"Thanh lọc" thị trường vì người tiêu dùng

Với mục tiêu đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn trên địa bàn tỉnh, thời gian qua, lực lượng Công an tỉnh Sơn La đã mở nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, triệt phá nhiều vụ án, chuyên án lớn,…góp phần giữ vững an ninh trật tự, xứng đáng là "lá chắn thép" nơi cửa ngõ Tây Bắc.