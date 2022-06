Công an Sơn La dầm mình trong mưa lũ giải cứu dân mắc kẹt

Trận mưa lớn kéo dài chiều nay (22/6) tại Thành phố Sơn La (tỉnh Sơn La) đã khiến 1 số tuyến đường ngập như sông. Nhiều phương tiện giao thông bị chết máy, đường tắc, lực lượng Công an Sơn La đã kịp thời ra quân, có mặt tại khắp ngả đường giúp dân.

Khu vực trung tâm Thành phố Sơn La, nước đổ về nhanh, ôtô, xe máy di chuyển rất khó khăn. Tại các tuyến đường như Trần Đăng Ninh, ngã 3 Quyết Thắng và nhiều tuyến đường trung tâm hướng đi Lê Duẩn, phương tiện giao thông di chuyển phải “nhích” từng mét một.

Lực lượng Công an Sơn La nỗ lực giúp dân bị ngập do mưa lớn. (Ảnh: Văn Ngọc)

Người dân có mặt tại đoạn đường Trần Đăng Ninh cho biết: Thời gian từ 17h đang là giờ tan tầm, tuy nhiên do mưa quá lớn, nước ngập qua đầu gối, có những đoạn đến ngang hông, không thể di chuyển được nên đành phải quay trở lại cơ quan.

Nhiều xe ô tô không thể di chuyển do nước lớn. (Ảnh: Văn Ngọc)

Nhiều xe ôtô do mưa lớn kéo dài, mực nước dâng cao đã chết máy, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Cảnh sát giao thông Công an tỉnh và các Đội nghiệp vụ Công an Thành phố Sơn La đã được huy động để làm công tác cứu hộ.

Cảnh sát giao thông Thành phố Sơn La phân luồng giúp dân lưu thông tránh khu vực ngập úng. (Ảnh: Văn Ngọc)

Tại các tuyến đường trên địa bàn, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an Thành phố Sơn La đã huy động tối đa lực lượng để làm nhiệm vụ phân luồng, cứu hộ các phương tiện bị chết máy, không thể di chuyển.