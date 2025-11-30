Giá cà phê có tuần ngược chiều giá thế giới, Lâm Đồng đang có giá thu mua thấp nhất

Giá cà phê hôm nay 30/11

Trên sàn London, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1/2026 đóng cửa tuần qua ở mức 4.565 USD/tấn, tăng nhẹ 1,3% (59 USD/tấn) so với tuần trước trước. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 3/2026 tăng 1,4% (60 USD/tấn), đạt 4.413 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 12/2025 tăng với biên độ mạnh hơn, tăng 3,3% (13 US cent/pound), đạt 413 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2026 tăng 3,2% (11,8 US cent/pound), đạt 381,2 US cent/pound.

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 111.300 – 112.500 đồng/kg, giảm nhẹ 200 – 300 đồng/kg so với tuần trước.

Cụ thể, tại Đắk Lắk, giá cà phê ở mức 112.300 đồng/kg. Tại Gia Lai, giá cà phê giao dịch đạt 111.900 đồng/kg. Tại Lâm Đồng, giá hiện ở mức 111.300 đồng/kg. Tại Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng mới), giá cà phê hôm nay ở mức 112.500 đồng/kg.

Cuối tháng 11/2025, giá cà phê tại thị trường trong nước giảm mạnh do nguồn cung đầu vụ tăng, trong khi giá cà phê Robusta thế giới điều chỉnh giảm khiến doanh nghiệp thận trọng hơn trong hoạt động thu mua, cùng với việc một bộ phận người trồng cà phê bán ra sớm, tạo thêm áp lực giảm giá. Cụ thể, giá cà phê tại các tỉnh Tây Nguyên như Đắc Lăk, Lâm Đồng, Gia Lai và Đắc Nông vào ngày 27/11/2025 giảm từ 5.000 - 5.500 đồng/kg so với ngày 01/11/2025, dao động từ 110.500 - 111.500 đồng/kg (tùy từng khu vực khảo sát).

Về xuất khẩu, theo số liệu thống kê của Cục Hải quan Việt Nam cho biết, xuất khẩu cà phê của Việt Nam kỳ 1 tháng 11 năm 2025 đạt 37,7 nghìn tấn, trị giá 218,3 triệu USD, tăng 69,7% về lượng và tăng 75,0% về trị giá so với kỳ 1 tháng 11 năm 2024.

Lũy kế từ đầu năm đến hết ngày 15/11/2025, xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt gần 1,35 triệu tấn, trị giá 7,64 tỷ USD, tăng 14,6% về lượng và tăng 62,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024.

Về giá, giá bình quân xuất khẩu cà phê của Việt Nam kỳ 1 tháng 11 năm 2025 đạt 5.792 USD/tấn, tăng 3,1% so với kỳ 1 tháng 10 năm 2025; so với kỳ 1 tháng 11 năm 2024 tăng 3,2%. Giá xuất khẩu cà phê tính đến ngày 15/11/2025 đạt trung bình 5.662 USD/tấn, tăng 41,6% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong 10 tháng năm 2025, xuất khẩu cà phê Việt Nam duy trì đà tăng trưởng ở hầu hết các chủng loại, ngoại trừ Excelsa. Xuất khẩu cà phê Robusta vẫn giữ vai trò chủ lực, đạt gần 1,08 triệu tấn, trị giá 5,54 tỷ USD, tăng 11,8% về lượng và 60,5% về trị giá nhờ giá xuất khẩu tăng. Xuất khẩu cà phê Arabica đạt 62,9 nghìn tấn, trị giá 416,0 triệu USD, tăng 8,2% về lượng và tăng 108,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024. Đặc biệt, cà phê chế biến đã trở thành động lực tăng trưởng mới với 1,46 tỷ USD, tăng 58,0% so với cùng kỳ năm 2024.

Nhìn chung, trong 10 tháng năm 2025, cơ cấu mặt hàng cà phê của Việt Nam đang chuyển dịch rõ rệt theo hướng gia tăng giá trị. Xuất khẩu cà phê Robusta tiếp tục giữ vai trò chủ lực về quy mô, tạo nền tảng ổn định cho toàn bộ hoạt động xuất khẩu.

Đặc biệt, nhóm cà phê chế biến tăng trưởng mạnh, cho thấy chiến lược phát triển sâu trong chuỗi giá trị và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế. Sự chuyển dịch này cho thấy ngành đang dịch chuyển từ tăng trưởng theo sản lượng sang tăng trưởng theo chất lượng. Đồng thời, cơ cấu mới tạo điều kiện để Việt Nam củng cố vị thế là một trong những trung tâm cung ứng cà phê quan trọng của thế giới.