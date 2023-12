Dứa là loại quả rất tốt cho sức khoẻ nhưng dùng sai cách lại tác hại vô cùng

Dứa là loại quả rất tốt cho sức khoẻ, nhưng nếu sử dụng sai cách dứa cũng có thể gây hại cho sức khoẻ.

Dứa là loại quả ngon miệng, giàu dinh dưỡng và rất tốt cho sức khoẻ. Tuy nhiên không phải ai cũng có thể ăn được dứa. Dưới đây là những tác dụng của quả dứa cũng như tác hại nếu sử dụng sai cách.

Thành phần dinh dưỡng

Hàm lượng calo trong dứa thấp nhưng lại có hàm lượng chất dinh dưỡng ấn tượng. Chỉ 1 cốc (165g) dứa chứa đầy đủ các chất dinh dưỡng:

Lượng calo: 83

Chất béo: 1,7g

Chất đạm: 1g

Carbs: 21,6g

Chất xơ: 2,3g

Vitamin C: 88% giá trị hàng ngày (DV)

Vitamin B6: 11% DV

Dứa đặc biệt giàu vitamin C và mangan. Trong đó, vitamin C cần thiết cho sức khỏe miễn dịch, hấp thụ sắt, tăng trưởng và phát triển, trong khi mangan cung cấp các đặc tính chống ôxy hóa và hỗ trợ tăng trưởng và trao đổi chất.

Các chất chống ôxy hóa giúp ngăn chặn quá trình ôxy hóa trong cơ thể, có thể hỗ trợ ngăn ngừa chứng viêm và các bệnh mạn tính khác.

Dứa cũng chứa các vi chất dinh dưỡng khác, như đồng, thiamine và vitamin B6, rất cần thiết cho sự trao đổi chất lành mạnh.

Dứa tốt nhưng cần ăn đúng cách.

Dứa cung cấp cho cơ thể một lượng vitamin B lành mạnh, bao gồm thiamin, niacin, B6 và folate. Những chất dinh dưỡng rất quan trọng để hình thành các tế bào hồng cầu mới, mang ôxy đến các cơ quan và mô của cơ thể.

Tác dụng của quả dứa với sức khoẻ

Các tác dụng của dứa có thể kể đến như sau:

Hỗ trợ giảm đau khớp

Khả năng chống viêm của bromelain trong dứa có thể giúp giảm đau cho những người bị viêm xương khớp. Nếu bị đau khớp do viêm xương khớp, hãy thử thêm dứa vào chế độ ăn uống.

Tuy nhiên, đây chỉ là những hành động bổ sung, người bệnh vẫn phải dùng thuốc hoặc nếu cần thay đổi liều lượng cần phải có sự tư vấn của bác sĩ.

Ngăn ngừa cảm cúm

Dứa chứa nhiều vitamin có lợi cho sức khoẻ, khả năng tăng cường hệ miễn dịch, giúp cơ thể có sức đề kháng để chống bệnh tật như ho, cảm cúm…

Ngay cả khi bạn đang ốm, dứa và các thức uống từ dứa cũng có thể thay thế cho thuốc, giúp bạn mau khoẻ.

Sức khỏe tim mạch

Hàm lượng chất xơ, kali và vitamin C trong dứa đều thúc đẩy sức khỏe tim mạch. Trong một nghiên cứu, những người tiêu thụ 4.069 mg kali mỗi ngày giảm nguy cơ tử vong do bệnh tim thiếu máu cục bộ khi so sánh với những người tiêu thụ ít kali hơn.

Giúp làm đẹp da

Vitamin C trong dứa tác dụng chống ôxy hóa và làm chậm quá trình lão hóa. Quả dứa còn có tác dụng dưỡng da hiệu quả nhờ dồi dào hàm lượng alpha hydroxyl acid, một thành phần quan trọng trong các loại kem chống nhăn, giúp tẩy tế bào da chết và góp phần tái tạo tế bào da mới.

Khi được ăn ở dạng tự nhiên hoặc bôi tại chỗ, có thể giúp chống lại tổn thương da do ánh nắng mặt trời và ô nhiễm, giảm nếp nhăn và cải thiện kết cấu da tổng thể.

Vitamin C cũng đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành collagen, hệ thống hỗ trợ của da.

Tác hại của dứa nếu dùng sai cách

Bài viết trên website Bệnh viện Đa khoa Medlate có sự tham vấn y khoa của BSCKI. Dương Ngọc Vân cho biết, tuy dứa rất tốt cho sức khoẻ nhưng nếu dùng sai cách dứa cũng gây ra những tác hại không tốt cho sức khoẻ:

Người bị tiểu đường hoặc đang trong quá trình giảm cân nếu ăn nhiều dứa sẽ không tốt cho sức khoẻ bởi dứa chứa nhiều đường và carbohydrate.

Chất axit trong dứa có thể làm sưng môi, lưỡi và triệu chứng giảm dần trong thời gian ngắn. Nếu các triệu chứng này không cải thiện hoặc nặng hơn thì có thể bạn đang bị dị ứng với dứa và cần đến ngay bệnh viện để được sơ cứu kịp thời.

Nếu bạn đang điều trị bệnh bằng thuốc nên tham khảo ý kiến bác sĩ về việc sử dụng nước dứa hàng ngày.

Đối với bệnh nhân có vấn đề về dạ dày thì hạn chế sử dụng nước ép dứa hoặc ăn dứa vì lượng axit sẽ có thể ảnh hưởng không tốt đến quá trình điều trị của bạn.

Dứa chứa axit oxalic, nếu ăn nhiều sẽ hại dạ dày nên bạn chỉ nên ăn vừa phải và sau bữa ăn. Ngoài ra, những người bị huyết áp thấp và sa bụng (chuẩn bị sinh con) nên ăn ít dứa. Những ai sợ lạnh, cơ thể yếu cũng không nên ăn nhiều dứa.

Trước khi ăn, nên rửa dứa với nước muối để loại bỏ glucoside và protease gây kích ứng dạ dày. Đặc biệt lưu ý không được kết hợp dứa với thịt gà khi nấu ăn để tránh ảnh hưởng tới hệ tiêu hóa.

Trên đây là những tác dụng và tác hại nếu ăn dứa sai cách. Hãy ăn dứa đúng cách để cơ thể nhận được những tác dụng tốt nhất nhé.