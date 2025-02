Mộc Châu: Tình người ấm áp trong tiết trời dưới 10 độ C

Người dân Mộc Châu sẵn sàng dọn nhà, nhường phòng cho khách

Mộc Châu những ngày này ngập tràn sắc trắng của mùa hoa mận nở rộ. Đây được xem là một trong những mùa hoa đẹp nhất trong nhiều năm qua, thu hút hàng vạn du khách từ khắp nơi đổ về để chiêm ngưỡng cảnh sắc hiếm có. Nhưng cũng vì lượng khách quá lớn, tình trạng “cháy phòng” đã xảy ra, đặc biệt trong hai ngày cuối tuần khi Mộc Châu đón khoảng 40.000 lượt khách.

Trong hoàn cảnh này, ở nhiều nơi khác, giá phòng thường bị đẩy lên cao, thậm chí có nơi gấp đôi, gấp ba ngày thường. Thế nhưng ở Mộc Châu, người dân địa phương lại chọn một cách làm khác, đó là chia sẻ phòng miễn phí cho du khách, thể hiện rõ nét văn hóa mến khách, hào sảng của vùng đất cao nguyên này.



Mộc Châu mùa này hoa mận bung nở trắng trời nên thu hút hàng vạn du khách từ khắp nơi về đây tham quan, chụp ảnh. Ảnh: Đinh Hường.

Hiện nay, thị xã Mộc Châu có gần 300 cơ sở lưu trú, đáp ứng được hơn 10.000 lượt khách lưu trú/ngày. Nhưng do lượng khách đến với Mộc Châu tăng cao, nhất là dịp cuối tuần lượng khách đến tham quan, trải nghiệm ở Mộc Châu tăng đột biến, nên các cơ sở lưu trú không đáp ứng hết nhu cầu tăng đột biến.

Trước tình trạng quá tải chỗ nghỉ, nhiều khách phải cắm trại hoặc ngủ xe hay quay về trong ngày. Thay vì lợi dụng để trục lợi, nhiều hộ gia đình ở Mộc Châu đã tự nguyện mở cửa, chia sẻ phòng trống trong nhà để giúp đỡ du khách.

Người khởi xướng phong trào là chị Nguyễn Thị Oanh, chủ nhà hàng Hoa Mộc Châu.

Chị Oanh chia sẻ: "Nắm bắt thông tin nhiều khách không thể tìm được nơi lưu trú tôi thấy cảm thông và đã nhanh chóng kêu gọi sự hỗ trợ từ các điểm du lịch và người dân địa phương qua mạng xã hội.

Chỉ sau một thời gian ngắn, bài viết đã tiếp cận hơn 70.000 lượt người với hàng trăm chia sẻ, giúp hàng trăm du khách tìm được chỗ nghỉ miễn phí, tạo điều kiện thuận lợi cho chuyến du Xuân của họ".

Lượng khách quá lớn, tình trạng “cháy phòng” đã xảy ra, đặc biệt trong hai ngày cuối tuần khi Mộc Châu đón khoảng 40.000 lượt khách. Trước tình trạng này, trong tiết trời lạnh giá, người dân địa phương đã chia sẻ phòng miễn phí cho du khách, thể hiện rõ nét văn hóa mến khách, hào sảng của vùng đất cao nguyên này. Ảnh: Đinh Hường.

Chị Nguyễn Bích Ngọc, một người dân tại Mộc Châu, bảo: "Chỉ một đêm em đón một đoàn 7 người lớn, 4 trẻ em. Nhà em cũng có con nhỏ, thấy mọi người đưa con nhỏ đi du lịch mà đến 10, 11 giờ đêm vẫn chưa có phòng nghỉ nên cả nhà bảo nhau dọn dẹp một tầng không sử dụng để khách ở tạm. Mọi người đến cũng lịch sự, nhẹ nhàng, cảm ơn nhà em rất chân thành. Không phiền hà gì cả ạ”.

Không chỉ có những gia đình trẻ, ngay cả những nhà nhỏ, ít không gian cũng sẵn lòng giúp đỡ khách trong khả năng của mình.

Chị Lê Hằng, một người làm du lịch lâu năm tại Mộc Châu, kể: “Cả ngày chạy đôn đáo để liên hệ giúp khách có chỗ nghỉ, đến khi không tìm được nữa, tôi quyết định nhường ba chiếc giường cho khách. Vì không quen khí hậu lạnh nên khách không thể nằm dưới nền, tôi và cháu trải 3, 4 lớp chăn ấm áp xuống sàn ngủ tạm. Nhưng vẫn thấy vui, thấy hạnh phúc vì khách đã có chỗ ngủ, còn được theo chủ nhà đi xem văn nghệ buổi tối”.

Không chỉ có chỗ ngủ, sáng hôm sau, bà chủ nhà còn đãi khách món mì tôm trứng nóng hổi, chỉ dẫn họ đến các thung lũng hoa mận đẹp nhất để trải nghiệm mùa hoa đặc biệt năm nay.

Du khách khắp nơi kéo về Mộc Châu để chiêm ngưỡng hoa mận nở trắng trời, nhất là dịp cuối tuần. Ảnh: Xuân Hải.

Những hành động tưởng như nhỏ bé nhưng lại mang đến sự an tâm, cảm giác ấm áp cho những du khách giữa thời tiết Mộc Châu xuống dưới 10 độ C.

Gia đình chị Đồng Thị Hòa, cư trú tại tổ dân phố Tiền Tiến, phường Bình Minh, thị xã Mộc Châu, cũng sẵn sàng chia sẻ không gian của mình với du khách.

"Gia đình tôi có hai phòng trống, đủ sức chứa hơn 10 người. Ngay khi đăng tải thông tin, đã có ba gia đình liên hệ và đến ở nhờ. Tôi từng trải qua cảm giác vất vả tìm chỗ nghỉ khi đi xa, nên rất mong muốn giúp đỡ những du khách cũng đang rơi vào tình huống tương tự", chị Hòa chia sẻ.

Người Mộc Châu rất nhiệt tình, mến khách

Sự giúp đỡ không chỉ đến từ những hộ gia đình, mà ngay cả các chủ nhà trọ, khách sạn cũng sẵn sàng hỗ trợ khách hết mức có thể.

Chị Ngọc Loan - một du khách đi Mộc Châu sáng thứ Bảy cùng 5 người lớn và 6 trẻ em, kể: “Tìm phòng mãi không được, đến nhà trọ Phương Linh hỏi cũng hết phòng. Lúc đang định quay đi thì anh chủ tên Phúc gọi lại, nói rằng thấy đoàn có nhiều trẻ con, không thể để các bé lang thang tìm phòng trong đêm lạnh như thế. Anh ấy quyết định nhường phòng gác xép của gia đình cho đoàn tôi ở tạm. Thật sự rất xúc động! Người Mộc Châu đúng là nhiệt tình, mến khách”.

Đoàn của anh Hoàng Văn Khánh ở Hải Phòng, gồm 10 người lớn và 8 trẻ em chụp ảnh kỉ niệm sau đêm nghỉ miễn phí ở Mocha Hill. Ảnh: Thành Đạo.

Gia đình anh Hoàng Văn Khánh, đến từ Hải Phòng, gồm 10 người lớn và 8 trẻ nhỏ, đã may mắn tìm được chỗ nghỉ tại khu du lịch Mocha Hill khi không đặt phòng trước.

"Thời tiết Mộc Châu xuống dưới 10 độ C, cả nhà tôi đã rất lo lắng khi không tìm được chỗ nghỉ. Thật may mắn khi được hỗ trợ kịp thời. Chúng tôi vô cùng xúc động trước tấm lòng mến khách của người dân nơi đây", anh Khánh chia sẻ.

Câu chuyện này không phải hiếm gặp. Những ngày qua, hàng chục gia đình, hàng trăm người dân đã chung tay hỗ trợ, giúp du khách có một chuyến đi trọn vẹn, không ai phải lang thang giữa đêm lạnh để tìm chỗ ngủ.

Chính quyền Mộc Châu và cộng đồng chung tay hỗ trợ du khách

Trước tình trạng quá tải, chính quyền địa phương cũng nhanh chóng có những biện pháp hỗ trợ.

Bà Đinh Thị Hường, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Mộc Châu, cho biết: “Chúng tôi đã chỉ đạo các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch bố trí đủ nhân lực, nâng cao chất lượng phục vụ, đồng thời vận động người dân chia sẻ phòng trống để hỗ trợ du khách”.

Song song với đó, các lực lượng chức năng cũng được tăng cường để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, giúp du khách có một mùa du lịch an toàn và đáng nhớ.

Trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị Hoa - Phó Chủ tịch UBND thị xã Mộc Châu, chia sẻ: “Chúng tôi đang đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các dự án khu nghỉ dưỡng cao cấp, mở rộng hệ thống lưu trú để đáp ứng lượng khách ngày càng tăng, đặc biệt là trong những dịp cao điểm như mùa hoa mận này”.



Không chỉ nổi tiếng với những vườn hoa mận bạt ngàn, mùa xuân này, Mộc Châu còn ghi dấu ấn sâu sắc trong lòng du khách bởi sự tử tế, hiếu khách của người dân nơi đây. Khi đối diện với “bão phòng”, họ không chọn cách trục lợi, mà chọn san sẻ, giúp đỡ những người khách phương xa bằng tất cả sự chân thành.

Những việc làm tưởng như nhỏ bé ấy lại khiến du khách cảm thấy ấm áp hơn giữa tiết trời lạnh giá, giúp họ có một chuyến đi không chỉ để ngắm cảnh, mà còn để cảm nhận tình người giữa chốn cao nguyên. Và chắc chắn, ai đã từng đến Mộc Châu, sẽ luôn mong ngày trở lại!