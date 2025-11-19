Loại quả được ví như "thần dược tự nhiên", cứ ra chợ là có nhưng ít người biết

Bảo vệ sức khỏe tim mạch

Táo là một "vệ sĩ" đắc lực cho trái tim của bạn. Táo giàu chất xơ hòa tan (Pectin), có khả năng liên kết với cholesterol xấu (LDL) trong đường tiêu hóa và đào thải chúng ra ngoài cơ thể. Đồng thời, các polyphenol (như epicatechin flavonoid) trong táo hoạt động như chất chống oxy hóa, giúp giảm viêm, ngăn ngừa sự tích tụ mảng bám trong động mạch và hạ huyết áp, giảm đáng kể nguy cơ đột quỵ và bệnh tim mạch.

Hỗ trợ giảm cân và kiểm soát cân nặng

Nếu bạn đang trong quá trình giảm cân, táo là người bạn đồng hành không thể thiếu. Táo có hàm lượng calo thấp nhưng lại giàu chất xơ và nước. Chất xơ giúp bạn cảm thấy no lâu hơn sau khi ăn, làm chậm quá trình làm rỗng dạ dày, từ đó giúp bạn kiểm soát lượng thức ăn nạp vào và giảm cảm giác thèm ăn vặt không lành mạnh.

Cải thiện sức khỏe hệ tiêu hóa

Chất xơ pectin trong táo hoạt động như một prebiotic (thức ăn cho lợi khuẩn). Pectin không bị tiêu hóa ở ruột non mà đi thẳng xuống ruột già, nơi nó nuôi dưỡng các vi khuẩn có lợi. Việc này không chỉ cải thiện chức năng tiêu hóa, ngăn ngừa táo bón và tiêu chảy, mà còn giúp tăng cường hệ vi sinh vật đường ruột khỏe mạnh, từ đó hỗ trợ miễn dịch tổng thể.

Kiểm soát đường huyết

Táo là loại trái cây thân thiện với bệnh tiểu đường. Các hợp chất chống oxy hóa polyphenol trong táo giúp bảo vệ các tế bào beta sản xuất insulin trong tuyến tụy khỏi bị tổn thương. Hơn nữa, chất xơ trong táo làm chậm quá trình hấp thu đường vào máu, giúp ổn định đường huyết, và các nghiên cứu đã chỉ ra rằng ăn táo thường xuyên có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2 tới 28%.

Bảo vệ phổi và chống lại hen suyễn

Vỏ táo rất giàu quercetin, một loại flavonoid có đặc tính chống viêm và chống oxy hóa mạnh mẽ. Quercetin đã được chứng minh là giúp bảo vệ phổi khỏi các tổn thương do oxy hóa. Các nghiên cứu quy mô lớn cho thấy những người ăn nhiều táo có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh hen suyễn và giảm các phản ứng dị ứng nhờ vào khả năng chống viêm của các hợp chất này.

Hỗ trợ chức năng não bộ và phòng ngừa alzheimer

Táo chứa các chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp bảo vệ tế bào thần kinh khỏi các gốc tự do. Một số nghiên cứu trên động vật cho thấy, nước ép táo cô đặc giúp ngăn ngừa thoái hóa thần kinh và có thể giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer bằng cách bảo vệ các tế bào não khỏi stress oxy hóa. Ăn táo thường xuyên giúp duy trì sức khỏe nhận thức và trí nhớ.

Giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư

Khả năng chống oxy hóa mạnh mẽ của táo đến từ các hợp chất như flavonoid và triterpenoids, tập trung chủ yếu ở phần vỏ. Những hợp chất này có thể giúp chống lại sự hình thành và phát triển của các tế bào ung thư. Việc tiêu thụ táo thường xuyên được liên kết với việc giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư như ung thư vú, ung thư ruột kết và ung thư phổi.

Tăng cường sức khỏe xương khớp

Ngoài vitamin C, táo còn cung cấp một lượng nhỏ canxi, kali và magie. Các hợp chất chống viêm và chống oxy hóa trong táo có thể giúp duy trì mật độ khoáng chất của xương và làm chậm quá trình thoái hóa xương. Ăn táo góp phần vào việc duy trì xương chắc khỏe và giảm nguy cơ loãng xương theo thời gian.