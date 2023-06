Xuất khẩu sầu riêng có thành tích ấn tượng nhất trong các mặt hàng rau quả khi mang về 332 triệu USD chỉ trong tháng 5, gấp hơn 10 lần so với tháng trước; đạt nửa tỷ USD trong 5 tháng, tăng 18 lần so với cùng kỳ năm ngoái, do Trung Quốc thu mua ồ ạt.

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, 5 tháng đầu năm, xuất khẩu rau quả đạt 2,03 tỷ USD, tăng 43% so với cùng kỳ năm trước. Đây cũng là mức cao kỷ lục so với cùng kỳ các năm từ trước tới nay.

Với kết quả trên, rau quả là mặt hàng xuất khẩu chủ lực hiếm hoi có mức tăng trưởng kỷ lục trong bối cảnh xuất nhập khẩu cả nước đang đối mặt nhiều thách thức khi cả xuất khẩu, nhập khẩu đều tăng trưởng âm. Về thị trường xuất khẩu, Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu thị phần với kim ngạch đạt 1,28 tỷ USD, tăng 80,2% so với cùng kỳ năm ngoái và chiếm gần 63,5% kim ngạch xuất khẩu rau quả của cả nước. Xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam vượt nửa tỷ USD trong 5 tháng. Đáng chú ý, xuất khẩu mặt hàng sầu riêng là có thành tích ấn tượng nhất trong các mặt hàng rau quả khi mang về 332 triệu USD chỉ trong tháng 5, gấp hơn 10 lần so với tháng trước. Tính chung lũy kế trong 5 tháng đầu năm 2023, trị giá xuất khẩu quả sầu riêng đạt tới 503,4 triệu USD, tăng 475,8 trệu USD, gấp hơn 18 lần so với con số 27,6 triệu USD của cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu quả sầu riêng sang Trung Quốc lên tới 477 triệu USD, chiếm 95% tổng trị giá xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước. Cuối tháng 5 vừa qua, Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã phê duyệt thêm 47 mã số vùng và 18 cơ sở đóng gói sầu riêng của Việt Nam đạt yêu cầu xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc. Nâng tổng số vùng trồng và cơ sở đóng gói lên con số tương ứng là 293 và 115 cơ sở đã được phía Trung Quốc cấp mã số xuất khẩu chính ngạch. Đây là những điều kiện để có thể tin tưởng xuất khẩu sầu riêng vẫn còn nhiều cơ hội gia tăng giá trị xuất khẩu. Sự tăng trưởng đột phá của sầu riêng đã nâng giá trị xuất khẩu hàng rau quả trong tháng 5.2023 đạt 656 triệu USD, tăng 67,7% so với tháng trước. Tính chung lũy kế trong 5 tháng đầu năm 2023, trị giá xuất khẩu nhóm hàng rau quả đạt tới hơn 2 tỷ USD – đây là trị giá xuất khẩu trong 5 tháng cao nhất từ trước tới nay và tăng tới 43% so với cùng kỳ năm trước. Cục Bảo vệ Thực vật cho biết từ năm 2019 tới nay, sầu riêng quả tươi của Việt Nam đã xuất khẩu đi 22 nước trên thế giới. Sản lượng xuất khẩu hàng năm khoảng 10.000-15.000 tấn. Từ năm 2022 là năm đầu tiên mở cửa thị trường Trung Quốc, lượng sầu riêng tươi xuất khẩu đạt trên 46.000 tấn. Xét về con số tuyệt đối, trong 5 tháng đầu năm nay xuất khẩu rau quả tăng thêm tới 608 triệu USD so với 5 tháng đầu năm 2022.

