hoàng

Đối với Dự án "nuôi em Mộc Châu", đây là chương trình cộng đồng, nhằm mục đích hỗ trợ bữa ăn trưa cho trẻ em vùng cao tại các địa bàn khó khăn, giúp trẻ đi học đầy đủ, không bỏ học vì bị đói và đảm bảo dinh dưỡng bữa ăn cho trẻ. Qua đó, góp phần hỗ trợ công tác vận động học sinh đến lớp, giảm thiểu nguy cơ bỏ học của học sinh, thúc đẩy công tác giáo dục tại địa phương.

Để Dự án được triển khai một cách thuận lợi và đúng đối tượng, đoàn công tác Công an tỉnh Sơn La đã đề nghị UBND huyện Yên Châu chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, các trường mầm non trên địa bàn rà soát, lập danh sách các đối tượng gửi về Đoàn thanh niên Công an tỉnh Sơn La trước ngày 20/6/2022, để thẩm định và triển khai dự án trên địa bàn huyện.