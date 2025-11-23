Giá tiêu có tuần đi lên, nhu cầu thu mua của doanh nghiệp chế biến cho đơn hàng cuối năm tăng

Giá tiêu hôm nay ở trong nước (23/11)

Thị trường tiêu trong nước hôm nay: Giá hạt tiêu trong nước hôm nay giao dịch ở mức 146.500 – 148.000 đồng/kg.

Giá tiêu cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm hồ tiêu (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước) được ghi nhận ở mức 148.000 đồng/kg.

Cụ thể: Tại Đắk Lắk và Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng) giá tiêu ở mức 148.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai mức giá tiêu là 147.000 đồng/kg. Đồng Nai có giá tiêu là 147.000 đồng/kg.

Tại Bình Phước (tỉnh Đồng Nai) và Bà Rịa - Vũng Tàu (TP.Hồ Chí Minh) giá tiêu hôm nay ở mức 146.500 đồng/kg.

Như vậy, giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước, hiện có mức giá thấp nhất là 146.500 đồng/kg.

Giá tiêu trực tuyến hôm nay (23/11)

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thời điểm này, giá tiêu Indonesia ổn định với tiêu trắng, ổn định với tiêu đen so với ngày hôm qua; giá tiêu Brazil ổn định, tiêu Malaysia ổn định. Giá tiêu Việt Nam niêm yết hôm nay ổn định với tiêu trắng và với tiêu đen, với tiêu trắng ở mức 9.050 USD/tấn.

Giá tiêu đen Lampung tại Indonesia ở mức 7.104 USD/tấn.

Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 6.175 USD/tấn.

Giá tiêu đen Kuching tại Malaysia ASTA ổn định ở mức 9.200 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok Indonesia loanh quanh ở mức 9.673 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 12.300 USD/tấn.

Giá tiêu đen của Việt Nam đứng ở mức thấp nhất là 6.400 USD/tấn đối với loại 500 g/l và mức 6.600 USD/tấn với loại 550 g/l. Giá hạt tiêu trắng xuất khẩu đạt 9.050 USD/tấn.

Diễn biến tăng nhẹ của thị trường tiêu trong nước được cho là đến từ nhu cầu thu mua của các doanh nghiệp chế biến cho đơn hàng cuối năm, trong bối cảnh nguồn cung tại nhiều vùng trồng chủ lực đang có dấu hiệu thắt lại.

Thị trường trong nước đang đối mặt với lo ngại về nguồn cung do tình hình mưa lũ phức tạp tại các vùng trồng trọng điểm. Tình trạng ngập úng kéo dài có thể gây thối rễ, rụng lá và làm gia tăng nấm bệnh, tiềm ẩn nguy cơ làm giảm sản lượng vụ mới.

Việt Nam là nước sản xuất và xuất khẩu hạt tiêu lớn nhất thế giới và Mỹ là nước tiêu thụ nhiều nhất với 25% thị phần. Trong 10 tháng đầu năm, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam đạt tới 1,4 tỉ USD, tăng 26%; và giá cũng tăng 34% so với cùng kỳ năm trước.

Nhưng kim ngạch xuất khẩu hạt tiêu Việt Nam vào Mỹ chỉ tăng có 4,3% do lượng giảm mạnh vì thuế đối ứng đẩy giá tăng cao. Do vậy, các doanh nghiệp Việt Nam đón nhận thông tin Mỹ miễn thuế với kỳ vọng về sự phục hồi của thị trường quan trọng nhất trong thời gian tới.

Khuyến nghị chung là người trồng hạt tiêu nên cân nhắc bán hàng theo từng đợt, tránh xả ồ ạt khi thị trường chỉ vừa quay đầu tăng trở lại; đồng thời ưu tiên làm việc với doanh nghiệp, đại lý uy tín, hợp đồng rõ ràng để hạn chế rủi ro về giá và chất lượng.

Về phía doanh nghiệp, việc tận dụng cơ hội từ ưu đãi thuế tại thị trường Mỹ, đẩy mạnh chế biến sâu và đa dạng hóa thị trường xuất khẩu được xem là hướng đi quan trọng để duy trì đà tăng trưởng kim ngạch cho ngành hạt tiêu.

Hiệp hội Hạt tiêu và gia vị Việt Nam (VPSA) nhận định, Việt Nam là một quốc gia xuất khẩu lớn về hạt tiêu và gia vị thì đây là cơ hội thuận lợi để lấy lại thị phần tại thị trường Mỹ. Tuy nhiên, doanh nghiệp phải đáp ứng được tiêu chuẩn nhập khẩu, chất lượng và chứng nhận. Bên cạnh đó, doanh nghiệp vẫn cần tuân thủ thuế nhập khẩu thông thường của Mỹ, thủ tục hải quan, tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, chứng nhận.