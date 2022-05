Công an huyện Phù Yên (Sơn La) thành lập các tổ công tác cấp CCCD và định danh điện tử cho lớp 9, lớp 12, thi tuyển sinh lớp 10 và tốt nghiệp THPT.

Clip: Đẩy mạnh cấp CCCD và mã định danh điện tử cho học sinh cuối cấp

Ưu tiên cấp CCCD và mã định danh cho học sinh

Với tinh thần "Vì nhân dân phục vụ", tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các em học sinh đến tuổi được cấp Căn cước công dân (CCCD) và mã định danh điện tử, nhất là đối với học sinh lớp 9, học sinh lớp 12, phục vụ kỳ thi tuyển sinh lớp 10 và tốt nghiệp THPT trên địa bàn, Công an huyện Phù Yên (Sơn La đã thành lập các tổ công tác để cấp CCCD và định danh điện tử cho học sinh. Việc làm của Công an huyện Phù Yên đã góp phần đẩy nhanh tiến trình xây dựng công dân số của Đề án 06 trên địa bàn huyện.

Công an huyện Phù Yên (Sơn La) đẩy mạnh cấp CCCD và mã định danh điện tử cho học sinh cuối cấp. Ảnh: Văn Ngọc



Tại trụ sở Công an xã Gia Phù, từ sớm đã có rất đông các em học sinh lớp 12 của trường THPT Gia Phù tập trung tại đây để cấp CCCD và tài khoản định danh điện tử chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới. Sự có mặt kịp thời của lực lượng Công an huyện, Công an xã cùng sự hướng dẫn tận tình, nhanh chóng đã giành được nhiều tình cảm của các em học sinh.

Em Nguyễn Thị Ngọc Linh, Lớp 12 Trung tâm GDTX huyện Phù Yên chia sẻ: Ngày hôm nay em được các anh Công an trong Đội Cảnh sát QLHC huyện Phù Yên giúp em làm mã định danh để chuẩn bị cho kỳ thi THPT sắp tới. Em cảm thấy trong quá trình làm các anh rất nhanh gọn nhiệt tình, tạo điều kiện cho chúng em được làm nhanh nhất có thể. Em cảm ơn các anh rất nhiều.

Các thủ tục được tổ công tác của Đội Cảnh sát QLHC về TTXH Công an huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La tiến hành nhanh chóng. Ảnh: Văn Ngọc

Tăng cường quản lý, tuyên truyền và cấp CCCD, mã định danh

Trước khi xuống xã tiến hành cấp mã định danh cho các em học sinh, Đội Cảnh sát QLHC về TTXH Công an huyện Phù Yên đã phối hợp với Công an xã tổ chức tuyên truyền tới Ban giám hiệu, các thầy cô giáo chủ nhiệm các lớp về việc tổ chức cấp CCCD và mã định danh cho các em, lập danh sách những học sinh đủ 14 tuổi trở lên để làm CCCD.

Công an huyện Phù Yên (Sơn La) thành lập các tổ công tác cấp CCCD và định danh điện tử cho các em học sinh cuối cấp. Ảnh: Văn Ngọc

Theo Trung tá Lê Thị Liễu, Đội trưởng Đội Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an huyện Phù Yên, để đảm bảo hiệu quả công tác cấp CCCD và tài khoản định danh điện tử cho học sinh khối lớp 9 và 12, đơn vị đã chuẩn bị đầy đủ những trang thiết bị, nơi đón tiếp, phục vụ các em, sao cho hoạt động này được diễn ra nhanh chóng, đảm bảo công tác phòng, chống dịch.

Các em học sinh rất hào hứng cho việc cấp CCCD và mã định danh điện tử. Ảnh: Văn Ngọc

Còn tại trụ sở Công an huyện Phù Yên (Sơn La), các em học sinh của Trung tâm GDTX huyện cũng đã được Đội Cảnh sát QLHC về TTXH tiến hành cấp mã định danh. Tính từ ngày 14/3 đến nay, Công an huyện Phù Yên đã cấp được 4.114 hồ sơ CCCD. Nhóm đối tượng là học sinh lớp 9 và lớp 12 đã cấp 2.534 hồ sơ định danh điện tử; trong đó cấp CCCD kèm định danh điện tử cho học sinh lớp 9 và 12 là 1.370 hồ sơ, cấp định danh điện tử cho học sinh đã được cấp thẻ CCCD là 1.164 hồ sơ.

Trao đổi với phóng viên, Thượng tá Nguyễn Trần Phương, Trưởng Công an huyện Phù Yên cho biết: Công an huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo Đội Cảnh sát QLHC về TTXH và Công an các xã, thị trấn tiếp tục rà soát để thực hiện cấp CCCD và mã định danh điện tử cho các em học sinh lớp 9 và 12 để phục vụ cho kỳ thi sắp tới một cách thuận lợi.