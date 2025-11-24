Loại quả tên rất kỳ cục, vào mùa rụng đầy gốc, chỉ việc nhặt bán kiếm bộn tiền
24/11/2025 22:17 GMT +7
Quả này là một đặc sản Tây Bắc được nhiều người lùng tìm, loại quả này có vị chua chua, chát chát lạ miệng, chấm với muối thì rất tuyệt vời.
×
Loại củ là "thần dược tự nhiên" giúp ngủ ngon, phòng bệnh mùa lạnh cực tốt, giá rẻ bán đầy chợ Việt
Củ này từ lâu được coi là gia vị được sử dụng trong mỗi bữa ăn gia đình. Ngoài giá trị về dinh dưỡng thì nó còn được biết đến với nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe khi được dùng đúng cách.
Loại củ ví như "sâm trong nước", giàu dinh dưỡng lại giúp giảm cân, dân sành ăn đang săn lùng
Loại củ này được ví "sâm trong nước", trồng ở nhiều nơi, nhưng thơm và giòn ngon vẫn là ở Nam Định (cũ), nay là đặc sản Ninh Bình, được dân sành ăn săn lùng mỗi mùa thu đông.