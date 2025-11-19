Bí quyết chọn cua biển chắc thịt, gạch đặc béo ngậy không phải ai cũng biết
19/11/2025 19:13 GMT +7
Bạn đã biết cách chọn cua biển ngon chắc thịt, đặc gạch chưa? Dưới đây là các mẹo chọn cua ngon như dân biển “thực thụ”.
Cua biển là một trong những loại hải sản dinh dưỡng rất tốt cho sức khỏe từ trẻ nhỏ đến người già. Thịt cua chắc, gạch đặc thơm béo ngậy khiến ai ăn đều mê. Cua biển chứa chất khoáng, dinh dưỡng giúp phòng chống một số căn bệnh hiệu quả. Vì thế chất lượng cua càng cao giá thành càng đắt.
Chọn cua biển tươi
Nên lựa chọn cua biển tươi ngon, chọn con cua còn sống, khỏe, cầm lên nặng tay. Mua càng gần với thời gian đánh bắt càng tốt, như vậy cua sẽ giữ nguồn dinh dưỡng cao, thịt chắc, ăn ngọt thịt.
Chọn cua dựa vào yếm
Phần yếm nằm dưới bụng cua là cơ sở cho chúng ta lựa chọn cua ngon. Yếm còn tươi, chắc, ấn xuống không lõm hay bị vỡ. Nên chọn những con cua cái có phần trứng lộ ra ở yếm rất ngon, nhiều gạch, thịt thơm.
Phần yếm lõm sâu khi chỉ mới ấn nhẹ tay là cua óp, hoặc không còn tươi ngon, thịt rất ít. Ngoài ra những con có phần yếm sẫm màu sẽ ngon hơn con có yếm màu vàng nhạt.
Màu sắc của cua
Nên chọn những con cua sậm màu, độ màu của càng và phần mai cua tương đương nhau. Những con có màu càng đậm chứng tỏ chúng đạt độ tuổi thu hoạch, cua non thường có màu sắc nhạt hơn, thịt nhạt, không chắc.
Dựa vào phần gai trên mai cua
Những con cua già, trưởng thành sẽ có phần gai cứng, to và đều nhau. Những con non sẽ có phần gai ngắn, nhỏ, dễ gãy.
Ấn vào thân cua
Hãy lật ngửa con cua lên, đếm số chân từ 1 – 3 và ấn vào phần thân ngang với chân số 3 từ dưới lên. Những con cua có vân trắng mờ sẽ là cua ngon, nhiều thịt.
Chọn cua nhiều gạch
Lật cua lên và nhìn vào phần yếm để phân biệt cua đực, cua cái. Phần yếm của cua cái to bản hơn cua đực, nếu có phần lông bao quanh yếm chứng tỏ con cua đã qua nhiều lần sinh sản, thịt không còn ngon.
Tiếp theo hãy nhẹ nhàng dùng ngón tay ấn lõm phần yếm xuống để nhìn gạch bên trong. Nếu thấy bên trong có gạch cua màu đỏ tươi thì nên chọn.
Bạn cũng cần lưu ý thêm: Không nên mua cua vào gần ngày rằm, bởi thời gian này cua thường lột vỏ, dễ bị óp, thịt sẽ không còn chắc./.
