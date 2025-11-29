Giá cà phê Arabica hồi phục theo đà tăng của Robusta, giá cà phê trong nước tiếp tục đi lên

Giá cà phê hôm nay 29/11

Ngày 29/11, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1/2026 trên sàn London đạt 4.565 USD/tấn, tiếp tục tăng nhẹ 0,57% (26 USD/tấn) so với phiên giao dịch trước. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 3/2026 tăng 0,55% (24 USD/tấn), đạt 4.413 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 12/2025 cũng tăng nhẹ 0,36% (1,5 US cent/pound), đạt 413 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2026 tăng 0,4% (1,5 US cent/pound), đạt 381,2 US cent/pound.

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 111.300 – 112.500 đồng/kg, tăng 300 - 500 đồng/kg so với ngày hôm trước.

Cụ thể, tại Đắk Lắk, giá cà phê ở mức 112.300 đồng/kg. Tại Gia Lai, giá cà phê giao dịch đạt 111.900 đồng/kg. Tại Lâm Đồng, giá hiện ở mức 111.300 đồng/kg. Tại Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng mới), giá cà phê hôm nay ở mức 112.500 đồng/kg.

Khép lại phiên giao dịch tuần này, thị trường nguyên liệu công nghiệp có tới 4/9 mặt hàng tạm nghỉ giao dịch do thị trường Mỹ nghỉ Lễ Tạ ơn. Tuy vậy, sức nóng từ nguồn cung vẫn duy trì đã đẩy giá cà phê Robusta tăng thêm gần 0,6%.

Các nhà phân tích MXV (Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam) cho biết, thời tiết tại các vùng trồng cà phê chính của Việt Nam tiếp tục là lực đỡ quan trọng hỗ trợ đà tăng của giá cà phê Robusta, thậm chí gây tâm lý lo ngại cho thị trường. Những trận mưa lũ lịch sử tại Tây Nguyên đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho các vùng trồng cà phê đang bước vào giai đoạn thu hoạch cao điểm.

Trong bối cảnh sản lượng bị đe dọa, tồn kho cà phê ở các sàn giao dịch quốc tế cũng đang ở mức thấp và ngày càng thắt chặt, góp phần thúc đẩy đà tăng của giá cà phê. Cụ thể, tồn kho Robusta trên sàn ICE đã giảm xuống mức thấp nhất trong 6 tháng trở lại đây, chỉ còn 4.738 lô. Trong khi đó, lượng tồn kho Arabica do ICE quản lý cũng giảm xuống mức thấp nhất trong gần 1 năm rưỡi, còn 398.645 bao tính đến tuần trước.

Ngoài ra, Nghị viện Liên minh châu Âu (EU) cũng vừa nhất trí lùi thời hạn áp dụng Quy định Chống phá rừng của EU (EUDR) thêm một năm, từ ngày 30/12/2025 sang 30/12/2026. Hiện tại, EU và các quốc gia thành viên đang trong quá trình đàm phán để hoàn thiện các điều chỉnh cuối cùng, nhằm giảm thiểu áp lực và giúp nông dân, doanh nghiệp có thêm thời gian thích nghi với quy định mới.

Theo nhận định của Trading Economics, nhu cầu mạnh mẽ trên toàn cầu, kết hợp với nguồn cung bị hạn chế và sự bất ổn của thị trường, tiếp tục duy trì mức giá cao, vốn đang vượt xa trung bình 5 năm và được dự báo sẽ duy trì ở mức cao trong thời gian tới.

Theo số liệu từ Cục Hải quan Việt Nam, tháng 10/2025, Việt Nam xuất khẩu cà phê sang Hàn Quốc đạt 2,0 nghìn tấn, trị giá 10,4 triệu USD, giảm 25,8% về lượng và giảm 15,7% về trị giá so với tháng 9/2025; so với tháng 10/2024 giảm 25,2% về lượng và giảm 21,2% về trị giá.

Tính chung 10 tháng năm 2025, Việt Nam xuất khẩu cà phê sang Hàn Quốc đạt 35,2 nghìn tấn, trị giá 176,2 triệu USD, tăng 6,5% về lượng và tăng 47,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024, với giá xuất khẩu tăng mạnh.