Việt Nam có loại cây khô vị ngọt như đường, là dược liệu quý lại ít người chú ý

Hỗ trợ sức khỏe hệ tiêu hóa

Một trong những công dụng nổi tiếng nhất của cam thảo là khả năng làm dịu và hỗ trợ hệ tiêu hóa. Chiết xuất cam thảo có thể giúp giảm các triệu chứng khó tiêu, đầy hơi, ợ nóng và trào ngược axit. Hoạt chất glycyrrhizin trong cam thảo có tác dụng kháng viêm, giúp bảo vệ niêm mạc dạ dày, giảm kích ứng và thúc đẩy quá trình lành vết loét. Sử dụng trà cam thảo hoặc các chế phẩm từ cam thảo có thể là một biện pháp tự nhiên hiệu quả để cải thiện các vấn đề tiêu hóa.

Tăng cường chức năng hô hấp

Cam thảo từ lâu đã được biết đến với khả năng làm dịu các cơn ho và giảm viêm đường hô hấp. Rễ cam thảo chứa các hợp chất có tác dụng làm loãng đờm, giúp dễ dàng tống ra ngoài, từ đó làm sạch đường thở. Nó đặc biệt hữu ích trong việc điều trị các triệu chứng của cảm lạnh, cúm, viêm phế quản và đau họng. Uống nước sắc cam thảo có thể mang lại cảm giác dễ chịu và hỗ trợ phục hồi nhanh chóng.

Cải thiện sức khỏe tim mạch

Các nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng cam thảo có thể đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe tim mạch. Hợp chất flavonoid và các chất chống oxy hóa trong cam thảo giúp giảm cholesterol xấu (ldl), ngăn ngừa sự tích tụ mảng bám trong động mạch và hỗ trợ điều hòa huyết áp. Mặc dù cần thêm nhiều nghiên cứu, nhưng việc bổ sung một lượng cam thảo hợp lý có thể góp phần vào một trái tim khỏe mạnh.

Hỗ trợ điều trị viêm khớp và đau nhức cơ bắp

Đặc tính kháng viêm mạnh mẽ của cam thảo, đặc biệt là từ glycyrrhizin, giúp giảm sưng tấy và đau đớn do viêm khớp, đau cơ và các tình trạng viêm nhiễm khác. Tinh dầu cam thảo hoặc các loại kem bôi ngoài da chứa chiết xuất cam thảo có thể được sử dụng để giảm đau cục bộ. Ngoài ra, việc sử dụng cam thảo dưới dạng trà hoặc bổ sung đường uống cũng có thể mang lại lợi ích toàn diện.

Tăng cường hệ miễn dịch

Cam thảo chứa các polysaccharide và flavonoid có khả năng kích thích hệ miễn dịch, giúp cơ thể chống lại sự tấn công của vi khuẩn, virus và các tác nhân gây bệnh khác. Sử dụng cam thảo thường xuyên có thể giúp nâng cao sức đề kháng, giảm tần suất mắc bệnh và hỗ trợ quá trình phục hồi sức khỏe.

Giúp giảm căng thẳng và cải thiện tâm trạng

Một số bằng chứng cho thấy cam thảo có thể có tác động tích cực đến tuyến thượng thận, giúp cơ thể đối phó tốt hơn với căng thẳng. Glycyrrhizin có thể ảnh hưởng đến sự cân bằng của cortisol, một hormone căng thẳng. Một số người cho biết việc sử dụng cam thảo giúp họ cảm thấy thư giãn và cải thiện tâm trạng.

Hỗ trợ sức khỏe làn da

Nhờ đặc tính kháng viêm và chống oxy hóa, cam thảo cũng mang lại nhiều lợi ích cho làn da. Chiết xuất cam thảo thường được tìm thấy trong các sản phẩm chăm sóc da với công dụng làm dịu các tình trạng viêm da như chàm (eczema), vẩy nến, và mụn trứng cá. Nó cũng có thể giúp làm sáng da và giảm thâm nám.

Hỗ trợ điều trị các vấn đề sức khỏe phụ nữ

Trong y học cổ truyền, cam thảo được sử dụng để hỗ trợ phụ nữ trong các giai đoạn khác nhau của cuộc đời. Nó có thể giúp giảm các triệu chứng của hội chứng tiền kinh nguyệt, bao gồm chuột rút, đầy hơi và thay đổi tâm trạng. Ngoài ra, cam thảo còn được nghiên cứu về khả năng hỗ trợ phụ nữ trong giai đoạn mãn kinh nhờ các phytoestrogen có trong nó, giúp giảm các cơn bốc hỏa và các khó chịu khác.

Mặc dù cam thảo mang lại nhiều lợi ích sức khỏe, nhưng việc sử dụng liều lượng cao hoặc lâu dài có thể gây ra một số tác dụng phụ không mong muốn như tăng huyết áp, giữ nước, giảm kali máu và tương tác với một số loại thuốc. Do đó, tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia y tế trước khi sử dụng cam thảo, đặc biệt nếu bạn có bất kỳ tình trạng sức khỏe nào hoặc đang dùng thuốc.