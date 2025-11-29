Giá tiêu trong nước tiếp tục tăng, Đắk Lắk và Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng) đồng loạt cán mốc giá mới

Giá tiêu hôm nay ở trong nước (29/11)

Thị trường tiêu trong nước hôm nay: Giá hạt tiêu trong nước hôm nay giao dịch ở mức 150.000 – 151.000 đồng/kg.

Giá tiêu cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm hồ tiêu (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước) được ghi nhận ở mức 151.000 đồng/kg.

Cụ thể: Tại Đắk Lắk và Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng) giá tiêu ở mức 151.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai mức giá tiêu là 150.500 đồng/kg. Đồng Nai có giá tiêu là 150.500 đồng/kg.

Tại Bình Phước (tỉnh Đồng Nai) và Bà Rịa - Vũng Tàu (TP.Hồ Chí Minh) giá tiêu hôm nay ở mức 150.000 đồng/kg.

Như vậy, giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước, hiện có mức giá thấp nhất là 150.000 đồng/kg.

Giá tiêu trực tuyến hôm nay (29/11)

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thời điểm này, giá tiêu Indonesia ổn định với tiêu trắng, ổn định với tiêu đen so với ngày hôm qua; giá tiêu Brazil ổn định, tiêu Malaysia ổn định. Giá tiêu Việt Nam niêm yết hôm nay ổn định với tiêu trắng và với tiêu đen, với tiêu trắng ở mức 9.250 USD/tấn.

Giá tiêu đen Lampung tại Indonesia ở mức 7.136 USD/tấn.

Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 6.175 USD/tấn.

Giá tiêu đen Kuching tại Malaysia ASTA ổn định ở mức 9.200 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok Indonesia loanh quanh ở mức 9.717 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 12.300 USD/tấn.

Giá tiêu đen của Việt Nam đứng ở mức thấp nhất là 6.500 USD/tấn đối với loại 500 g/l và mức 6.700 USD/tấn với loại 550 g/l. Giá hạt tiêu trắng xuất khẩu đạt 9.250 USD/tấn.

Theo số liệu từ Hải quan Việt Nam, trong nửa đầu tháng 11/2025, các doanh nghiệp tiếp tục xuất khẩu hơn 8.203 tấn hạt tiêu, thu về gần 52,85 triệu USD. Lũy kế đến ngày 15/11/2025, nước ta đã xuất khẩu khoảng 213.432 tấn hạt tiêu các loại, giá trị đạt hơn 1,44 tỷ USD.

Đây được xem là cột mốc quan trọng với ngành tiêu, nhất là trong thời điểm nguồn cung vẫn chịu sức ép do hạn hán và mưa trái mùa diễn ra tại nhiều vùng trồng.

Hiệp hội Hồ tiêu và Gia vị Việt Nam (VPSA) nhận định, các chính sách của các nước nhập khẩu tiêu lớn hiện nay đang tạo cơ hội thuận lợi để Việt Nam lấy lại thị phần. Tuy nhiên, doanh nghiệp muốn gia tăng xuất khẩu vẫn cần đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn nhập khẩu, yêu cầu về chất lượng, chứng nhận, an toàn thực phẩm và các quy định của nước nhập khẩu.

Thị trường hồ tiêu toàn cầu đang hồi phục rõ nét nhờ sự kết hợp của nhiều yếu tố. Nhu cầu từ các thị trường lớn như Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ đã tăng trở lại, cùng với việc Trung Quốc đẩy mạnh các thương vụ mua giao ngay, tạo ra lực kéo mạnh mẽ cho giá tiêu. Mặc dù nhu cầu tại Trung Đông vẫn ở mức yếu, nhưng nhìn chung là ổn định.

Trong bối cảnh nguồn cung ngày càng thắt chặt, các nhà mua hàng đang phải bám sát diễn biến tăng giá và lo ngại về tình trạng khan hiếm. Nguồn cung bị siết chặt không chỉ diễn ra tại Việt Nam mà còn ở các vùng sản xuất chủ lực khác như Brazil và Indonesia.