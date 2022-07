Công an Sơn La tăng cường tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật người dân vùng biên giới Tân Xuân.

Ngày 14/7, các Phòng chức năng Công an Sơn La phối hợp với Đồn biên phòng Chiềng Sơn, Công an huyện Vân Hồ, UBND và Công an xã Tân Xuân, huyện Vân Hồ tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho gần 100 người dân vùng biên giới Tân Xuân.

Công an Sơn La tăng cường tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật người dân vùng biên giới. Ảnh: ANTV Sơn La

Công an Sơn La tích cực đưa pháp luật vào cuộc sống

Tại Hội nghị các đại biểu và người dân đã được nghe tuyên truyền, phổ biến các Chuyên đề: Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại địa bàn cơ sở; Phổ biến các quy định mới của Luật Phòng, chống ma túy năm 2021; các Thông tư, nghị định mới hướng dẫn thi hành luật phòng, chống ma túy, lập hồ sơ giáo dục tại xã, lập hồ sơ đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, quản lý sau cai,… Tình hình an ninh chính trị trong vùng dân tộc thiểu số tại địa bàn tỉnh Sơn La; Công tác tái hòa nhập cộng đồng của lực lượng CAND; Công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng của lực lượng CAND; Công tác thi hành án tại xã, phường thị trấn; Quản lý người bị kết án tù ở ngoài xã hội; tuyên truyền phổ biến một số nội dung cơ bản Luật biên phòng,…

Báo cáo viên Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an tỉnh Sơn La phổ biến các quy định mới của Luật Phòng, chống ma túy năm 2021. Ảnh: ANTV Sơn La

Việc tổ chức Hội nghị tuyên truyền tại địa bàn vùng biên giới Tân Xuân, huyện Vân Hồ (Sơn La) đã giúp người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số dễ dàng hơn trong việc tiếp cận các chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà Nước, góp phần đưa các chính sách đi vào cuộc sống, ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật của người dân được nâng cao, góp phần giữ gìn ANCT, TTATXH tại địa bàn.

Công an tỉnh Sơn La trao tặng tới các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Tân Xuân, huyện Vân Hồ. Ảnh: ANTV Sơn La

Nhân dịp này lãnh đạo Phòng xây dựng phong trào và bảo vệ ANTQ và Phòng thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh đã trao tặng 3 thùng quần áo các loại tới các gia đình và các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Tân Xuân, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.