Mường Tè chuẩn bị các điều kiện thi tốt nghiệp THPT

Theo đó, ngày 18/6, ông Tống Thanh Hải, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu, Trưởng Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ngành đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 trên địa bàn huyện Mường Tè và làm việc với Ban Chỉ đạo thi của huyện.

Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu, ông Tống Thanh Hải đánh giá cao công tác chuẩn bị các điều kiện cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 của huyện Mường Tè (Lai Châu). Ảnh: Tuấn Hùng

Đoàn công tác đã kiểm tra công tác chuẩn bị tại Trường THPT Dân tộc Nội trú Ka Lăng, xã Ka Lăng. Theo đó, Trường THPT Dân tộc Nội trú Ka Lăng có 2 điểm thi, 14 phòng thi với tổng số 272 thí sinh tham gia dự thi. Để chuẩn bị tốt Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, nhà trường đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và phụ huynh học sinh tuyên truyền, quán triệt về nề nếp trong công tác ôn thi tốt nghiệp, thực hiện nghiêm các văn bản hướng dẫn của Bộ và của tỉnh Lai Châu.

Nhà trường đã thực hiện tổ chức thi thử, qua đó đánh giá trình độ, năng lực học sinh để có phương pháp bồi dưỡng kiến thức cho phù hợp.

Đối với các em học sinh còn yếu, nhà trường đã cùng với giáo viên kịp thời gặp gỡ, động viên và tìm ra nguyên nhân, giải pháp cụ thể giúp các em học sinh vững vàng tâm lý, nắm chắc kiến thức để bước vào Kỳ thi tốt nghiệp một cách tự tin nhất.

Tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo thi huyện Mường Tè, sau khi nghe các ý kiến, chia sẻ cũng như quyết tâm của lãnh đạo các trường sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế và các ý kiến của thành viên trong Đoàn công tác, ông Tống Thanh Hải, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu đánh giá cao công tác chỉ đạo, công tác chuẩn bị các điều kiện cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 của Ban Chỉ đạo thi huyện Mường Tè, các nhà trường, các giáo viên, học sinh.

Các đại biểu đã nêu nhiều ý kiến tại buổi làm việc tập trung vào thực hiện các công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 của huyện Mường Tè, Lai Châu đạt kết quả cao. Ảnh: Tuấn Hùng

Ông Tống Thanh Hải nhấn mạnh, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu một bước ngoặt đối với các em học sinh, là bước đệm để các em tiếp tục trên con đường học tập, rèn luyện tri thức.

Cùng với việc ôn tập củng cố kiến thức thì việc động viên tâm lý cho các em cũng hết sức quan trọng. Các thầy cô giáo phải phối hợp thật tốt với phụ huynh động viên, ủng hộ và chăm lo, quan tâm cho các em thật tốt để các em có một tâm thế tốt nhất bước vào kỳ thi.

Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Tống Thanh Hải cũng đề nghị Ban Chỉ đạo thi huyện Mường Tè chỉ đạo chuẩn bị tốt các điều kiện về an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn giao thông, an toàn phòng chống cháy nổ; cung ứng điện, mạng... cho Kỳ thi. Những ngày thi sắp tới cũng là thời điểm mùa mưa, Cần đảm bảo an toàn nhất cho các em học sinh tham gia thi.

Phát biểu tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp của huyện Mường Tè, ông Tống Thanh Hải - Quyền Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh việc huyện Mường Tè tiếp tục làm tốt hơn nữa các công tác chuẩn bị để kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế... Ảnh: Tuấn Hùng

Ông Hải cũng tin tưởng rằng với sự cố gắng, vào cuộc và quyết tâm của chính quyền, nhà trường, gia đình, các thầy cô giáo và các em học sinh sẽ góp phần cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, đạt được mục tiêu, kế hoạch đề ra.