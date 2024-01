Điểm nhấn trong lễ Chào cờ đầu xuân 2024 được huyện Than Uyên, Lai Châu long trọng tổ chức sáng ngày 1/1/2024 là hình ảnh những cách chim bồ câu tung bay, lễ chào cờ với sự tham gia của hơn 2.000 cán bộ, công nhân viên chức lao động và đông đảo nhân dân các dân tộc huyện Than Uyên…

Clip: Đón năm mới 2024 với "Cánh chim hòa bình", ước vọng phồn vinh, hạnh phúc tại huyện Tnan Uyên, Lai Châu.

Ước vọng hòa bình, phồn vinh hạnh phúc



Hòa cùng không khí tưng bừng cả nước chào đón năm mới 2024, tạo không khí vui tươi, phấn khởi mừng Ðảng, mừng xuân, mừng quê hương, đất nước đổi mới, sáng nay huyện Than Uyên, Lai Châu long trọng tổ chức Chương trình Chào năm mới 2024.

Trong không khí trang trọng, phấn khởi, dưới tiết trời ấm áp trên 2.000 đại biểu, nhân dân và du khách thập phương đã hân hoan, phấn khởi, khoác lên mình những trang phục đẹp nhất, đậm bản sắc văn hóa tham dự Lễ Chào cờ mới 2024. Những hình ảnh này, đã gởi mở cho một năm mới 2024 với nhiều thành tựu và thành công mới, mảnh đất Than Uyên với nhiều tiềm năng, những người con chất phác, hồn hậu và mến khách.

Sáng nay huyện Than Uyên, Lai Châu long trọng tổ chức Chương trình Chào năm mới 2024 với điểm nhấn là hình ảnh cánh chim bồ câu, biểu tượng của hòa bình, phồn vinh, hạnh phúc. Ảnh: Tuấn Hùng

Lễ Chào cờ đầu năm mới lần đầu tiên được huyện Than Uyên tổ chức có quy mô lớn sáng ngày 1/1/2024 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện niềm tự hào dân tộc, tình cảm trân trọng thiêng liêng với Tổ quốc, góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động và nhân dân các dân tộc huyện Than Uyên.

Điểm nhấn để lại ấn tượng sâu sắc, khó quên trong lòng nhân dân và du khách thập phương tại lễ Chào cờ là hình ảnh những cánh chinh bồ câu tung bay trên nền trời xanh. Đây là hình ảnh mang biểu trưng cho một năm mới hòa bình, phồn vinh, thịnh vượng và hạnh phúc.

Lễ Chào cờ đầu năm mới lần đầu tiên được huyện Than Uyên tổ chức có quy mô lớn mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện niềm tự hào dân tộc, tình cảm trân trọng thiêng liêng với Tổ quốc... Ảnh: Tuấn Hùng

Chia sẻ với báo Nông thôn Ngày nay / Dân Việt /Trangtraiviet điện tử, anh Nguyễn Tiến Bình, du khách tới từ tỉnh Điện Biên cho biết: Tôi đã nhiều lần tới Than Uyên thăm thân và du lịch. Than Uyên được biết đến là vùng đất có nhiều cảnh núi non, mây nước hùng vĩ, cánh đồng Mường Than nức tiếng vùng Tây Bắc; không chỉ vậy, Than Uyên còn được biết đến với những thửa ruộng bậc thang lơ lửng lưng chừng trời. Du khách đến Than Uyên sẽ say lòng với những điệu khèn gọi bạn, điệu xòe hoa và tiếng hát của bà con bản xứ như người Mông, người Dao, người Khơ Mú hay điện xòe thương nhau của bà con người Thái. Miền đất tươi đẹp Than Uyên là nơi có con chim rừng thánh thót, có bầu trời xanh dịu ngọt, có tình người ấm áp, yêu thương… Với tôi, Than Uyên còn là địa phương gắn với "thương hiệu vòng xòe đoàn kết" trong ngày quốc khánh 2/9 và hơn thế là nhiều điểm đến hấp dẫn vịnh Pá Khôm, làng cá Thẩm Phé, hang kháng chiến Nà Củng... Đây là cũng vùng đất linh thiêng và cũng là địa phương bao bọc, nuôi dưỡng nhiều cán bộ, chiến sỹ, cũng là nơi Chi bộ Đảng đầu tiên được thành lập của Lai Châu… Quả thật, Than Uyên để lại trong tôi và gia đình những ấn tượng sâu sắc, khó quên.

Động lực để Than Uyên vững bước phát triển

Chia sẻ tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Thăng, Chủ tịch UBND huyện Than Uyên, Lai Châu đã thông tin tóm tắt kết quả đạt được về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2023; nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện của huyện Than Uyên trong năm 2024.

Ông Nguyễn Văn Thăng, Chủ tịch UBND huyện Than Uyên, Lai Châu chia sẻ những kết quả nổi bật trong năm 2023 của huyện Than Uyên tại lễ Chào cờ đầu năm mới 2024. Ảnh: Tuấn Hùng

Năm 2023, huyện Than Uyên đã nỗ lực, chủ động, sáng tạo, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. 28/31 chỉ tiêu thành phần trong 10 nhóm chỉ tiêu chính đạt và vượt kế hoạch đề ra, trong đó có 13 chỉ tiêu thành phần vượt cao, tiêu biểu là: Thu nhập bình quân đầu người đạt 45,5 triệu đồng/người/năm; thu ngân sách đạt 68.866 triệu đồng…

Những kết quả rất đáng mừng huyện Than Uyên đạt được trong năm 2023 là động lực mới và khí thế mới, niềm tin và hy vọng lớn để huyện Than Uyên bước vào một năm 2024 với sự tự tin, phấn khởi, đây là nguồn động lực giúp các cấp chính quyền và nhân dân huyện Than Uyên tiếp tục vững bước, phát triển về mọi mặt. Huyện xác định sẽ triển khai kịp thời, hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm 2024.

Trước đó, từ ngày 29/12, chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch với chủ đề "Than Uyên - Điểm hẹn khám phá" trên địa bàn huyện đã diễn ra nhiều hoạt động đặc sắc, sôi nổi tại Sân vận động huyện, khuôn viên hồ Than Uyên, các điểm du lịch tại các xã, thị trấn như các chương trình nghệ thuật, biểu diễn dân vũ; ẩm thực; các trò chơi dân gian tại không gian văn hóa các dân tộc Thái, Mông, Dao, Khơ Mú…; trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP; Du khách có dịp hòa mình trong không khí sự sôi động của Giải đua thuyền Kayak và trình diễn thuyền Jetski trên vịnh Pá Khôm; cùng đi chợ phiên Nậm Pắt; chợ đêm Ta Gia; khu sinh thái đồi thông; Love hill 9; làng cá Thẩm Phé; du thuyền ngắm cảnh lòng hồ Bản Chát... Tại mỗi điểm du lịch, du khách tham quan sẽ có những trải nghiệm với nét riêng mang đậm dấu ấn của thiên nhiên và con người Than Uyên nói riêng và Lai Châu nói chung.

Thế hệ trẻ huyện Than Uyên, Lai Châu vững niềm tin bước vào năm mới 2024. Ảnh: Tuấn Hùng

Lễ Chào cờ ấn tượng được huyện Than Uyên, Lai Châu tổ chức sáng ngày 1/1/2024 với sự tham gia của hàng nghìn người dân, cán bộ, chiến sỹ, lực lượng vũ trang và du khách thập phương. Ảnh: Tuấn Hùng

Người dân Than Uyên, Lai Châu và du khách thập phương hân hoan đoán năm mới 2024. Ảnh: Tuấn Hùng

Giải đua thuyền Kayak và trình diễn Jetski với chủ đề "Lướt giữa đại ngàn Pá Khôm" do huyện Than Uyên, Lai Châu tổ chức là một trong nhiều điểm nhấn thuộc chuỗi hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao đón năm mới 2024 thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách và người dân. Ảnh: Tuấn Hùng



Các hoạt động hấp dẫn trên nằm trong Chương trình Chào năm mới 2024 của huyện Than Uyên là sự hội tụ, tỏa sáng về nét đẹp của giá trị văn hóa truyền thống giàu bản sắc của nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện, mang đến những trải nghiệm mới cho du khách, Nhân dân các dân tộc trong và ngoài tỉnh. Đây là món quà tinh thần mang dấu ấn đặc biệt dành tặng cho du khách và người dân Than Uyên nhân dịp chào đón năm mới 2024, hướng tới một năm mới với nhiều kết quả tốt đẹp.