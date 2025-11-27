Giá cà phê quay đầu giảm nhưng dự báo sẽ sớm tăng trở lại bởi điều này

Giá cà phê hôm nay 27/11

Ngày 27/11, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1/2026 trên sàn London đạt 4.513 USD/tấn, giảm 1% (46 USD/tấn) so với phiên giao dịch trước. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 3/2026 giảm 0,83% (37 USD/tấn), đạt 4.377 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 12/2025 cũng giảm nhẹ 0,64% (2,7 US cent/pound), xuống còn 411,5 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2026 giảm 0,93% (3,6 US cent/pound), đạt 379,7 US cent/pound.

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 110.500 – 111.500 đồng/kg, giảm 500 – 800 đồng/kg so với ngày hôm trước.

Cụ thể, tại Đắk Lắk, giá cà phê ở mức 111.500 đồng/kg. Tại Gia Lai, giá cà phê giao dịch đạt 111.000 đồng/kg. Tại Lâm Đồng, giá hiện ở mức 110.500 đồng/kg. Tại Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng mới), giá cà phê hôm nay ở mức 111.500 đồng/kg.

Giá cà phê giảm sau khi Nghị viện châu Âu phê duyệt việc trì hoãn một năm đối với luật chống phá rừng, điều này được cho là sẽ giữ nguồn cung cà phê toàn cầu ở mức dồi dào.

Việt Nam đang phải đối mặt với mưa lũ, gây thiệt hại lớn cho các vùng trồng cà phê đang ở giai đoạn then chốt của vụ thu hoạch. Sau khi có thông tin EU đạt được thoả thuận gia hạn Quy định chống phá rừng (EUDR) khiến giá cà phê trên hai sàn giao dịch thế giới đồng loạt sụt giảm.

Dự kiến đầu tuần tới, một đợt không khí lạnh mới sẽ tiến vào khu vực ven biển, nhiều khả năng làm thay đổi đáng kể thời tiết tại các vùng nội địa ở khu vực Đông Nam. Thời tiết xấu tiếp tục gây ảnh hưởng đến các vùng trồng cà phê của Việt Nam, nhưng dự báo lượng mưa lớn và kéo dài theo mùa sẽ sớm giảm dần.

Dù giá cà phê hôm nay biến động giảm, song Hiệp hội Cà phê Việt Nam (Vicofa) nhận định, ngành cà phê đang đối diện với rủi ro biến đổi khí hậu, khiến nguồn cung ngày càng cạn kiệt. Điều này khiến giá cà phê sẽ tăng trưởng trở lại. Về phía nhu cầu, tiêu thụ đang dần tăng lên, đặc biệt là tại Trung Quốc. 10 năm trở lại đây, nhiều người Trung Quốc, đặc biệt giới trẻ có xu hướng thay trà bằng cà phê và tốc độ tăng trưởng rất lớn. Hiện nay mức độ tiêu thụ cà phê của Trung Quốc khoảng 0,2 kg/người/năm, so với Việt Nam là 1,2 kg và một số quốc gia là 3-4 kg/năm.

Hoạt động thu hoạch cũng đã bắt đầu tại Uganda, nơi sản lượng vụ 2025/26 được dự báo tương đương với mùa trước. Ước tính vụ thu hoạch năm nay đạt khoảng 6,7 triệu bao, trong đó 5,7 triệu bao là cà phê Robusta.