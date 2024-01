Đón 2024 trong "Vòng xòe đoàn kết" nơi miền đất gió Than Uyên

Tối ngày 31/12, khi tiết xuân đang gõ cửa, con người, vạn vật như hòa quyện, đón chờ một mùa xuân mới, xuân của niềm tin và hy vọng, đoàn kết và phát triển, UBND huyện Than Uyên, Lai Châu đã long trọng tổ chức Chương trình Nghệ thuật chào năm mới 2024 với "Vòng xòe đoàn kết".

Vòng xòe đoàn kết đón năm mới 2024 nơi miền đất gió Than Uyên

Nằm trong chuỗi các sự kiện đón "Chào năm mới 2024" do UBND huyện Than Uyên, Lai Châu tổ chức từ ngày 29/12/2023 – 1/1/2024. Tối ngày 31/12, các cấp chính quyền, cán bộ và nhân dân huyện Than Uyên, Lai Châu đã long trọng tổ chức Chương trình Nghệ thuật chào năm mới 2024.

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện đón năm mới 2024, chào mừng kỷ niệm 20 năm chia tách, thành lập tỉnh Lai Châu, 20 năm huyện Than Uyên sát nhập về tỉnh Lai Châu (01/01/2004 - 01/01/2024); hướng tới kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2024), mừng Xuân Giáp Thìn 2024.

Khi tiết xuân đang gõ cửa, con người, vạn vật như hòa quyện, đón chờ một mùa xuân mới, xuân của niềm tin và hy vọng, đoàn kết và phát triển, UBND huyện Than Uyên, Lai Châu đã long trọng tổ chức Chương trình Nghệ thuật chào năm mới 2024, một năm mới ấm no, an khang thịnh - vượng tới mọi nhà.

Ngay từ sớm, đông đảo du khách thập phương và người dân huyện Than Uyên đã nô nức, cùng dắt tay tiến về Sân vận động huyện, đây là nơi diễn ra các hoạt động văn hóa, văn nghệ, các lễ hội của đồng bào dân tộc Mông, Dao, Khơ Mú, Thái… đang sinh sống trên vùng đất tươi đẹp Than Uyên, cùng chương trình văn nghệ Chào năm mới đặc sắc do các văn nghệ sỹ, diễn viên huyện Than Uyên trình diễn với nhiều nội dung phong phú, ca ngợi quê hương Than Uyên giàu bản sắc, ca ngợi vẻ đẹp các dân tộc Than Uyên hồn hậu, mến khách. Bên cạnh đó, rất nhiều các tác phẩm nghệ thuật đặc sắc được thể hiện, nhằm ca ngợi những thành quả trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung, Lai Châu và Than Uyên nói riêng, đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng du khách và người dân.

Vòng xòe đoàn kết, mang yêu thương, niềm tin và hy vong về một năm mới ấm no, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng đến với mọi nhà. Ảnh: Tuấn Hùng

Một điểm nhấn đón nhận sự mong chờ của du khách thập phương và người dân Than Uyên nói riêng và Lai Châu nói chung là Vòng xòe đoàn kết với sự tham gia của hàng nghìn người dân khắp các bản làng huyện Than Uyên các văn nghệ sỹ, diễn viên đến từ các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên…; Quanh ngọn lửa hồng, với nụ cười rạng rỡ, hơn 2 nghìn du khách và nhân dân tay trong tay cùng hòa mình vào những điệu múa chan chứa tình đoàn kết và yêu thương…

Đã từ lâu Vòng xòe đoàn kết mang yêu thương, hấp dẫn du khách đã trở thành "thương hiệu" nơi vùng đất tươi đẹp Than Uyên, Lai Châu. Ảnh: Tuấn Hùng

Chương trình Nghệ thuật chào năm mới 2024 với "Vòng xòe đoàn kết" cũng là lời tri ân, bày tỏ sự phấn khởi, khẳng định năm 2023 đi qua với nhiều niềm vui và những dấu ấn tốt đẹp về sự phát triển của đất nước, của tỉnh Lai Châu và huyện Than Uyên.

Vòng xòe đoàn kết có sự tham gia của hơn 2 nghìn nghệ nhân, diễn viên và du khách thập phương và nhân dân các tộc huyện Than Uyên, Lai Châu. Ảnh: Tuấn Hùng

Vòng xòe đoàn kết đón năm mới 2024 tại huyện Than Uyên, Lai Châu có sự tham gia của nhiều nghệ nhân diễn viên đến từ các câu lạc bộ văn hóa dân gian dân tộc Thái của các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Yên Bái, Lào Cai. Ảnh: Tuấn Hùng

Quanh ngọn lửa hồng, với nụ cười rạng rỡ, các đại biểu, du khách và nhân dân tay trong tay cùng hòa mình vào những điệu múa chan chứa tình đoàn kết và yêu thương… Ảnh: Tuấn Hùng

Vòng xòe đoạn kết và Chương trình văn nghệ Chào năm mới đặc sắc do các văn nghệ sỹ, diễn viên huyện Than Uyên trình diễn với nhiều nội dung phong phú, ca ngợi quê hương Than Uyên giàu bản sắc, ca ngợi vẻ đẹp các dân tộc Than Uyên hồn hậu, mến khách. Ảnh: Tuấn Hùng

Năm 2023 với nhiều khó khăn, thách thương, song Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc huyện Than Uyên đã nỗ lực, chủ động, sáng tạo, chiến thắng những tác động xấu từ tình hình kinh tế chung của thế giới, ảnh hưởng do thiên tai, biến đổi khí hậu, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.