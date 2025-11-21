Loại rau ngọt lịm bởi hương vị đặc biệt, nhiều gia đình và nhà hàng "săn đón", giá lại bình dân

Vài năm gần đây, trên thị trường, xuất hiện một loại rau lạ khiến nhiều người nghe tên đã thấy tò mò, đó là cây rau mì chính. Cây có thân giòn, ngọn non mềm dễ gãy, chúng được trồng nhiều ở các tỉnh miền Bắc.

Theo các tài liệu khoa học, rau mì chính (hay còn gọi là Bina Chaya, rau chân vịt, rau Chaya,...) có xuất xứ từ Mexico, là một loại rau xanh giàu dinh dưỡng, có vị ngọt nhẹ và độ giòn đặc trưng.

Loại rau này đang ngày càng được ưa chuộng vì dễ trồng, phát triển nhanh và có thể sử dụng để chế biến nhiều món ăn khác nhau.

Chiều cao của cây tối đa có thể đạt 2-6m; rau mì chính có thể sinh trưởng và phát triển khá tốt ở nhiều nơi và các loại điều kiện khí hậu khác nhau. Phần ngọn thân giòn rất dễ gãy, có lẽ vì vậy nhiều người thích ăn loại rau này vì độ giòn, ngọt đặc trưng.

Lá rau mì chính có màu xanh đậm mọc xen kẽ trên thân lá xẻ thuỳ rất giống với đu đủ nhưng có kích thước nhỏ hơn.

Nguồn dinh dưỡng dồi dào từ chồi và lá non có thể ăn hoặc làm thuốc nhuận tràng lợi tiểu kích thích tuần hoàn tiêu hoá... Rau mì chính được cho là chứa nhiều protein thực vật, giúp cung cấp năng lượng cho cơ thể.

Giàu canxi và sắt, tốt cho hệ xương và giúp ngăn ngừa thiếu máu. Chứa nhiều chất xơ, hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn. Giàu vitamin A và C, giúp tăng cường sức đề kháng và bảo vệ mắt.

Tuy là loại rau bổ dưỡng, tuy nhiên, rau mì chính lại chứa chất hydrocyanic glucoside, một hợp chất có thể gây độc nếu ăn sống nên trước khi nấu, thường người ta hay chần qua nước nóng hoặc đảm bảo nấu chín hoàn toàn để loại bỏ độc tố.

Thông thường, món ăn phổ biến nhất từ rau mì chính là xào tỏi, tuy đơn giản, dễ làm nhưng khi ăn có vị bùi và ngọt như vị của mì chính. Ngoài xào tỏi còn có thể xào rau mì chính với nấm kim châm hoặc xào với thịt bò. Rau mì chính còn được chế biến các món canh như canh tôm, canh thịt bằm.

Tuy nhiên, các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo, do cây có nhiều dinh dưỡng nên bạn không nên ăn quá 3 bữa trên tuần.

Điểm đặc biệt của cây rau này là có độ giòn sần sật, vị ngọt như mì chính, đậm đà như tên gọi của nó. Cây phát triển rất khỏe, ít sâu bệnh, gần như không tốn công chăm sóc và có thể thu hái lá quanh năm. Vào mùa hè, lá non mọc nhanh, giòn và ngon nhất nên được săn lùng nhiều hơn.

Hiện nay, nhiều hộ dân mở rộng mô hình trồng để bán ra thị trường. Rau mì chính có giá từ 50.000-80.000 đồng/kg tùy thời điểm. Cây rau mỳ chính rất dễ trồng, trồng thùng xốp trồng chậu hay đơn giản trồng vườn.

Trồng rau mỳ chính bằng cách dâm cành từ phần thân cây, cắt từng đoạn dài từ 20-30cm mỗi đoạn có từ 2 đến 3 đốt sau đó bỏ dâm cành xuống đất sâu từ 10-12cm và tưới ẩm hằng ngày. Bằng phương pháp dâm cành thì trồng sau 2 tháng thì thu hoạch được.

Lưu ý khi ăn rau mỳ chính:

Khi ăn rau mì chính, cần nấu chín kỹ lá để loại bỏ độc tố và chỉ ăn với lượng vừa phải. Lưu ý không ăn rau này với người bị bệnh sỏi thận, trẻ dưới 1 tuổi, phụ nữ mang thai và người có tiền sử dị ứng.



