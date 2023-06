Công an huyện Mường La (Sơn La) đồng loạt ra quân, phát hiện và kiên quyết xử lý hành vi vi phạm ATGT, trong đó tập trung xử lý "tận gốc" xe chở hàng quá khổ, quá tải.

Clip: Sơn La quyết liệt xử lý "hung thần" xa lộ

Quyết liệt xử lý các trường hợp vi phạm ATGT

Trên tuyến đường thuộc địa phận xã Pi Toong và thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La, các phương tiện chở VLXD nghi ngờ có dấu hiệu vi phạm chở quá tải đều bị tổ công tác Công an huyện Mường La dừng kiểm tra. Qua quá trình kiểm tra, về cơ bản các tài xế đã chấp hành nghiêm các quy định ATGT.

Tài xế Tòng Văn Bảo, xã Mường Khiêng, huyện Mường La, tỉnh Sơn La cho biết: Tôi là tài xế chở Vật liệu xây dựng ở Mường La, được các anh cán bộ Công an Mường La tuyên truyền là không được chở quá khổ, quá tải thì tôi cũng đã chấp hành để an toàn cho lái xe. Không vi phạm giao thông để ảnh hưởng đến chính bản thân mình và người khác.

Công an huyện Mường La, tỉnh Sơn La đồng loạt ra quân, phát hiện và kiên quyết xử lý hành vi vi phạm vi phạm ATGT. Ảnh: Cao Thiên

Là địa bàn có nguồn cát, sỏi dồi dào phục vụ cho xây dựng, những năm trước đây việc chở hàng quá khổ, quá tải trên địa bàn huyện Mường La diễn biến phức tạp, các tài xế đã sử dụng nhiều mánh khoé để qua mắt lực lượng Công an. Cho đến nay, tình trạng chở quá khổ, quá tải đã giảm nhiều và có những chuyển biến rõ nét. Để có được kết quả đó chính là nhờ việc tuyên truyền nâng cao nhận thức, đồng thời xử lý quyết liệt, cương quyết của lực lượng CSGT.

Ông Hà Anh Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH Dung Tuấn cho biết: Trong nhiều dịp tuyên truyền của Công an huyện đến từng Doanh nghiệp, lái xe, chúng tôi cũng đã yêu cầu lái xe chấp hành luật lệ an toàn giao thông, nếu có trường hợp nào vi phạm chúng tôi sẽ buộc phải thôi việc. Lái xe nào cũng đều phải chấp hành ATGT, đặc biệt là đối với lỗi quá khổ, quá tải.

Trung tá Hà Đức Thành, Đội trưởng, Đội CSGT-TT, Công an huyện Mường La, tỉnh Sơn La cho biết: Trên thực tế hiện nay thì có một số xe có biểu hiện vi phạm thường xuyên trốn tránh cảnh sát giao thông, do lực lượng CSGT hiện nay còn mỏng nên chưa quán xuyến được, Đội CSGT-TT sẽ kiên quyết xử lý xe quá khổ quá tải trên địa bàn.

Đội CSGT-TT, Công an huyện Mường La, tỉnh Sơn La kiểm tra phương tiện. Ảnh: Cao Thiê

Tăng cường kiểm soát vi phạm ATGT trên địa bàn

Trao đổi với phóng viên, Thượng tá Hồ Ngọc Anh, Phó trưởng Công an huyện Mường La (Sơn La) cho biết: Trong 6 tháng đầu năm 2023, Đội CSGT-TT Công an huyện Mường La đã phát hiện, xử lý 320 trường hợp vi phạm về TTATGT, phạt tiền nộp ngân sách Nhà nước gần 850 triệu đồng, tạm giữ 149 phương tiện. Tước quyền sử dụng GPLX có thời hạn 95 trường hợp, trong đó xe quá tải: 37 trường hợp, chở hàng quá khổ: 14 trường hợp.

Đội CSGT-TT, Công an huyện Mường La, tỉnh Sơn La tập trung xử lý "tận gốc" xe chở hàng quá khổ, quá tải. Ảnh: Cao Thiên

Tuy giảm sâu về tình trạng xe quá khổ, quá tải trọng, xe cơi nới nhưng Công an huyện cũng xác định nếu lơ là, không thường xuyên tuần tra, kiểm soát thì tình trạng này sẽ hoạt động trở lại rất cao. Dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, Công an huyện Mường La sẽ tiếp tục làm liên tục, lâu dài.

"Thời gian tới để thực hiện tốt chuyên đề này ngoài việc tuyên truyền cho nhân dân và doanh nghiệp thì Công an huyện sẽ quyết liệt chỉ đạo tuần tra, kiểm soát, tăng cường vào những khung giờ thường xuyên vi phạm, sao cho trên địa bàn không còn tình trạng quá khổ, quá tải vi phạm ATGT", Thượng tá Hồ Ngọc Anh nói.