Loại củ được gọi là “nhân sâm trắng", siêu bổ dưỡng giá lại rẻ bèo ở chợ Việt

Tăng cường hệ miễn dịch

Củ cải trắng là một nguồn cung cấp vitamin C phong phú. Vitamin C là chất chống oxy hóa mạnh mẽ, đóng vai trò then chốt trong việc kích thích sản xuất các tế bào bạch cầu, từ đó tăng cường sức đề kháng của cơ thể. Thường xuyên bổ sung củ cải trắng vào bữa ăn giúp bạn phòng ngừa hiệu quả các bệnh cảm lạnh, cảm cúm và tăng khả năng chống lại các tác nhân gây bệnh.

Hỗ trợ hệ tiêu hóa khỏe mạnh

Với hàm lượng chất xơ dồi dào, củ cải trắng hoạt động như một chất nhuận tràng tự nhiên. Chất xơ giúp kích thích nhu động ruột, tăng cường tiết dịch tiêu hóa và mật, từ đó hỗ trợ quá trình tiêu hóa diễn ra trơn tru hơn và ngăn ngừa hiệu quả chứng táo bón, đầy hơi. Hơn nữa, củ cải còn chứa các enzyme tiêu hóa như amylase và esterase, giúp phân giải tinh bột và chất béo dễ dàng hơn.

Giảm nguy cơ mắc các bệnh ung thư

Củ cải trắng thuộc họ cải, chứa các hợp chất có hoạt tính sinh học mạnh mẽ như isothiocyanates và anthocyanins (ở phần vỏ). Những hợp chất này có khả năng chống lại sự hình thành và phát triển của các tế bào ung thư bằng cách kích hoạt cơ chế tự hủy của các tế bào ác tính. Tiêu thụ củ cải trắng được liên kết với việc giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư, đặc biệt là ung thư ruột kết, dạ dày và ruột.

Điều chỉnh huyết áp và tốt cho tim mạch

Củ cải trắng chứa nhiều kali, một khoáng chất quan trọng giúp cân bằng nồng độ natri (muối) trong cơ thể. Sự cân bằng natri - kali này là chìa khóa để duy trì huyết áp ổn định. Ngoài ra, các chất chống oxy hóa và betaine trong củ cải giúp giảm nồng độ homocysteine trong huyết tương, một yếu tố nguy cơ chính của bệnh tim mạch.

Hỗ trợ chức năng gan và thanh lọc cơ thể

Củ cải trắng có đặc tính lợi tiểu và thanh lọc tự nhiên. Nó giúp thúc đẩy quá trình loại bỏ độc tố, chất béo dư thừa và các chất cặn bã qua nước tiểu. Củ cải cũng giúp kiểm soát sự phá hủy hồng cầu và điều chỉnh nồng độ Bilirubin trong máu, từ đó hỗ trợ chức năng gan khỏe mạnh và hỗ trợ kiểm soát bệnh vàng da.

Hỗ trợ giảm cân hiệu quả

Với hàm lượng calo cực thấp và giàu chất xơ cùng nước, củ cải trắng là lựa chọn tuyệt vời cho chế độ ăn kiêng. Chất xơ giúp bạn no lâu hơn và giảm cảm giác thèm ăn, trong khi lượng nước cao giúp hydrat hóa cơ thể mà không tăng calo. Ăn củ cải trắng giúp bạn kiểm soát cân nặng một cách hiệu quả và lành mạnh.

Giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường type 2

Củ cải trắng có khả năng hỗ trợ điều chỉnh lượng đường trong máu. Các nghiên cứu cho thấy củ cải giúp tăng cường sản xuất Adiponectin, một hormone bảo vệ cơ thể chống lại tình trạng kháng insulin. Ngoài ra, hàm lượng chất xơ trong củ cải giúp làm chậm quá trình hấp thu glucose vào máu, hỗ trợ bệnh nhân đái tháo đường kiểm soát đường huyết tốt hơn.