Lai Châu: Kiểm tra, đánh giá, tìm giải pháp khắc phục hậu quả thiên tai

Đồng chí Hà Trọng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu và Tổ công tác vừa tiến hành kiểm tra, đánh giá, tìm giải pháp khắc phục hậu quả thiên tai năm 2023 tại huyện Than Uyên.

Đồng chí Hà Trọng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lai Châu cùng Tổ công tác kiểm tra, đánh giá các công trình, đề xuất hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai năm 2023 tại huyện Than Uyên. Ảnh: Đinh Lan

Kiểm tra, đánh giá thiệt hại do thiên tai, bão lũ



Cùng đi còn có các đồng chí trong Tổ công tác kiểm tra, đánh giá các công trình đề xuất hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai năm 2023 gồm lãnh đạo các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Xây dựng; Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Văn phòng UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo, chuyên viên một số phòng, ban, trung tâm có liên quan.



Về phía huyện Than Uyên có đồng chí: Nguyễn Văn Thăng - Chủ tịch UBND huyện Than Uyên; Phạm Hồng Thái - Phó Chủ tịch UBND huyện; đại diện lãnh đạo, chuyên viên các phòng, ban liên quan của huyện.

Trước khi có buổi làm việc tại huyện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Trọng Hải cùng các đồng chí trong Tổ công tác đã đến kiểm tra, đánh giá các khu vực bản chịu ảnh hưởng của thiên tai trong năm 2023 tại các xã Tà Mung, Khoen On, Mường Kim, huyện Than Uyên và xã Ta Gia, huyện Tân Uyên.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Trọng Hải cùng Tổ công tác kiểm tra, đánh giá đề xuất hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai năm 2023 tại huyện Than Uyên. Ảnh: Đinh Lan

Tại buổi làm việc với UBND huyện, Đoàn công tác đã được nghe đại diện lãnh đạo huyện Than Uyên Báo cáo Tình hình triển khai khắc phục thiệt hại do thiên tai, mưa lũ trên địa bàn huyện Than Uyên năm 2023. Theo đó, trong năm 2023, tình hình thời tiết trên địa bàn huyện Than Uyên diễn biến phức tạp, bất thường, thường xuyên xảy ra các đợt mưa to kèm theo gió lốc, nắng nóng khô hạn.



Đồng chí Nguyễn Văn Thăng – Chủ tịch UBND huyện Than Uyên phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Đinh Lan

Đặc biệt trong tháng 8 năm 2023, trên địa bàn huyện Than Uyên có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông, mưa lớn đã gây ra lũ lớn, sạt lở đất, đá làm thiệt hại về người, công trình cơ sở hạ tầng của Nhà nước và tài sản của Nhân dân trên địa bàn 12 xã, thị trấn. Ước thiệt hại về kinh tế khoảng 221.348 triệu đồng. Do ảnh hưởng của thiên tai, mưa lũ đã làm thiệt hại nhiều công trình hạ tầng quan trọng cần phải được khắc phục ngay để đảm bảo an toàn về người và tài sản cho Nhân dân. UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với UBND các xã thực hiện khắc phục tạm thời một số công trình để đảm bảo đi lại cho Nhân dân.



Giám đốc Sở Xây dựng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Đinh Lan

Đồng thời, huyện Than Uyên đề nghị UBND tỉnh xem xét bổ sung kinh phí để huyện thực hiện khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai khôi phục sản xuất, ổn định đời sống Nhân dân, đồng thời khắc phục đảm bảo các tiêu chí đã đạt tuy nhiên bị hư hỏng về giao thông, thuỷ lợi, nước sinh hoạt, trường học… trong bộ tiêu chí nông thôn mới.



Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát biểu tại buổi làm việc. Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Đinh Lan

Bàn giải pháp khắc phục hậu quả thiên tai



Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các sở, ngành đã có ý kiến phát biểu tập trung vào các nội dung như: Tính chính xác, phù hợp giữa thực tế với nhu cầu đề xuất trong Báo cáo tại thời điểm xảy ra thiên tai của huyện Than Uyên; đánh giá hiện trạng, sự cần thiết đầu tư, sự phù hợp với mục tiêu, đối tượng phân bổ vốn theo Quyết định số 1739/QĐ-TTg ngày 29/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ, dự kiến kinh phí, thứ tự hạng mục ưu tiên đầu tư...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Trọng Hải kết luận buổi làm việc. Ảnh: Đinh Lan

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Trọng Hải đề nghị UBND huyện Than Uyên rà soát lại phối hợp cùng với các sở, ngành chức năng để đảm bảo việc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ vốn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2023 đúng mục tiêu, đối tượng, thời gian, có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả, phù hợp với số liệu tại Báo cáo số 351/BC-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổng hợp tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh từ đầu năm đến ngày 31 tháng 8 năm 2023 và đề nghị hỗ trợ kinh phí khắc phục đảm bảo theo quy định của pháp luật.



Trước khi có buổi làm việc tại huyện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Trọng Hải cùng các đồng chí trong Tổ công tác đã đến kiểm tra, đánh giá tại các khu vực các bản chịu ảnh hưởng của thiên tai trong năm 2023. Ảnh: Đinh Lan

Sau khi kiểm tra các hộ chịu ảnh hưởng của thiên tai tại xã Tà Mung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị đối với nội dung di chuyển dân cư cần thực hiện theo nguyên tắc ưu tiên những điểm bị ảnh hưởng trực tiếp đến sự an toàn của người dân. Ảnh: Đinh Lan

Tổ công tác kiểm tra, đánh giá các hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp đến sự an toàn tại xã Khoen On. Ảnh: Đinh Lan

Ngôi nhà bị ảnh hưởng bởi thiên tai cần phải hỗ trợ di dời đến nơi an toàn. Ảnh: Đinh Lan

Tổ Công tác kiểm tra mức độ ảnh hưởng tới các hộ dân tại bản Mùi, xã Khoen On. Ảnh: Đinh Lan

Toàn bộ đường dẫn nối ra cầu treo tại bản Chế Hạng, xã Khoen On đã bị lũ cuốn trôi. Ảnh: Đinh Lan

UBND huyện Than Uyên đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với UBND các xã thực hiện khắc phục tạm thời để đảm bảo nhu cầu đi lại cho Nhân dân. Ảnh: Đinh Lan

Tại bản Chế Hạng, xã Khoen On, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nghe đại diện cơ quan chuyên môn của huyện báo cáo phương án khắc phục hậu quả thiên tai. Ảnh: Đinh Lan