Cập nhật kiến thức khoa học, kinh nghiệm sản xuất cho hội viên nông dân Sơn La

Nông dân nắm bắt được kiến thức phát triển nông nghiệp

Dự Hội nghị có bà Hờ Thị Thanh Hoa, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sơn La; các chuyên gia, nhà khoa học và gần 200 cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn các xã thuộc huyện Mai Sơn (cũ), tỉnh Sơn La.

Tại chương trình "Bác sĩ nông học", cán bộ, hội viên nông dân đã trao đổi và được các chuyên gia giải đáp về giải pháp phát triển nông nghiệp như: Lĩnh vực phát triển trồng trọt; Phòng, chống sinh vật hại trên cây xoài; Kỹ thuật sản xuất cây cam theo hướng chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm; Kỹ thuật canh tác, chăm sóc cây mận; Kỹ thuật canh tác, chăm sóc canh tác cây lê; Kỹ thuật canh tác, chăm sóc canh tác cây hồng; Lĩnh vực chăn nuôi thú y; Những bệnh ký sinh trùng nguy hiểm nào thường gặp ở gia cầm nuôi tập chung; Nuôi gà sinh sản thế nào là đúng, làm thế nào gà đẻ đều và để nhiều nhất; Một số giải pháp phòng chống dịch tả lợn châu Phi tại các nông hội chăn nuôi,…

Bác sĩ nông học giải đáp các thắc mắc, câu hỏi của bà con nông dân. Ảnh: Văn Ngọc

Tham gia Chương trình, ông Nguyễn Văn Nam, Giám đốc HTX Xuân Quế (Mai Sơn, Sơn La) chia sẻ: Hợp tác xã dâu tây Xuân Quế được thành lập từ năm 2017, gồm 18 thành viên, với 50 ha dâu tây. Khi được tham gia chương trình ngày hôm nay, bản thân tôi cũng có câu hỏi và đã được các chuyên gia hàng đầu về nông nghiệp tư vấn, hướng dẫn cách canh tác, phát triển cây ăn quả ra trái vụ, từ đó sẽ nâng cao được giá trị sản phẩm mình làm ra. Sau ngày hôm nay, tôi sẽ về áp dụng ngay tại gia đình, để có thu nhập ổn định hơn.

Hội viên nông dân tham gia chương trình. Ảnh: Văn Ngọc

Từng bước nâng cao thu nhập cho hội viên nông dân

Bà Hờ Thị Thanh Hoa, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sơn La cho biết: Tính đến nay, Sơn La đã trở thành vựa trái cây lớn nhất miền Bắc với tổng diện tích cây ăn quả các loại trên 84.000 ha, sản lượng khoảng 455.000 tấn/năm. Nông sản của Sơn La nằm trong số những tỉnh đứng đầu cả nước về sản lượng và chất lượng có giá trị hàng hóa lớn và đã hình thành các vùng sản xuất tập trung, toàn tỉnh có 73 cơ sở sản xuất cây ăn quả được chứng nhận sản xuất nông nghiệp tốt VietGAP, GlobalGAP.

Cũng theo bà Hoa, những năm vừa qua, nhờ đẩy mạnh áp dụng các tiến bộ khoa học vào canh tác các loại cây nông nghiệp, chăn nuôi, chất lượng nông sản trên địa bàn tỉnh Sơn La ngày càng được nâng cao, đem lại thu nhập ổn định cho hội viên nông dân trên địa bàn.

Bà Hờ Thị Thanh Hoa, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sơn La phát biểu tại chương trình. Ảnh: Văn Ngọc

Ông Nguyễn Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết: Đây là chương trình tư vấn, khuyến nông, nhằm liên kết một cách có hiệu quả nhất giữa bà con nông dân với các nhà khoa học, nhà doanh nghiệp; tạo sân chơi bổ ích cho bà con nông dân được giao lưu, học tập, trao đổi thông tin, củng cố và trang bị thêm kiến thức khoa học, kinh nghiệm phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Ông Nguyễn Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phát biểu tại chương trình. Ảnh: Văn Ngọc

Tham gia chương trình, bà con nông dân có dịp được tiếp cận trực tiếp với các nhà quản lý, các chuyên gia, nhà khoa học hàng đầu trong lĩnh vực nông hóa thổ nhưỡng, trồng trọt, bảo vệ thực vật, dinh dưỡng cây trồng, chăn nuôi, thú y để được tư vấn, hướng dẫn và giải đáp những vướng mắc gặp phải trong thực tế để ứng dụng vào quá trình sản xuất kinh doanh, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp và ổn định đời sống người dân.

Một số hình ảnh tại chương trình “Bác sĩ nông học”.